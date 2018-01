Fucsovics lelki fórral lép pályára, élete álma is motiválhatja

Az előző év második felében, illetve a közvetlen felkészülési tornákon nyújtott teljesítménye, a mutatott formája alapján lehetett reménykedni abban, hogy Fucsovics Márton jól szerepel az ausztrál nyílt teniszbajnokságon Juhász Gábor Fed Kupa-kapitány szerint.

"Azt azonban értelemszerűen nem lehetett előre megmondani, hogy a 32 közé várható" - tette hozzá a szakember pénteken az M1 aktuális csatornán.

Fucsovics a moldovai Radu Albot és a világranglistán 13. amerikai Sam Querrey legyőzésével jutott el ebbe a szakaszba - amelyben legutóbb 1983-ban léphetett pályára magyar játékos -, és azzal az argentin Nicolas Kickerrel csap össze szombaton, akit január 1-jén 6:0, 6:3-ra vert az indiai Púnában.

"Lelki fórral megy így a pályára az ember, ugyanakkor ha nem megfelelően kezeli a helyzetet, béníthatja, hogy esetleg a közvélemény a kötelező győzelmet elvárja" - mondta, hozzátéve, hogy ez egy egészen más mérkőzés lesz, más helyzetben, mint az év eleji. "Az egy első forduló volt Indiában mind a két játékosnak, és ne felejtsük el, hogy az argentin srác (Melbourne-ben) ugyanúgy két mérkőzést nyert már meg" - indokolta óvatosságát.

Juhász Gábor arra is emlékeztetett, hogy a következő körben Roger Federer lehet az ellenfél, ez pedig minden játékost motivál. Mint mondta, Fucsovicsnak is az álma, hogy vele játszhasson, és egészen más így, hogy mérkőzések után következhet az összecsapás, mint ha egy tornán az első fordulóban összesorsolják vele, ráadásul ez most Grand Slam-en jöhet össze.

A Fed Kupa-kapitány az egyéniben a második fordulóig jutott Babos Tímea szereplését is jónak értékelte. Szerinte az, hogy a világranglistán kilencedik Coco Vandeweghe személyében az első fordulóban top 10-es játékost búcsúztatott, bámulatos teljesítmény volt, és a másodikban is rendben volt a játéka a spanyol Suarez Navarro ellen.

Babos francia társával, Kristina Mladenoviccsal női párosban a legjobb 32 között jár, és a vegyes párosra is nevezett, mégpedig az indiai Rohan Bopannával.