Ázsiába is hívják Keszthelyi Vivient, de elsősorban Európa a cél

Továbbra is zajlanak a tárgyalások arról, hogy Keszthelyi Vivien, a magyar autósport történetének valaha volt legfiatalabb, nemzetközi túraautó sorozatban pontot szerzett pilótája hol folytatja pályafutását, az viszont már körvonalazódni látszik, hogy a szakmai stáb továbbra is Európában képzeli el a 17 éves tehetség jövőjét.

Amikor az elmúlt szezon végén az Audi bejelentette, hogy nem folytatja a TT Cup megrendezését - melyben Vivien első magyarként teljesített egy teljes szezont -, a versenyző csapata rögtön megkezdte a tervezést 2018-ra. Néhány héten belül számos opció, köztük a Volkswagen csoport egyik gyári csapatnál való ázsiai szereplés lehetősége is körvonalazódott.

Vivien és az őt támogató szakemberek azonban nem akartak elhamarkodott döntést hozni, hisz egy esetleges ázsiai szereplés több szempontból is nehézségekkel járna. Egyrészt Vivien az Audi versenyzőakadémiáját csak Európában tudja folytatni, emellett pedig a rengeteg utazás, illetve a mindkét kontinensen jelentkező marketing- és médiakötelezettségek további terheket rónának az amúgy is rendkívül elfoglalt pilótalányra.

"Szeretnék továbbra is fejlődni, ehhez pedig az kell, hogy a lehető legerősebb ellenfelekkel szemben és legkisebb technikai különbségek mellett állhassak rajthoz. A csapat választása a múltban is azért esett ilyen márkakupa-szériára, mint például a TT Cup, amelyet mégis folytatnak, mert, lévén egyforma autókról van szó, nem számít más, csak a tehetség és a rutin, na meg persze a szerencse." - mondta Vivien, aki tavalyi TT Cup-os szereplését megelőzően 2016-ban, mindössze 15 évesen nemzetközi sorozatban indulva magyar felnőtt bajnoki címet szerzett sprint-, majd az Endurance -2000 kategóriában.

A felkészülés mellett Vivien a héten "hazalátogatott", ugyanis az Audi Hungária meghívására a győri gyárban nyerhetett bepillantást többek között a TT-k születésébe is. "Hihetetlen élmény volt az elsőtől az utolsó csavarig végigkísérni, hogy készül egy ilyen autó. Mindig is érdeklődtem a járművek technikai háttere iránt is, - hisz ahhoz hogy a maximumot hozhassam ki belőlük, értenem kell, miként működnek pontosan-, mostantól viszont még érdeklődőbb szemmel tekintek rájuk. Ez a látogatás olyan volt, mintha belelátnék a kocsi lelkébe. Elképesztően izgalmas lehet ilyen helyen dolgozni. Az pedig külön öröm, hogy a sok apró rész itt nálunk, Magyarországon áll össze egy egésszé." - mesélte a versenyző.

Az Audi Sport Racing Academy egyedüli magyar tagja a tervek szerint pályafutását a 2018-as idényben is komoly nemzetközi sorozatban folytatja, mely megnyithatja számára az utat a legmagasabb színvonalat képviselő széria, a DTM felé is, ahova első magyarként kerülhetne be. Ugyan e cél eléréséig még rengeteg felkészülés és tapasztalatszerzés vár rá, de erre bőven van ideje, hisz bár figyelemreméltó teljesítményt tudhat a háta mögött a felnőtt mezőnyben, Vivien még most is mindössze 17 éves.