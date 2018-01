A magyar jégtáncpáros jó helyről várja a kűrt a műkorcsolya Eb-n

Az Anna Yanovskaya, Lukács Ádám jégtáncpáros a 13. helyen áll a pénteki rövidprogramot követően a moszkvai műkorcsolya Európa-bajnokságon.

Engi Klára, a magyar szövetség pontozásos szakágának igazgatója a kontinensviadal előtt úgy vélekedett, hogy a magyar duó kellemes meglepetést okozhat, legalább a 15-20. helyre várta őket. A kettős kiváló programot mutatott be, így 13.-ként várhatja a szombati kűrt, amelyben a legjobb húsz szerepelhet.

"Minden elemet megcsináltunk tisztán, nem hibáztunk. Nagyon örülünk, hogy bejutottunk a kűrbe. Ez volt a célunk, az első lépést megtettük, most pedig az a fontos, hogy a második is meglegyen" - mondta a páros női tagja, aki szerint az a fontos, hogy másnap még jobb teljesítményt nyújtsanak. "Minden nap felül kell múlnunk az előző napi önmagunkat, ehhez fontos, hogy jó partnerem legyen, aki nemcsak magában, hanem bennem is bízik."

"Ez az első közös nagy versenyünk, nagyon más érzés volt a kisebbekhez képest. A szövetség támogatásának és a remek edzői gárdánknak köszönhetően jól sikerült a felkészülés. Ezzel és a befektetett kemény munkánkkal lehetünk most ott, ahol tartunk. Jól sikerült a mai rövidtáncunk."

"Attól vagyok a legboldogabb, hogy a hátsérülésem ellenére is tiszta programot korcsolyáztunk" - értékelt Lukács.

Az élen az elmúlt három alkalommal győztes és kétszeres világbajnok francia Gabriella Papadakis, Guillaume Cizeron áll jelentős, közel hatpontos előnnyel. Mögötte az Alekszandra Sztyepanova, Ivan Bukin orosz és a 2014-ben világ- és Európa-bajnok Anna Cappellini, Luca Lanotte olasz jégtáncpáros a második és harmadik.

Eredmények:

Állás a jégtánc rövidprogram után:

1. Gabriella Papadakis, Guillaume Cizeron (francia) 81,29 pont

2. Alekszandra Sztyepanova, Ivan Bukin (orosz) 75,38

3. Anna Cappellini, Luca Lanotte (olasz) 74,76

...13. Anna Yanovskaya, Lukács Ádám 59,13