A NOB 389 orosznak adott engedélyt a téli olimpián való indulásra

A Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) 389 orosz sportolónak adott engedélyt, hogy semleges zászló alatt részt vegyen február 9. és 25. között a phjongcshangi téli olimpián.

A NOB illetékes bizottsága az eredetileg ötszáz nevet tartalmazó listát szűkítette 389-re: ők azok a sportolók, akik országuk doppingbotránya ellenére is igazoltan tisztán versenyeztek, így - amennyiben kvalifikálják magukat - ott lehetnek az ötkarikás játékokon.

A NOB közleménye arról nem tesz említést, hogy 111 sportoló indulási kérelmét miért utasították el, illetve nem is nevesíti a versenyzőket. Arra is emlékeztetnek, hogy a 111 sportolón kívül az elmúlt hónapokban eltiltott, illetve eredményeitől megfosztott 46 korábbi olimpikon sem mehet a Koreai Köztársaságba.

"A most engedélyt kapottak több mint nyolcvan százaléka nem volt ott Szocsiban, ez is mutatja, hogy generációváltás volt az oroszoknál" - fogalmazott a NOB, hozzátette: 52 edző és 10 orvos kitiltását is kezdeményezték, mivel mindannyiuk neve összefüggésbe hozható a doppingoláson ért sportolókéval.

A NOB végrehajtó bizottsága december elején határozott arról, hogy - a McLaren-jelentés által az Oroszországban feltárt államilag támogatott, rendszerszintű doppingolás miatt - az orosz sportolók csak semlegesként, olimpiai zászló alatt indulhatnak Phjongcshangban.

Várhatóan 200 körüli orosz sportoló vesz majd részt a téli játékokon.