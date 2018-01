Fucsovics Márton hisz a Federer elleni meccsben

Régen, még 2002-ben nyert legutóbb magyar férfiteniszező mérkőzést az Australian Open főtábláján. Akkor Sávolt Attila jutott a 64 közé, ahol 6:2, 7:5, 6:4-re kapott ki Roger Federertől a Rod Laver arénában. Elképzelhető, hogy a címvédő svájci 16 évvel később újra megmérkőzik egy magyarral Melbourne-ben. Fucsovics Márton hisz benne, hogy ez összejöhet, de azért azt is tudja, hogy nagyon hosszú az út odáig. Vasárnap exkluzív videóinterjút adott az Origónak.

Az idei lesz a 106. Ausztrál teniszbajnokság, egyben az 50. Open. A férfiaknál az összdíjazás 20 440 000 ausztrál dollár, a bajnok ebből 4 milliót kap.

Évek óta nem szerepelt magyar játékos a főtáblán a férfiaknál. Fucsovics Márton négyszer indult a selejtezőben, de nem tudott három meccset nyerni sorozatban. Most a világranglista helyezésével már tavaly októberben biztosította, hogy a legjobbak között rajtolhat.

Legutóbb 2003-ban, a Roland Garroson nyert magyar teniszező Grand Slam-mérkőzést a főtáblán

a férfiaknál. Akkor Sávolt Attila a 32-ig jutott Párizsban, ő most Fucsovics edzője.

Jó érzés a kvalifikáció utolsó napjára úgy megérkezni, hogy nem kell izgulni a feljutás miatt, hanem már a főtábláról indulhatok. Nagyon jól sikerült a felkészülésem decemberben, kiváló felkészülési meccseket játszottam a canberrai Challengeren. Seppi ellen kiélezett mérkőzésen kikaptam a döntőben, de úgy érzem, teljesen készen állok az Australian Open rajtjára"- mondta

Fucsovics Márton a Benoit Paire ellen, öt meccslabdáról elvesztett mérkőzés tanulságairól is beszél az interjúban. Elárulta, az a fő célja, hogy az Australian Openen jól játsszon, és meccseket nyerjen. Az első ellenfelét jól ismeri, többször legyőzte már Radu Albotot, de azért már előfordult, hogy kikapott a moldovai játékostól. Kiélezett meccsre számít, nagyon oda kell tennie magát a sikerért. Tudja, hogy mit kell játszania, ami megnyugtatja. Egyetért az edzőjével, hogy az adogatásán kell az utolsó napon a legtöbbet dolgozni. Beszélt arról is, hogy szívesen játszik Ausztráliában, szereti Melbourne-t, annak ellenére, hogy nagyon sok jó élménye nem kötődik a városhoz. Egyszer kapott ki a feljutásért, ami mindig egy fájó pont volt a számára. Bár profiként csak az első fordulóra koncentrál, és nagyon hosszú az út a 4. fordulóig, de reméli, sőthisz benne, hogy összejön egy Federer elleni mérkőzés a legjobb 16 között. A papírforma szerint ehhez Sam Querrey és Milos Raonic ellen is nyerni kellene, de bízik abban, hogy képes legyőzni ilyen szintű teniszezőket.