„Hirtelen jött” - megszólalt Hosszú Katinkáék egyik alkalmazottja

Hosszú Katinka és Shane Tusup közös cégétől, az Iron Corporation Kft.-től elbocsátották az alkalmazottak jelentős részét, a kialakult helyzetről most az egyik alkalmazott mesélt.

A nap folyamán egy közleményben jelentette be Shane Tusup és Hosszú Katinka, hogy véget ér az Iron Lady címen futó képregénysorozatuk. Most pedig az egyik elbocsátott alkalmazott is kitálalt a bejelentésről és Katinkáék viselkedéséről – írja a Zoom.hu.

Hosszúék régen sokszor megfordultak a cégnél, személyes kapcsolatban voltak az alkalmazottakkal, de akkor még a cég is kisebb volt, nem volt annyi egyéb elfoglaltságuk. Az alkalmazott nem lepődött meg, hogy vége lett a képregénysorozatnak. Az Iron Lady Arcanum önmagában nem volt kifizetődő, ezt tudták a dolgozó is.

„Nem volt váratlan, de hirtelen jött. Hosszúék amúgy tisztességesek voltak. A kirúgottak megkapták a 30 napos felmondási idejüket. A most elbocsátott dolgozók addig járnak be, amíg akarnak, használhatják a cég eszközeit. Nagyjából olyan ajánlólevelet kapnak, amilyet kérnek, a cégvezetés általában véve nagyon igyekszik segíteni a munkakeresésben."

A képregényen dolgozó alkalmazottakat mind el is bocsátották, a képregény megszűnését hivatalosan bejelentették.