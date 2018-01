Babos Tímea a döntő szettben teljesen szétesett, nem jutott a 32 közé

Hiába egyenlített a 2. játszmában bíztató játékkal, a 29 éves Carla Suárez Navarro ellen, az Australian Open harmadik napján Babos Tímea, a 32 közé kerülésért, a ranglistán 39. spanyol, 1 óra 49 perc alatt 6:4, 2:6, 6: 2-re legyőzte a legjobb magyart. Babos a párosban folytathatja a versenyt Melbourne-ben.

Nehéz volt okosnak lenni a találkozó előtt. Carla Suárez Navarro nem véletlenül jutott a 6. helyig a világranglistán, 2016 elején, de valószínűleg annak is megvan az oka, hogy az idén, Melbourne előtt nem nyert meccset. Brisbane-ben Szvitolina verte 6:2, 6:3-ra, majd Sydney-ben, a ranglistán 111. amerikai Ahn (6:1, 6:4.) Melbourne-ben egy a selejtezőből érkezett lányt állított meg a főtáblán, az első fordulóban. Babos Tímeával korábban háromszor találkozott a spanyol versenyző és mindig ő nyert. Legutóbb 2016-ban, Madridban, döntö szettben nyert Suárez Navarro.

Babos Tímea délután fél kettőtől edzett 30 percet, aztán kezdődött a hosszú várakozás. A 8-as pályán végül annyira elhúzódott a program, (Ivo Karlovic és Szugita Yuisi 4 óra 33 percig csatázott, a veterán horvát 12:10-re nyerte az 5. szettet), hogy Babosék meccsét áttették a 3-as pályára, ami egy klasszikus körkatlan. Fucsovics Márton is itt játszik csütörtökön, Sam Querrey ellen. A magyar szurkolók késve kapták az információt, így csak az első játszma közepén kezdtek szivárogni a lelátóra. Tény, hogy a sokmilliós fejlesztések ellenére a tájékoztatás nincs a topon az Australian Openen, az idén.

Babos remekül kezdte a mérkőzést,magabiztosan hozta az adogatását, majd rögtön két fogadóelőnyhöz jutott (40:15), de a játékát addig jellemző agresszivitás helyett, inkább várt a spanyol hibájára, ami ezúttal nem bizonyult nyerő taktikának.

Nem történt semmi rendkívüli, csak 2:0 helyett, 1:1 lett. Suárez Navarro viszont a következő fél órában alig hibázott, sült az egykezes fonákja

és a tenyeressel is eredményesen rombolt. Az ő játékát játszották, Babosnak nem volt válasza a felgyorsult tempóra, nem tudta kizökkenteni a spanyolt, aki kétszer is brékelte őt, elhúzva 5:2-re. A magyar még visszajött 5:4-re, de a szettért másodszor adogatva már nem adott esélyt Suárez Navarro.

A 2. játszmában egy másik Babos Tímeát láttunk a pályán. Magabiztosan hozta az adogatójátékait és a 4. gémben semmire brékelt. Kihasználta a spanyol hibáit, majd egy pontot érő tenyeressel befejezte a játékot.

Kulcsfontosságúnak bizonyult, hogy a következő gémben megőrizte az előnyét, 15:40-ről hozva az adogatását. Volt ugyan labdája az 5:1-hez is, de nem lett fordulat abból, hogy kimaradt az a fogadóelőny. Egyre magabiztosabban teniszezett, és amikor 5:2-nél Suárez Navarro a szettben maradásért szervált, megint tudta növelni a tempót a magyar. Két, parádés fonák nyerővel mattolta a spanyolt és már mosolyogni is tudott.

A harmadik játszmában aztán jött, amire nem sokan számítottak. Babos a megnyert szett után megtorpant, Suárez Navarro pillanatok alatt elhúzott 4:0-ra és innen már nem volt visszaút. Babos még hozott két játékot, de a spanyol rutinosan őrizte az előnyt és 6:2-re megnyerte a döntő szettet és így a mérkőzést is összesen 1 óra 51 perc alatt.

Babos - aki a nyitófordulóban a tizedik helyen kiemelt amerikai Coco Vandeweghe-et búcsúztatta - hatodszor játszott egyesben az Australian Open főtábláján, s négy első fordulós kiesés mellett 2016 után most másodszor búcsúzott a 64 között.

A magyar játékos női párosban és vegyes párosban még érdekelt a melbourne-i Grand Slam-tornán.

Babos Tímea kisírt szemekkel érkezett az interjúszobába. „Nem könnyű egy ilyen meccs után. Szomorú vagyok a vereség miatt –kezdte az értékelést. – Jó meccs volt, jól játszottam, megvoltak a lehetőségeim, de nem véletlenül volt top játékos éveken keresztül, és szerintem most is oda tartozik. Nyílvánvaló, hogy csak a sérülése miatt nincs előrébb a világranglistán.

Az elején a két bréklabda nagyon fontos volt. Valószínűleg, nem voltam elég agresszív, legalábbis az edzőm azt mondta, én nem emlékszem annyira pontosan. Utána viszont olyan ritmust kezdett el játszani, meg úgy el kezdett mozgatni, amivel nem nagyon tudtam mit kezdeni. Igazából majdnem, hogy labdához sem értem. Aztán visszajöttem a meccsbe, de 4:5-nél talán egy-két pontot rossz helyre támadtam. A második szettben mindkettőnknek voltak lehetőségeink, de én jöttem ki jobban ezekből. A szett vége fele pedig nagyon jól, nagyon extrán játszottam. Szerintem az első szettben is jól játszottam, akár én is megnyerhettem volna. Ritkán mondok ilyet, de igazából gőzöm nincs, hogy mi volt a különbség az első és a második szett között. A döntő szett elején, érthetetlen módon, elkezdtem kicsit izgulni, eluralkodtak rajtam az érzelmek és az nálam nem túl jó. Elkezdtem többet hibázni és nem voltam elég agresszív. Utána már nem volt visszaút. Hiába lazultam el és kezdtem nyerni a pontokat, egy ilyen jó játékos ellen már nem lehet visszajönni. Fáj ez a vereség. Nagyon nehéz sorsolásom volt. Rögtön az első kör és nyílván ez is, ilyen szempontból picit csalódott vagyok, mert így is voltak lehetőségeim, hogy nyerjek. Egy ilyen első szett után tavaly simán elbuktam a másodikat. Most küzdöttem, megtaláltam a megoldást, hogyan tudnék visszajönni a meccsbe, jól játszottam, ez pozitív, de fél órával, egy órával a meccs után még nehezen látja az ember a pozitív dolgokat. Kialszom magam és holnap jobban érzem magam, vagy nem... De a párosban is nagy céljaim vannak"- búcsúzott már kicsit mosolyogva Babos Tímea.

Eredmények:

Suárez Navarro (spanyol)-Babos 6:4, 2:6, 6:2

Cornet (francia)-Görges (német, 12.) 6:4, 6:3

Kontaveit (észt, 32.)-Barthel (német) 6:3, 4:6, 6:3

Kanepi (észt)-Puig (Puerto Ricó-i) 6:4, 6:3

Wozniacki (dán, 2.)-Fett (horvát) 3:6, 6:2, 7:5

Szitolina (ukrán, 4.)-Siniakova (cseh) 4:6, 6:2, 6:1

Ostapenko (lett, 7.)-Tüen (kínai) 6:3, 3:6, 6:4

K. Bondarenko (ukrán)-Pavljucsenkova (orosz, 15.) 6:2, 6:3

Rybarikova (szlovák, 19.)-Flipkens (belga) 6:4, 0:6, 6:2

Linette (lengyel)-Kaszatkina (orosz, 22.) 7:6 (7-4), 6:2

Bertens (holland, 30.)-Gibbs (amerikai) 7:6 (7-3), 6:0

Allertova (cseh)-Csang (kínai) 6:4, 7:6 (7-5)

Kosztjuk (ukrán)-Rogowska (ausztrál) 6:3, 7:5

Kumkhum (thaiföldi)-Bencic (svájci) 6:1, 6:3

Martic (horvát)-Begu (román) 6:4, 7:6 (7-3)

A világelső Rafael Nadal és a hazai közönség előtt versenyző Nick Kyrgios is bejutott a harmadik fordulóba, a legjobb 32 közé a melbourne-i ausztrál nyílt teniszbajnokságon. A spanyol játékos - aki tavaly döntőt játszott az év első Grand Slam-tornáján - az argentin Leonardo Mayer ellen győzött három játszmában, és a 17. kiemelt Kyrgios is ilyen arányban múlta felül a szerb Viktor Troickit szerdán.

Eredmények (férfi egyes, 2. forduló):

Nadal (spanyol, 1.)-Mayer (argentin) 6:3, 6:4, 7:6 (7-4)

Kyrgios (ausztrál, 17.)-Troicki (szerb) 7:5, 6:4, 7:6 (7-2)

Dimitrov (bolgár, 3.)-McDonald (amerikai) 4:6, 6:2, 6:4, 0:6, 8:6

Rubljov (orosz, 30.)-Bagdatisz (ciprusi) 6:4, 6:7 (5-7), 6:4, 6:2

Dolgopolov (ukrán)-Ebden (ausztrál) 7:6 (7-0), 6:3, 6:4

Schwartzman (argentin, 24.)-Ruud (norvég) 6:4, 6:2, 6:3

Cilic (horvát, 6.)-Sousa (portugál) 6:1, 7:5, 6:2

Carreno-Busta (spanyol, 10.)-Simon (francia) 6:2, 3:0-nál Simon feladta

Tsonga (francia, 15.)-Shapovalov (kanadai) 3:6, 6:3, 1:6, 7:6 (7-4), 7:5

Müller (luxemburgi, 23.)-Dzsaziri (tunéziai) 7:5, 6:4, 6:7 (5-7), 3:6, 6:2

Dzumhur (bosnyák, 28.)-Millman (ausztrál) 7:5, 3:6, 6:4, 6:1

Harrison (amerikai)-Cuevas (uruguayi, 31.) 6:4, 7:6 (7-5), 6:4

Baszilasvili (grúz)-Bemelmans (belga) 7:5, 6:1, 6:3

Seppi (olasz)-Nisioka (japán) 6:1, 6:3, 6:4

Edmund (brit)-Isztomin (üzbég) 6:2, 6:2, 6:4

Karlovic (horvát)-Szugita (japán) 7:6 (7-3), 6:7 (3-7), 7:5, 4:6, 12:10