Az újonc átlövő, aki senkitől sem szokott megijedni

Egy hónappal ezelőtt még csak a legelkötelezettebb kézilabdabarátok tudták, hogy van Lemgóban egy 21 éves jobbátlövő, aki már megérett a válogatottságra. Bartók Donát aztán a svédek elleni két felkészülési meccs után élete első felnőtt tétmérkőzésén is bizonyította, hogy hosszú távú megoldást jelenthet a rendkívül fontos poszton.

A poszthoz és ahhoz képest, akinek az örökét talán át kellene vennie nem magas, hiszen a válogatottból 199 mérkőzés után visszavonuló Nagy László 208 centi volt (és a mostani első számú lövőnk, Ancsin Gábor is elüti a 2 métert), de a 192 centis Bartók Donátnak nem is az lesz a legnagyobb erőssége, hogy a reflektorok magasságából lövi ki a jobb felsőt. A fiatal átlövő legfőbb fegyvere, hogy nem ismer félelmet, bárki is álljon vele szemben, persze az sem hátrány, hogy pontosan tud lőni, és olyan erővel, hogy, ha eltalálja a felső lécet, akkor a félpályáig pattan vissza a labda - ahogy történt ez a dánok ellen is, illetve, hogy nincs az védő, akire ne merné lendületből rávinni a labdát.

A Bundesligában középcsapatnak számító Lemgo 21 éves átlövője szombaton éppen az olimpiai bajnok ellen debütált tétmeccsen a válogatottban, természetesen a családja, és főleg édesapja, a korábbi hetvenötszörös válogatott kézilabdázó, Bartók Csaba előtt. Akit meg is kérdeztünk a dánok elleni meccs szünetében, hogy ki izgult jobban a meccs előtt, ő vagy a bemutatkozásra készülő fia?

"Remélem, hogy én izgultam jobban, és azt is remélem, hogy ott folytatja, ahol az első félidőben abbahagyta, vagy akár még rá is tud tenni egy lapáttal – mondta Bartók Csaba, utalva fia két góljára, ekkor még bizakodva tekintve a második félidő elé.

Bartók Csaba (jobbra) állandó vendég a kézilabda-pályákon:

A találkozó előtt a varasdi csarnok folyosóján a Dunaferr női csapatával 1999-ben Bajnokok Ligáját nyerő Zsiga Gyulát is megkérdeztük, hogy mi a véleménye az újoncokról, mennyire nyomja majd őket a tét.

"Igazi újonc, akinek ez lesz az első tétmeccse a csapatban csak egy van, de mindenkit megnyugtatok, ha valaki, akkor Bartók Donát biztosan nem fog megijedni a téttől – mondta a szakember.

"Gyula jól ismeri Donátot (edzője volt Vácon a 2015-16-os szezonban, amikor 112 gólt szerzett a fiatal átlövő az élvonalban - a szerk.), és a fiam nem kis részben neki is köszönheti, hogy most itt tart. Egyébként sem egy ijedős fajta, és mi sem úgy neveltük, hogy bárkitől is félnie kéne, mert az egyenlő a pszichológiai vereséggel. Az elmúlt egy évet már a Bundesligában töltötte, ahol minden meccsen klasszisok, nem egyszer a világ legjobbjai ellen kell játszania. Megszokta ezt a fajta közeget, jól mozog benne."

Ahogy bátorítani nem kellett, úgy már tanácsokkal sem kell ellátni, még egy Európa-bajnokság ellőtt sem, legalábbis nem a családi asztalnál.

"Ahogy formálódik Donát, úgy beszélünk egyre kevesebbet a kézilabdának arról a részéről, ami a pályán történik, azt már a mesterektől kapja. Inkább a szakmát körülvevő bizalomról, motivációról, pedagógiáról, viselkedésről és kommunikációról beszélünk. Úgyhogy a mai napnak annyi volt az atyai üzenete, hogy "ügyesen, fiam, bátran".

Pár éve még ellátta a fiát tanácsokkal, ma már az edzőkre hagyja ezt:

Az idő most már neki dolgozik, mondta Bartók Csaba, akit nem lepett meg, hogy a Bundesliga-szezon után Ljubomir Vranjes meghívta a fiát az Eb-keretbe. Már csak azért sem, mert már tavasszal is várták a keretbe, de akkor egy sérülés miatt nem tudott ott lenni, ősszel pedig Vranjes is meghívta az első összetartásra.

Azt hiszem nem volt még meccs, amit ennyire vártam volna – mondta a dánok elleni találkozó után a vegyes zónában Bartók Donát az Origónak. – Nem stresszeltem egyáltalán, inkább egy jó értelemben extázis volt, amivel belevetettem magamat a meccsbe. Félni nem szoktam senkitől, most sem féltem, de azzal tisztában voltam, hogy milyen csapat a dán."

"Álmaim bemutatkozása persze az lett volna, ha úgy lövök négy gólt, hogy nyer a csapat. De azt talán sikerült megmutatnunk, hogy mennyire együtt vagyunk, mennyire tudunk harcolni még akár nagy hátrányban is egymásért és persze a közönségünkért."

Eddig ő lehetett az a titkos lap, amit Vranjes előhúzhat a pakliból, de most már a svédek elleni két jó meccs, illetve a dánoknak lőtt négy gól után már biztos, hogy jobban odafigyelnek rá az elemzéseknél, vetettük fel.

"Ez a világ rendje. Ma már senki nem tud elbújni, mindenkiről készül videó, mindenkit kielemeznek. Azzal, hogy jól játszom, és felhívom magamra a figyelmet, tudom, hogy megnehezítem a saját dolgomat, de ez van, ennél nagyobb bajom soha ne legyen."