Magyar érem a rövidpályás gyorskorcsolya Eb-n

Bronzérmet szerzett Bácskai Sára Luca a drezdai Energie Verbund Arenában zajló rövidpályás gyorskorcsolya Európa-bajnokságon. A magyar versenyző 1500 méteren lett harmadik egy olasz és egy holland versenyző mögött.

Bácskait a második elődöntőbe sorolták be, ahonnan rendkívül okos versenyzéssel jutott a legjobb hatot felvonultató fináléba, ahol végül harmadikként ért célba.

A magyar versenyző a középmezőnyben helyezkedett, majd a táv kétharmadánál fokozódott a tempó, amikor is a harmadik helyen volt. Ezt a pozíciót próbálta minden erejével védeni, amit sokáig sikerrel is tett, de néhány körrel a vége előtt többen is megelőzték, ráadásul ritmust vesztett, így a hajrára visszaesett az utolsó, hatodik helyre. Közben viszont előtte ketten kicsúsztak, azaz végül negyedikként haladt át a célvonalon. A futam után a holland Suzanne Schultingot kizárta a zsűri, így Bácskai még előbbre lépett.

A 19 éves magyar versenyző pályafutása első egyéni érmének örülhetett. Korábban a váltóval volt Eb-ezüst- és -bronzérmes, valamint világbajnoki második.

A harmadik elődöntős futamban két magyar szerepelt Jászapáti Petra és Kónya Zsófia révén. A rajt után azonnal élre álltak, próbáltak összedolgozva senkit nem maguk elé engedni. A német versenyzőnek még nem sikerült szétzilálni a magyar tandemet, de a franciának már igen. Innentől nyílt lett a verseny, Kónya folyamatosan csúszott hátra, az egyre fáradó Jászapáti pedig a második, még finálét érő pozícióját próbálta védeni, azonban az orosz Jekatyerina Jefremenkova után az utolsó körben az olasz Martina Valcepina is elé került. Jászapáti így csak a kisdöntőben szerepelhet, Kónya pedig hatodikként ért célba.

A férfiaknál Knoch Viktor is elöl próbált helyezkedni, sosem volt harmadik helynél hátrébb. A hajrához közeledve a második, döntőt érő pozíciót védte a futam legjobbja, a világ- és Európa-bajnok Sjinkie Knegttel szemben. Úgy tűnt, a holland belső ívre került, majd testtel kilökte a negyedik olimpiájára készülő vetélytársát, aki ugyan talpon maradt, de visszaesett a nyolcadik helyre. A zsűri a futam után Knochot látta szabálytalannak, így kizárta.

A következő futamban Burján Csaba és a magyar színekben versenyző, amerikai születésű Krueger Cole is próbált összedolgozni, de folyamatosan visszaestek. Burján mindent megpróbált, hogy legalább a kisdöntőt jelentő negyedik helyet megcsípje, folyamatosan harcolt, végül az utolsó előtti kanyarban hárman is kicsúsztak. Ennek Krueger örülhetett a legjobban, mert így negyedikként ő került a B döntőbe.