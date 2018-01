Novak Djokovic könyöke még nem gyógyult meg százszázalékosan és Stan Wawrinka térde is fájdogál, az utolsó pillanatban döntött az indulásáról a svájci, de a szerbhez hasonlóan bízik abban, hogy képes lehet jó eredményre a hétfőn kezdődő Australian Openen. Rafael Nadal finoman odaszúrt a teniszvilág sportvezetőinek, de a világelső azért inkább magára koncentrál a rajt előtt. Mindhárom bajnok őszintén beszélt szombaton az elmúlt hetek, hónapok kihívásairól, igaz, Djokovic szinte a tenyeréből etette az újságírókat.

Nagyon ritka, hogy Melbourne-ben, januárban annyit essen két egymást követő nap, mint most pénteken és szombaton. Az már pénteken eldőlt, hogy a folyamatos esőzés miatt, az eredeti tervvel szemben, nem fejeződik be a selejtező az Australian Openen szombatra. Óriási szerencse, hogy a teniszkomplexum három legnagyobb arénájának behúzható teteje van és a szomszédos Nemzeti Teniszközpontban bőven vannak pályák a csarnokban. Kicsit bonyolítja a helyzetet, hogy a Rod Laver Arénában csak edzenek és valószínűleg anyagi okok miatt, a Hisense Aréna egyáltalán nem üzemel még a teniszezőknek. Ráadásul nem szabad megfeledkezni arról a több mint 300 játékosról, aki már a helyszínen készül a rajtra.

A hagyományoknak megfelelően az AO kezdete előtti szombat, a selejtező mellett a gyerekeké, illetve az esélyesek a média rendelkezésére állnak. A családoknak szóló Kids Tennis Day keretében pályára lépett Roger Federer, Novak Djokovic, Milos Raonic és Caroline Wozniacki. A teniszezők mellet Disney-karakterek és zenei fellépők is szórakoztatták a publikumot. A cél egyértelmű: megszólítani a gyerekeket, beoltani, megfertőzni őket, az Australian Opennel, a tenisszel.

Délután, az interjúteremben egymást váltották a sztárok a pulpituson. Végre kiderülhetett, hogy van Stan Wawrinka, biztos-e az indulása, de Rafa Nadal és Novak Djokovic egészségügyi állapota is központi kérdés.

Itt vagyok, tehát jobban vagyok. Az utolsó pillanatban döntöttem el, hogy eljövök edzeni egy hetet, anélkül, hogy tudtam volna, képes leszek-e elindulni a versenyen – kezdte a vallomást Stan Wawrinka, majd a folytatásról is őszintén beszélt. – Jó döntés volt kimozdulni otthonról és hónapok óta először keményebben, a legjobbak ellen edzeni, magas szinten, pontra játszani. Gyakoroltam Rafával, Novákkal, de Berdych, Dimitrov és Monfils ellen is teniszeztem. Tudom, hogy

nem ott tartok, ahol szeretnék, mert ez egy hosszú út, de örülök annak, ahogy a térdem bírja

a terhelést. Már az boldoggá tesz, győzelemként élem meg, hogy itt vagyok és indulhatok. A műtét után ez volt az álmom. Vannak még fájdalmaim, de ez természetes. A legfontosabb, hogy vigyázzak a térdemre, ne kockáztassak semmit. Jó orvosaim vannak, pontosan tudom, hogy mikor kell befejeznem, nem erőltetnem a térdem. Ezért is vártam az utolsó pillanatig a döntéssel, amit igazából csak ma hoztam meg"- magyarázta Stan Wawrinka, aki arról is őszintén beszélt, hogy nem esett jól neki Magnus Norman döntésének az időzítése. A korábbi edzője az amúgy elég komoly operáció utáni lábadozás elején közölte vele, hogy befejezi a közös munkát, mert több időt szeretne a családjával tölteni.

Novak Djokovic története annyiban hasonlít Wawrinkáéra, hogy ő is a tavalyi, wimbledoni bajnokság óta hiányzott az ATP Tourról. A szerb viszont elkerülte a műtétet,

amiről egyelőre nem tudni, hogy jó döntés volt-e. Djokovic a könyökével bajlódott már másfél éve, amikor belátta, hogy ez így nem mehet tovább, hosszabb pihenőt kell tartania.

Soha nem volt még ilyen hosszú szünet a pályafutásomban. Az első Grand Slamem, a 2005-ös Australian Open óta nem hagytam ki egyet sem és nem hiányoztam egy hónapnál tovább – magyarázta szinte kérdezés nélkül a szerb.

– Furcsa érzés volt hat hónapig nem versenyezni, hiányzott már a tenisz, a tornák hangulata. Igaz, legalább bőven volt időm a családomra.

Tudtam már egy ideje, hogy elkerülhetetlen lesz ez a szünet. Az orvosokkal konzultálva azt is eldöntöttük a legelején, hogy függetlenül a gyógyulás gyorsaságától, hat hónapot mindenképp kihagyok. Ez megnyugtatott, mert tudtam, nem kellett semmit siettetni, már a következő szezonon gondolkodhatok. A fájdalommal együtt élni minden sportoló életének a része. A saját felelősségünk, hogy ezt kezelni tudjuk. Mindenki keresztülmegy kisebb-nagyobb sérüléseken a karrierje során, az enyém most elég komoly volt. De így felfedeztem, hogy van élet a teniszen túl is.

Az idei Australian Open különbözik az elmúlt évek versenyeitől. Tudom ugyan, hogy mire vagyok képes és hiszek magamban, a legjobbak ellen is győzhetek, és ha elérem a megfelelő mentális és fizikális állapotot, akkor messzire juthatok Melbourne-ben, de mindenképp más a helyzet, mások a körülmények, mint korábban. Izgalmas lesz"- magyarázta Novak Djokovic, aki a múlt hét közepéig nem volt biztos abban, tud-e indulni az Australian Openen. Nem gyógyult még meg százszázalékosan a könyöke, de napról napra jobb. Az adogatás a legkritikusabb ütése, változtattak is a mozdulaton. Bízik benne, hogy nem rosszabbodhat az állapota azzal, hogy elindul a versenyen, de erre nem kapott garanciát. Nem akart a sérülése részleteiről beszélni és arról sem, hogy pontosan milyen kezeléseket kapott, kap. Egy kérdésre válaszolva megerősítette, elképzelhetőnek tartja, hogy még negyven évesen is teniszezzen, mert ég még benne a tűz, nem csökken a szenvedély és a tenisz imádata. Novak Djokovic eddig hatszor nyerte meg az Australian Opent és a fogadóirodák, az állapota ellenére a második legesélyesebbnek tartják az idei győzelemre (Roger Federer mögött.) A sajtótájékoztatója végén, lassan hagyományt teremtve, megint körbekínálta az újságírókat nagyon finom süteménnyel.

Rafael Nadal először indul az Australian Openen úgy, hogy Melbourne-ben lesz az első hivatalos mérkőzése a szezonban. A héten ugyan pályára lépett egy bemutatótornán Richard Gasquet ellen, de kevésnek érezte a rajt előtt. Megkérte a versenyigazgató Craig Tileyt, hogy szervezzenek le neki egy olyan, egyébként edzőmeccset, ahol van játékvezető, vonalbíró, labdaszedő, eredményjelző. A világelső mallorcai az osztrák Dominic Thiemet hívta el és jót játszottak, közönség előtt.

„Jól érzem magam. Egy jó másfél hetes gyakorláson vagyok túl. Többé kevésbé úgy érzem, jól megy a játék. Hosszú volt a tavalyi szezon, nagyon sok mérkőzést játszottam. Aztán le kellett állnom és később tudtam csak elkezdeni a felkészülést, mint terveztem. Ezért nem voltam készen a rajtra Abu-Dzabiban és Brisbane-ben. Közös döntés volt, hogy várunk a versenyzéssel, mert több gyakorlásra van szükségem és fontos, hogy mentálisan és fizikálisan is frissen kezdjem az évet.

Természetesen jobb világelsőként kezdeni az évet, mint 20.-ként, de igazából mindegy, mert a szezon elején mindenki nulláról indul a pontgyűjtésben"- érvelt Rafael Nadal, aki arról is beszélt, hogy számára nem furcsa Tony Nadal hiánya.