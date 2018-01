A Kádár-korban elhallgatták a Fucsovicséhoz hasonló magyar teniszsikert

Fucsovics Márton fantasztikus sikerrel bejutott az Australian Open harmadik fordulójába, azaz a legjobb 32 közé. Korábban két magyar teniszező ért el hasonló sikert, Baranyi Szabolcs 1973-ban, míg legutóbb Kuhárszky Zoltán 1983-ban. Utóbbiról idehaza szinte senki sem tudott.

1973-ban Baranyi két ausztrált is legyőzött Melbourne-ben. Szinte hihetetlen, de négy magyar is szerepelt a mezőnyben. Szőke Péter, Taróczy Balázs és a selejtezőből érkezett Machán Róbert az első körben búcsúzott. Baranyi viszont a 7. kiemelt Colin Dibley-nél is jobbnak bizonyult, de a harmadik ausztrál, Bob Carmichael megállította (6:3, 6:4, 2:6, 1:6, 6:3.).

Kuhárszky Zoltán 1983-ban jutott a 3. fordulóba, az akkor még mindig füvespályás Grand Slamen, amit november 29. és december 11. között rendeztek, Kooyongban. Az összdíjazás 500 000 dollár volt, a bajnok 77 500 dollárt kapott, most 4 milliót.

Kuhárszky a legjobb 64 között kapcsolódott be a versenybe, mert 96-an indultak a 128-as táblán. Ivan Lendl volt az 1., John McEnroe a 2. kiemelt és Kuhárszky, óriási meglepetésre, 6:1, 6:3, 6:3-ra verte a 6. kiemelt Vitas Gerulaitist. A következő fordulóban megállította őt a svéd Joakim Nyström (6:4, 6:4, 6:2).

A Gerulaitis elleni siker mai nyelvre lefordítva olyan volt, mintha Fucsovics Marci mondjuk kiejtene egy Stan Wawrinka szintű játékost – mondta Kuhárszky Zoltán, akit telefonon értünk el. Kuhárszky a magyar szövetség egyik edzője és éppen Prágában van, ahol Makk Péterrel, az egyik legtehetségesebb magyar ifi-játékossal versenyeznek.

„Fantasztikus teljesítmény, amit Marciék elértek Melbourne-ben, nagyon örülök neki. Voltak már szerencsére jelei annak, hogy előbb-utóbb jöhet egy ekkora siker, így talán nem akkora meglepetés ez, de mindenképpen ragyogó siker."

Gondolta volna 1983-ban, hogy ennyit kell majd várni a következő hasonló magyar sikerre az Australian Openen?

Természetesen nem, úgyhogy már éppen ideje volt. Nagyon sok idő telt el és mondanom sem kell, hogy szinte minden megváltozott a sportágban. Ma már sokkal nehezebb ekkora eredményt elérni, mint akkor volt. Sokkal sűrűbb a mezőny, hihetetlen, mennyi jó játékos van manapság.

Miben volt más akkoriban egy Australian Open, mint ma?

Szinte mindenben. Mi még füvön játszottunk, kevesebben is voltunk. A mai létesítmények közül még szinte semmi sem volt meg, de mint mondtam az egész sportág átalakult.

1983-ban Ön már Svájcban élt, milyen színekben tudott versenyezni?

Akkor ez egy újabb változás a többi mellett, akkoriban ugyanis még nem volt zászló a versenyzők neve mellett. Svájcban éltem akkor már, de magyar állampolgár voltam, ahogy most is az vagyok.

Beszámolt akkoriban a sikereiről a hazai sajtó?

Értelemszerűen velem nem foglalkoztak, mert elhagytam az országot.

Rendszeresen kimaradtam a hírekből. Ha egy versenyen nyolc közé jutottam, akkor közöltek három negyeddöntős eredményt, az enyémet pedig kihagyták, de ez az akkori rendszer része volt. Akik benne voltak a tenisz világában, azok tudták az eredményeket. Akkoriban fogalmam sem volt arról, hogy visszatérhetek-e valamikor az országba, elrendeztem ezeket magamban, nem jelentett ez különösebb problémát.

Térjünk vissza Fucsovicshoz. Ön szerint meddig tarthat ki a lendülete?

Az argentin Nicolas Kicker ellen kezdte a felkészülést és simán nyert ellene, de ilyen első meccsekből nem lehet komoly következtetést levonni. Mindenképp nyerhető a meccs, de nem tudom milyen állapotban van, nem vagyok a helyszínen. Fejben nagyon ott kell lenni. Még nem volt ilyen szituációban, most minden kicsit új neki, de nem hagyhatja, hogy bármi kizökkentse. Sokszor előfordul hogy ilyenkor fejben nem sikerül jól felkészülni, de remélem nem lesz gond.



Ha ez sikerülne, akkor pedig jöhet Federer.

Ne szaladjunk ennyire előre.

Ha összejönne, mire kell figyelnie?

Arra, hogy ne jutalommeccsként fogja fel. Ha így lép a pályára, akkor egy pillanatig nem lesz esélye. Csak úgy léphet pályára, hogy meg akarja és meg kell nyernie a meccset, még akkor is, ha Federer az ellenfél.

Mit gondol, zárkózhat valaki a közeljövőben Fucsovics vagy Babos Tímea mellé?

Van most egy reményteljes, fiatal generáció, vannak hazai tehetségek és olyan támogatás is van körülöttük, ami mellett elérhető nekik is az a szint, ahol most Fucsovics vagy Babos jár. A feltételek adottak, csak rajtuk fog múlni, mire viszik majd.

Fucsovics Mártont megelőzve egyébként éppen jelenlegi edzője, Sávolt Attila jutott Grand Slamen a legjobb 32 közé. Sávolt 2003-ban azzal okozott meglepetést Párizsban, hogy a világranglistán 30. Mikhail Juzsnyíjt 3:6, 6:4, 5:7, 6:2, 6:4-re győzte le a 32 közé kerülésért. Két nappal később, a 7. kiemelt Guillermo Coria már túl nagy falat volt (4:6, 1:6, 1:6), az argentin a következő évben döntőt játszott Párizsban.

Van abban valami sorsszerű, hogy most Sávolt Attila irányításával menetel Fucsovics Márton az Australian Openen. Ha szombaton sikerülne legyőznie az argentin Nicolas Kickert, akkor megjavítaná Sávolt legjobb Grand Slam-eredményét (GS 3. forduló) és legjobb ranglistahelyezését (68.), ami óriási siker lenne.