Hosszú Katinka máris kihagy egy versenyt

Hosszú Katinka tavaly indult az Atwerpenben rendezett Flanders Swimming Cup elnevezésű versenyen és idén is tervben volt a szereplése.

A háromszoros olimpiai bajnok Hosszú Katinka szereplésével számoltak a szervezők, erre enged következtetni a tény, hogy 2017 utolsó napján büszkén jelentették be, hogy indul a flamand versenyen az Iron Lady.

A január 20-21-én rendezett versenyen a legfrissebb rajtlistán mégsem szerepel Hosszú Katinka neve, de magyarok így is indulnak, hiszen többek között rajtkőre áll Jakabos Zsuzsanna, Szilágyi Liliana, Verrasztó Dávid, Sebestyén Dalma és Biczó Bence is.

Hosszú tavaly négy számban is nyerni tudott a belga versenyen, a neve most is szerepel a versenyen megfordult legjobb úszók között Cseh Lászlóval és Gyurta Dániellel, valamint Jakabos Zsuzsannával egyetemben.

Hosszú Katinka és férje, valamint edzője, Shane Tusup között megromlott a viszony, ezért Hosszú késve és gyakorlatilag edző nélkül kezdte meg a felkészülést. A hírek szerint egy edzőpartner segíti a felkészülését, Tusuppal pedig annak ellenére sem beszélnek egymással, hogy az Év Sportolója gálán mindketten megjelentek - igaz külön - és Shane Tusup magyarul, a színpadon kért bocsánatot.

Hosszú Katinka már a december elején megrendezett rövidpályás Európa-bajnokságra is egyedül utazott Dániába.