World Tour: Pótáék kikaptak az elődöntőben, harmadik helyen zártak

A Póta Georgina, Matilda Ekholm duó három sima szettben kikapott kínai riválisától a párosverseny elődöntőjében, s így az utolsó magyar játékos is búcsúzott a BOK Sportcsarnokban zajló asztalitenisz World Tour-viadalon.

Póta és svéd játékostársa - a tavalyi, budapesti WT-torna ezüstérmesei - a Csen Ko, Vang Man-jü kettőssel csapott össze pénteki második mérkőzésén. Mindkét páros szettveszteség nélkül jutott el a legjobb négyig. Pótáékat a második, ellenfelüket a nyolcadik helyen emelték ki, de a magyar játékos előzetesen azt mondta, nem ők a meccs esélyesei.

Estére megtelt a csarnokban felállított mobil lelátó, s a közönség azt láthatta, hogy az első játszmát szinte pillanatok alatt megnyeri a nagyon gyorsan és pontosan játszó kínai duó. A második aztán már jobban kezdődött Pótáék szempontjából, próbáltak agresszívebben játszani, de 3-1 után ismét az ázsiaiak vették át az irányítást, s a Póta, Ekholm kettős ezután már csak két pontot tudott csinálni.

A harmadik, s egyben utolsó szett rendkívül egyoldalú küzdelmet hozott, bármit próbált a magyar, svéd páros, semmi sem sikerült, így a kínaiak jutottak a vasárnapi fináléba.

"Gyakorlatilag nem volt semmi sanszunk" - kezdte értékelését Póta Georgina. "Próbáltunk taktikát váltani, de teljesen mindegy volt, hova ütjük a labdát, mindent elértek." Mindketten nagyon jó játékosok. És azt is érzem, hogy miután most már minden meccs fent van az interneten, alaposan ki vagyunk elemezve. Egyesben és párosban is ezt éreztem."

"A magyar asztaliteniszező hozzátette: ezzel együtt örülnek, hogy a harmadik helyen tudtak végezni, ez is szép eredmény.

A budapesti viadal összdíjazása 150 ezer dollár, 51 ország több mint 300 játékosa lépett, illetve lép asztalhoz. A szombati és vasárnapi küzdelmek már hazai játékos nélkül zajlanak majd.

Eredmények:

női páros, elődöntő:

Csen Ko, Vang Man-jü (kínai) - Póta Georgina, Matilda Ekholm (magyar, svéd) 3-0 (6, 5, 2)

Csen Hszing-tung, Szun Jing-sa (kínai)-Tu Hoj Kem, Li Ho Csing (hongkongi) 3-1 (4, -8, 5, 6)

korábban:

negyeddöntő:

női páros:

Póta Georgina, Matilda Ekholm (magyar, svéd)-Sofia Polcanova, Mo Zhang (osztrák, kanadai) 3-0 (8, 11, 5)

férfi páros:

Patrick Franziska, Jonathan Groth (német, dán)-Ecseki Nándor, Szudi Ádám 3-1 (-8, 9, 10, 7)