Fucsovics Márton edzője nem hajlandó kiejteni Roger Federer nevét

Fucsovics Márton nem gondol Roger Federerre, csak az argentin Nicolas Kickerre koncentrál. Pénteken is edzett egy órát a melbourne-i, 42 fokos hőségben, de jól érzi magát, készén áll élete eddigi legfontosabb meccsére. Edzője, Sávolt Attila adott exkluzív interjút az Origónak az előkészületekről, az esélyekről. Közben pénteken már a 16 közé kerülésért játszottak, de igazi szenzáció nem történt.

Vajon, mi volt nehezebb edzőként, három órát ülni a tűző napon, vagy izgulni végig Fucsovics Mártonért?

Nehéz volt a napon ülni, a mérkőzés, hála istennek, nem volt olyan nehéz.

Végig úgy éreztem, és Marci is belül, hogy sokkal jobban játszott hátulról, mint Querrey – kezdte az értékelést Sávolt. – Erre is készültünk az elejétől kezdve. Maximálisan beigazolódott, amit tudtunk, hogy félni fog Querrey Marcitól. Ez végig érződött a mérkőzésen. Nagyon bíztam az elejétől kezdve a győzelemben. A második szett mindenképp nagyon fontos volt, hogy az meglett. Biztos voltam benne 2:0 után, hogy legalább egy szettet még meg fog nyerni Marci, akkor is ha négy, vagy öt játszmás meccs lesz.

Nagyon jól csinálta Marci, hogy, ha voltak hullámvölgyek, nehezen megfogható gémek, akkor is tartotta magát, ott maradt Querrey nyakán, mert tudta, hogy egyszer jön majd a lehetőség az amerikai adogatójátékánál.

Szerencsére ott tartunk, hogy Fucsovics Marci olyan játékerőt képvisel, hogy félnek tőle a játékosok. Félhetnek is egyébként. Az elejétől kezdve biztos voltam benne, hogy hátulról sokkal jobban fog játszani, mint Querrey. így is volt végig. Marcinak megvan az az előnye, hogy még nem ismerik, ezért sok olyan dolgot csinált Querrey is, ami Marcinak kedvezett, gyakorlatilag az erősségére játszott, például, amikor a tenyeresére jött előre a hálóhoz, amiből gyönyörűen ütött el mellette Marci.

Egy ilyen kánikulában lejátszott mérkőzés után mi kell ahhoz, hogy Fucsovics Marci szombaton újra száz százalékos legyen fizikálisan?

Ez nem volt annyira vészes mérkőzés. Sokkal kevésbé volt fizikailag fárasztó, mint az első fordulós meccse. Nyílván, a napon állni önmagában is nehéz, de nem voltak hosszú labdamenetek, a fizikumát nem terhelte meg annyira. Ilyenkor a figyelem fenntartása a fontos, azt viszont szuperül csinálta Marci végig. Nem gondolom, hogy bármi problémája lehet szombaton.

Ráadásul addigra azért hűvösebb lesz. Persze az egy fizikálisan megterhelőbb mérkőzés lesz, sok hosszú labdamenettel.

Sőt, mentálisan éspszichikailag is nehezebb lesz, mert hirtelen abban a helyzetben vagyunk, hogy bejuthat egy Grand Slam második hetébe, amihez egy olyan játékost kell legyőznie, akit mindenképp képes, a játéktudása alapján, ráadásul előrébb is rangsorolt. Tehát, inkább a lelki akadályokat kell leküzdenie szombaton.

Új helyzet, hogy már nem az esélytelen nyugalmával léphet pályára...

Hirtelen most élete lehetősége előtt áll. Bár Querrey ellen is úgy ment fel a pályára, hogy komoly nyerési esélye és szándéka van.

Fucsovics Marci az elmúlt hónapokban gyakran hangsúlyozta, hogy rengeteget tanult két év alatt az edzőjétől, sokat köszönhet Sávolt Attilának. Most viszont egy olyan mérkőzés előtt áll, ami az edzőnek is egy új szint, mert nem készített még fel senkit, korábban egy Grand Slam 3. fordulóra. Ez egy kihívás Önnek is, vagy inkább úgy kezelik ezt a mérkőzést is, mint az összes többit?

Úgy tekintünk a szombati mérkőzésre Marcival, mintha ez egy első fordulós meccs lenne. Ez a feladatunk, hogy leegyszerűsítsük a tétet, úgy fog a pályára felmenni, mintha ez egy első forduló lenne. Ez lehet az egyik titka annak, hogy megbirkózzon az esélyesség és a lehetőség terhével.

Kimondani ezt nagyon egyszerű, de hogyan lehet erre beprogramozni az agyát?

Ez az elmúlt két év munkája?

Igen, azt gondolom, hogy az elmúlt két év hosszú folyamatának az eredményeként Marci már jól tudja ezeket a helyzeteket kezelni. A mérkőzés közben persze lehetnek hullámvölgyek, meg olyan helyzetek, amikre nem tudunk felkészülni, de úgy érzem, hogy tényleg nagyon erős fejben, nagyon nyugodt, nagyon motivált, szerintem nem lesz a fejével probléma.

Látott rajta bármi változást az elmúlt 24 órában? Azért ez egy olyan siker már eddig is, amit nem lehetett előre tudni, hogyan fog kezelni.

A mérkőzés után természetesen nagyon örült, nagyon örültünk, de elkönyveltük, mint egy győzelem. A Kicker ellen mérkőzés nyerhető, és most már erre fókuszálunk, nem múlttal, nem a lehetőséggel, nem a körülményekkel foglalkozunk. Csak a mérkőzésre figyelünk, mi az a tenisz, amit Marcinak játszani kell, hogy nyerni tudjon.

Mi történt az elmúlt 24 órában, túl azon, hogy brutális meleg volt Melbourne-ben?

A mérkőzés után volt feladat bőven, levezetés, nyújtás, regenerálódás, média. Késő délután indultunk vissza a hotelbe, nyolckor elmentünk egy könnyű vacsorára, de tízkor már ágyban voltunk, tehát a pihenésen volt a hangsúly. Pénteken edzettünk 11 órától. Óriási meleg volt, de Marci ettől függetlenül nagyon jól mozgott és jól bírta. Könnyed edzés volt, utána masszázs és azóta a hotelban pihen. Nagyon jól érezte magát fizikailag, nem fáj semmije, nem láttam semmi olyat, amitől félnünk kellene, még akkor sem, ha egy hosszabb mérkőzésbe belekeverednének.

Saját tapasztalatból mit tud átadni neki? Mert a Roland Garroson mégis csak kétszer játszott hasonló mérkőzést, tehát a 16 közé kerülésért. Itt, az Australian Openen volt egy második fordulós meccse, Roger Federer ellen. Ezekből lehet meríteni, hasznosat mondani?

Amikor én játszottam a Roland Garroson a 32 között, az egészen más szituáció volt, mert mindkétszer a selejtezőből jutottam fel, öt nagyon nehéz mérkőzés volt a lábamban, nagyon fáradt voltam. Semmi esélyem nem volt. Ráadásul Coria és Hewitt személyében mindkétszer világsztár ellen kellett játszanom.

Fizikailag olyan állapotban voltam, hogy ki sem derülhetett, mire lennék képes. Marcinál most nem áll fenn ez a veszély.

Ráadásul tényleg azt gondolom, hogy Marci kellő önbizalommal fog pályára lépni, mert két hete játszott Kicker ellen. Igaz, nem szabad abból a meccsből kiindulni. Ezt mondtam is neki. Biztos, hogy Kicker sokkal jobban fog játszani, nem fog annyit hibázni. Azzal azért tisztában van Marci, hogy melyek azok a játékelemek, amikkel nyerni tud, és ez szombatra erőt ad neki.

És a Federer elleni meccse?

Arról még nem szeretnénk beszélni, ebben maradtunk.

Nem Marci esetleges meccsére gondoltam, arra a 2002-esre...

Ja, az én Federer meccsem. Az majd akkor jön szóba, amikor esetleg Marci is odakerül.Egyelőre még a nevét sem szeretnénk emlegetni Federernek. Nem mondom, hogy a fejemben nem fordulnak meg gondolatok, hogyan küldeném fel Marcit Federer ellen, de próbálom ezeket elhessegetni, ahogy Marci is csak a szombati meccsre koncentrál.

Nyílván, hogy ez edzőként nekem is a legnagyobb sikerem. Az elejétől kezdve az jelentette a kihívást, hogy Marciból a lehető legtöbbet hozzam ki. Minden újabb siker, állomás egy következő kihívás mindkettőnk számára, szerencsére ezeket eddig elég jól vesszük. Remélem, hogy ez a felfelé ívelő pálya még elég sokáig kitart.

Marci, ha legyőzi az argentint, akkor megjavítja edzője legjobb Grand Slam-eredményét és legjobb ranglistahelyezését.

Kimondva is ez egy cél volt. A szülő is mindig azt szeretné, ha a gyerekei többet érnének el az életben, mint ő. Az edző is azt szeretné, ha a tanítványa túlszárnyalná. Maximum azt tudom ebből leszűrni, hogy jobb edző vagyok, mint játékos voltam.