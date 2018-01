Hosszú Katinka nem férjével edz, veszélyben Tusup havi 1 milliója

A Bors azt írja, hogy Hosszú Katinka továbbra sem dolgozik együtt férjével és edzőjével, az amerikai Shane Tusuppal. A bulvárlap szerint a háromszoros olimpiai bajnoknő edzéseit egy fiatal úszó, Dudás Dániel felügyeli.

A lap azt is megemlíti, hogy egyre dühösebb és idegesebb a magyar úszószakma. A világ legjobbja nem engedhetné meg magának, hogy megfelelő szakember nélkül tréningezzen – mondogatják a sportágban, és úgy tűnik, a szövetség is tehetetlen.

Katinka és Shane Tusup válságba jutott házassága miatt a háromszoros olimpiai bajnok még mindig nem amerikai férjével készül: a Duna Arénát egyedül látogatja. Segítsége azért van, edzőpartnere, a Miamiba is Katkával tartó Dudás Dániel most trénerként is funkcionál.

Ez egy kényszerhelyzet. Nem úgy kell elképzelni, hogy edzéstervet készít, technikát javít Dani. Csupán időt mér, és egyéb dolgokban segíti Katinkát. Egymásra vannak utalva, a jelenlegi feszült helyzetben ez normális. Más kérdés, hogy hosszú távon nem működik, hiszen Dudás nem edző. A világ legjobbját pedig egy felkészült, képzett trénernek kell irányítania, ha fenn akarja tartani a motivációt és további sikereket akar elérni” – fogalmazott a Borsnak egy neve elhallgatását kérő szakember.

Hosszú továbbra sem egyeztetett a jövőjével kapcsolatban Sós Csaba szövetségi kapitánnyal. Ám biztos forrásból úgy értesültünk, hogy az úszószövetség elnökével, Wladár Sándorral már több informális beszélgetést folytatott, hivatalos találkozóra pedig csütörtökön kerülhet sor. Az idő sürgeti az Iron Ladyt, ugyanis február elsején lép hatályba a kiemelt edzői programban helyet kapó szakemberek 2018-as fizetése. Tavaly Shane havi nettó egymillió forint javadalmazásban részesült, ám mindez szintén veszélybe kerül, ha a jövőben nem ő lesz felesége edzője.

Dudás Dániel nincs azon a szakmai szinten, hogy a háromszoros olimpiai bajnok Hosszúnak edzéseket vezényeljen, így bizonyára csak segít neki – árulta el a Blikknek egy bennfentes informátor. – Az úszóknál a határterhelés a legfontosabb az alapozás során, előfordul, hogy csak kőkemény módszerekkel lehet kihozni a maximumot a sportolóból. Ez pedig tökéletesen sikerült eddig Shane Tusupnak. Katinka január végén versenyeken indul, ám ezután újabb felkészülési időszak vár rá.

Meglátásom szerint februárra edzőt kell találnia: muszáj visszamennie a régihez, azaz a férjéhez, vagy kénytelen lesz máshoz fordulni, különben veszendőbe mehet a szezonja. Márpedig idén többek között Európa-bajnokság is lesz.

Érdekesség, hogy miközben Hosszú a Duna Arénában készül, Shane Tusup is a létesítményben tartózkodik, az egyesület profi versenyzőinek, így például Lazar Zlaticsnak (22), Kendi Csabának (19) és Nyilas Kornélnak (17) tart tréningeket.

Tusup és az indián bölcsességek

Az Év Sportolója Gálán az elmúlt esztendő legjobb edzőjének (negyedszer) választott Shane Tusup cseroki indián életbölcsességet osztott meg Instagram-oldalán, amellyel a benne dúló lelki viaskodásról vall.

Shane Tusup (@tusup11) által megosztott bejegyzés, Jan 13., 2018, időpont: 12:20 (PST időzóna szerint)

A történet szerint az unokájának mesél egy öreg indián két, a lelkében harcot vívó farkasról. Az egyik csupa rossz, a másik csak jó tulajdonságokkal van megáldva. A kisfiú megkérdi, hogy melyik nyer majd. „Amelyiket táplálod!” – jön a válasz az öreg törzsfőnöktől.