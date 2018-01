Nadal pinkben, Babos extázisban teniszezett

Nem Babos Tímea, amúgy csodálatos győzelme jelentette az Australian Open első napjának legnagyobb szenzációját. A tavalyi döntős, hétszeres Grand Slam-bajnok Venus Williams játszmát sem tudott nyerni Belind Bencic ellen (6:3, 7:5), és a US Open 2017-es győztese, Sloane Stephens is kiesett. A férfiaknál Rafael Nadal edzett egy jót a centeren (6:1, 6:1, 6:1), de Grigor Dimitrov is simán jutott a 64 közé. Ugyanakkor Jack Sock (8.), Kevin Anderson (11.) és John Isner (16.) már búcsúzott.

Rózsaszín a meghatározó színe, a világelső Rafael Nadal legújabb felszerelésének. A fej – és a csuklópántja mellett a cipőjén és a nadrágján is visszaköszön az élénk pink. Fokozza az extrém összhatást, hogy több év szünet után újra ujjatlan pólót terveztek neki.

A divaton túl más változást nehéz volt felfedezni a spanyolon. A dominikai Victor Estrella Burgos fegyvertárából hiányoztak azok az eszközök, amikkel a mallorcait zavarba tudta volna hozni. Azért az valószínű, hogy Nadalnak a folytatásban ennél csak nehezebb mérkőzései lesznek.

A tavalyi US Openen négy amerikai jutott az elődöntőbe a nőknél. Közülük hárman már az első nap kiestek az Australian Openen. Sloane Stephens a New York-i diadala óta nem nyert meccset,

a mostani volt a hetedik veresége sorozatban. A karmában mélyen hívő, 24 éves amerikai szerint semmi gond nincs, nem kell aggódni.

Venus Williams ugyan még soha nem kapott ki Belinda Bencictől, négyszer bizonyult jobbnak nála, de a 20 éves svájcinak megvan a játéka ahhoz, hogy legyőzze a 37 éves legendát, aki hajlamos a lassú rajtra Grand Slamen, így, ha nehéz ellenfelet kap a korai fordulókban, akkor könnyen bajba kerül. Ez történt most, amit ő is elismert a veresége után.

Coco Vandeweghe szeretett volna kedden kezdeniBabos Tímea ellen, Melbourne-ben, mert szombat óta az ágyat nyomta egy influenza miatt. A versenyigazgató, a szabálynak megfelelően nem akceptálta a kérését. Azért sportszerűen úgy értékelt, hogy Babos Tímea nagyon jól játszott, amivel nem lepte meg, mert tudta, hogy képes ilyen teljesítményre. A győztes magyar valamivel hosszabban értékelte a történteket.

„Az, hogy top tízes játékost tudtam legyőzni Grand Slamen, mutatja, hogy egyre jobban kezelem az ilyen szituációkat, és egyre magabiztosabb tudok lenni –kezdte a találkozó értékelését Babos Tímea. – Általában eső után jól játszom, ez már kisgyerekkorom óta így van. Most is bíztam abban, hogy amikor az esőszünet után felállok a székből, akkor segíteni fog nekem. Ráadásul a fedettpálya a mindenem, imádok fedettben játszani.

Szerencsére a szombati esőben is pont ebben az arénában edzhettem, ami segített. Tudtam, hogy a fedett neki is segít, de hittem abban, hogy tudok nyerni.

Nagy motivációt jelentett, hogy teltház, tízezer ember előtt mérkőztünk. Sokan megijednek a nagyszínpadtól, viszont én ilyenkor tudom a legjobb teniszemet játszani.

Ez egy nagyon nagy fordulat az elmúlt pár hónapot tekintve. Az a célom, hogy minden meccsen küzdjek végig, az utolsó pillanatig próbáljam megnyerni a meccset. Most is ez történt miután lebrékelt és vezetett. Arra gondoltam, hogy csak maradjak vele és lesz majd lehetőségem.

Lehet, hogy a legjobbak ellen, például Coco ellen összesen egy esélyt kapok az egész meccsen, de azt ki kell használni. Ez volt az első játszmában, 3:4-nél, amikor a bréklabdánál végre második szervát ütött, és igenis megtámadtam, és meg is nyertem vele a pontot. Míg mondjuk egy alacsonyabban rangsorolt játékosnál szettenként kapsz két-három ilyen esélyt. Ennyi a különbség.

Volt egy pillanat a második szett elején, amikor teljes showtime volt.

Három-négy ponton keresztül csak hosszú labdamenetek, fullextra, és szerencsére mindegyikből én jöttem ki jól.

Extázisban teniszeztem. Az edzőm is mondta, hogy az első szett közepétől bekerültem a zónába és akármivel próbálkozott az ellenfél, taktikailag, vagy pszichésen, nem tudott kizökkenteni és ez egy külön öröm nekem. Az én játékom nem feltétlenül a bim-bam-bumm tenisz, szeretem variálni a játékot és a lányok ezt általában nem szeretik. Abszolút úgy képzelem a játékom, ahogy most játszottam. Tudok védekezni, futni minden labdára. Sokat készültem nem csak fejben, de fizikálisan is, kicsit változtattunk a kondimon, ami szerintem meg is látszik a mozgásomon és a fizikai állapotomon is. Elég a tükörbe néznem. Ez is nagyon sokat segít. Ott tudok lenni lábbal és meg tudom oldani a feladatot.

Bíztam mindig abban, hogy ilyen jól tudok játszani. Próbálom a helyén kezelni a dolgot, de azért ez jót tesz az önbizalomnak"- magyarázta Babos Tímea, akire szerdán is nehéz feladat vár, mert Carla Suárez Navarro nem véletlenül volt 6. a világranglistán. A 29 éves spanyol sportcsaládból jön, a papa kézilabdázott, a mama tornász volt. Jelenleg nincs edzője és ez lesz az első mérkőzése Babos Tímea ellen.

Eredmények:

férfi egyes, 1. forduló (a 64. közé jutásért):

Nadal (spanyol, 1.)-Estrella Burgos (dominikai) 6:1, 6:1, 6:1

Cilic (horvát, 6.)-Pospisil (kanadai) 6:2, 6:2, 4:6, 7:6 (7-5)

Szugita (japán)-Sock (amerikai, 8.) 6:1, 7:6 (7-4), 5:7, 6:3

Kyrgios (ausztrál, 17.)-Dutra Silva (brazil) 6:1, 6:2, 6:4

Schwartzman (argentin, 24.)-Lajovic (szerb) 2:6, 6:3, 5:7, 6:4, 11:9

Dzumhur (bosnyák, 28.)-Lorenzi (olasz) 3:6, 2:6, 7:6 (7-5), 6:2, 6:4

Mayer (argentin)-Jarry (chilei) 6:2, 7:6 (7-1), 6:3

Millman (ausztrál)-Coric (horvát) 7:5, 6:4, 6:1

McDonald (amerikai)-Ymer (svéd) 6:4, 6:3, 4:6, 6:1

Simon (francia)-Copil (román) 7:5, 6:4, 6:3

Bagdatisz (ciprusi)-Bhambri (indiai) 7:6 (7-4), 6:4, 6:3

Baszilasvili (grúz)-Melzer (osztrák) 6:3, 6:4, 2:6, 6:3

Karlovic (horvát)-Gjere (szerb) 7:6 (7-3), 6:3, 7:6 (7-2)

Dimitrov (bolgár, 3.)-Novak (osztrák) 6:3, 6:2, 6:1

Carreno-Busta (spanyol, 10.)-Kubler (ausztrál) 7:5, 4:6, 7:5, 6:1

Edmund (brit)-Anderson (dél-afrikai, 11.) 6:7 (4-7), 6:3, 3:6, 6:3, 6:4

Ebden (ausztrál)-Isner (amerikai, 16.) 6:4, 3:6, 6:3, 6:3

Müller (luxemburgi, 23.)-Delbonis (argentin) 7:5, 6:4, 6:3

Nisioka (japán)-Kohlschreiber (német, 27.) 6:3, 2:6, 6:0, 1:6, 6:2

Rubljov (orosz, 30.)-Ferrer (spanyol) 7:5, 6:7 (6-8), 6:2, 6:7 (6-8), 6:2

Cuevas (uruguayi, 31.)-Juzsnij (orosz) 7:6 (9-7), 6:3, 7:5

Dolgopolov (ukrán) - Haider-Maurer (osztrák) 7:6 (7-3), 6:3, 6:4

Harrison (amerikai)-Szela (izraeli) 6:3, 5:7, 3:6, 7:5, 6:2

Troicki (szerb)-Bolt (ausztrál) 6:7 (2-7), 4:6, 6:2, 6:3, 6:4

Shapovalov (kanadai)-Cicipasz (görög) 6:1, 6:3, 7:6 (7-5)

Isztomin (üzbég) - Herbert (francia) 6:2, 6:1, 5:7, 7:6 (7-3)

Seppi (olasz)-Moutet (francia) 3:6, 6:4, 6:2, 6:2

női egyes, 1. forduló (a 64. közé jutásért):

Babos Tímea-CoCo Vandeweghe (amerikai, 10.) 7:6 (7-4), 6:2

Bencic (svájci)-V. Williams (amerikai, 5.) 6:3, 7:5

Ostapenko (lett, 7.)-Schiavone (olasz) 6:1, 6:4

Görges (német, 12.)-Kenin (amerikai) 6:4, 6:4

Csang (kínai)-Stephens (amerikai, 13.) 2:6, 7:6 (7-2), 6:2

Pavljucsenkova (orosz, 15.)-Kozlova (ukrán) 3:6, 6:4, 6:3

Rybarikova (szlovák, 19.)-Townsend (amerikai) 6:0, 7:5

Kanepi (észt)-Cibulkova (szlovák, 24.) 6:2, 6:2

Bertens (holland, 30.)-Bellis (amerikai) 6:7 (5-7), 6:4, 6:2

Begu (román)-Makarova (orosz, 31.) 3:6, 6:4, 8:6

Kontaveit (észt, 32.)-Krunic (szerb) 6:4, 7:5

Martic (horvát)-Van Uytvanck (belga) 7:6 (7-5), 6:3

Cornet (francia)-Vang (kínai) 6:4, 6:2

Allertova (cseh)-Parmentier (francia) 6:3, 6:0

Linette (lengyel)-Brady (amerikai) 2:6, 6:4, 6:3

Rogowska (ausztrál)-Fourlis (ausztrál) 6:3, 6:7 (3-7), 6:2

Siniakova (cseh)-Szakkari (görög) 6:2, 6:7 (5-7), 6:4

Tüen (kínai)-Duque (kolumbiai) 6:0, 6:1

Barthel (német)-Niculescu (román) 6:4, 7:5

Suarez Navarro (spanyol)-Frech (lengyel) 7:5, 6:3

K. Bondarenko (ukrán)-Golubic (svájci) 7:6 (7-3), 4:6, 6:2

Flipkens (belga)-Riske (amerikai) 2:6, 7:6 (8-6), 6:3