Hosszú Katinka érkezése után sietve távozott Tusup a Duna Arénából

Hiába a bocsánatkérő szép magyar szavak az Év Sportolója Gálán, a jelek szerint Hosszú Katinka szíve nem enyhült meg férje és edzője, Shane Tusup iránt. A háromszoros olimpiai bajnok úszónő és az amerikai szakember nemcsak a magánéletben, klubjuk, az Iron Aquatics edzésein is kerüli egymást – úgy tűnik, továbbra is válságban van a házasságuk.

A hétfő reggeli tréning után már csak Tusup autója állt a parkolóban a Duna Aréna mellett, amikor fél órával dél előtt megérkezett Hosszú az uszodához – számolt be a Blikk. A sportolónő, miközben besétált a létesítménybe, egy kulacsot és egy banánt tartott a kezében. Nem sokkal később gyalog érkezett Dudás Dániel is, akiről az Origo is megírta hétfőn, hogy átmenetileg edzőpartnerből trénerré lépett elő. Már mindketten bent voltak az arénában, mikor kilépett onnan a forgóajtón Tusup, a járművéhez sietett és elhajtott.

„Megpróbálunk kicsit visszavenni és a háttérbe vonulni. Igyekszünk egy kis időt szakítani, külön-külön és együtt is. Mondhatjuk, az egymásra figyelés időszaka jön most. Együtt dolgozunk a megoldáson" – nyilatkozta Hosszú az M4 kamerái előtt múlt héten, de úgy tűnik, elég messziről „figyeli egymást" a páros, Hosszú viselkedése pedig kifejezetten távolságtartó.

A 2017-es év végén adtam magamnak két hét pihenőt, mert olyan gyorsan történt minden, hogy nem is tudtam megemészteni sem a sikereket, sem a kudarcokat. Idén „csak" Eb-lesz, de a 2020-as olimpia már ott motoszkál a fejemben. Meg kell találni azt a tüzet, amely lobogott bennem az olimpia és a budapesti vb előtt."

A múlt héten negyedik alkalommal is az év edzőjének választott Tusup eközben pedig édesanyja segítségével próbál erős maradni. A sportgálán is vele jelent meg, a hét végén pedig a Halászbástya és a Hadtörténeti Múzeum környékén sétálgattak, s gyönyörködtek a hóesésben.

Miközben az előző években Hosszú Katinka mindennap minimum egy bejegyzéssel kedveskedett több százezres szurkolótáborának a közösségi oldalain, addig idén csupán három napon posztolt, motivációs beszédei is elmaradnak. Ezzel szemben Shane Tusup mintha átvette volna felesége szerepét, bár az ő életbölcsességei sokkal inkább a párjának szóló, bocsánatkérő üzeneteknek tűnnek.