Babos Tímeáék szetthátrányból fordítva jutottak a legjobb 16 közé

Bejutott a női párosverseny nyolcaddöntőjébe szombaton a Babos Tímea, Kristina Mladenovic kettős az ausztrál nyílt teniszbajnokságon.

A magyar, francia duó - a verseny honlapja szerint - az első játszmában háromszor, a másodikban kétszer is elveszítette adogatójátékát a spanyol Arantxa Parra Santonja, Lara Arruabarrena-Vecino párossal szemben, de mivel az utóbbi felvonásban négyszer brékelt, döntő szettre mentette a találkozót.

A folytatásban sokáig mindkét fél hozta a maga adogatójátékait, Babosék 4:4-nél két bréklabdát hárítva nyerték a gémet, majd az ellenfél szervájánál a harmadik mérkőzéslabdájukat kihasználva győztek és jutottak tovább.Babosra és régi-új partnerére a következő körben a Viktorija Golubic, Nina Stojanovic svájci, szerb páros vár.

Eredmény, női páros, 2. forduló (a 16 közé jutásért):

Babos Tímea, Kristina Mladenovic (magyar, francia, 5.)-Arantxa Parra Santonja, Lara Arruabarrena-Vecino (spanyol) 3:6, 6:3, 6:4

A magyar teniszező a mérkőzés után így értékelt az Origónak:

A Grand Slam 2. hetére azt szokták mondani, hogy az egy új verseny, aki akkor még életben van már különleges eredményt ért el. Babos Tímea az elmúlt években, párosban többször eljutott a 2. hétig, így azt már tudja, miért is más ez a szakasz.

Például az akkreditáció is csak egy hétre érvényes a játékosoknak is, tehát rögtön ezt is cserélni kell. De komolyra fordítva a szót, valóban elképesztő dolog, igen. Már most érezhető a különbség, szinte üres az öltöző, üres az étterem, minden kiürül, csak azok vannak itt, akik még játékban vannak. Többször volt már rá lehetőségem, hogy ezt átéljem. Hihetetlen tényleg, hogy most először, két magyar lehet itt a második héten. Nagyon boldog vagyok.

Hétfő este ott lesz Fucsovics páholyában?

Ha meghív, akkor biztos...

Beszéljünk kicsit a párosról, mert azért sikerült a 16 közé kerülés, újra sikeres Babos Tímea és Kristina Mladenovic kettőse.

Nem könnyű, mindenki már nagyon jól tud teniszezni. Párosban végképp minimális a különbség, apróságokon múlik a győzelem. A páros ilyen szempontból még nehezebb, mint az egyéni. Még precízebbnek kell lenni és minden ütés fontos, mert egyből büntet az ellenfél. Elég mélyről jöttünk vissza a 2. fordulós meccsünkön is. Bőven volt lehetősége az ellenfélnek is. Mindenesetre a magam játékával nagyon elégedett vagyok, szerintem nagyon jól játszottam. Mindketten tudjuk, hogy most én vagyok a húzóerő a párosban, de ez meg tud változni bármikor. Ezért lehet jó egy páros, amikor ezzel tisztában vagyunk és segítjük egymást. Például, ahogy a meccs ment előre, Kiki is egyre jobban játszott.

A könnyeket már elfelejtettük?

Ez a páros nagyon kellett. Szombat reggel is jöttem edzeni. A beütés előtt ütöttem egy órát, kondiztam is, tehát készülök a következő egyéni versenyemre. nem könnyű, vannak pillanatok, amikor teljesen kivagyok, mert tényleg érzem, hogy mennyire jól játszom, és egyszerűen ez most nem akart összejönni. De nem baj, az idény elején vagyunk, bőven lesz még lehetőségem.