Fucsovics Márton élete eddigi legfontosabb mérkőzésére készül Melbourne-ben. Az Australian Open 4. fordulójában a címvédő, 19-szeres Grand Slam-bajnok Roger Federer áll majd a háló másik oldalán a Rod Laver Arénában. Magyar idő szerint 1 órától két női mérkőzés előzi meg a várva várt találkozót. A világranglistán 80. magyar játékos Facebook-oldalán hívta fel a figyelmet arra, hogy minden híreszteléssel szemben a meccse nem "not before"-os, vagyis nincs szó arról, hogy 5 óránál hamarabb nem kezdődhet el. Ahogy véget ér a második női találkozó, mennek a pályára. Az eseményeket az Origo élőben közvetíti. Miben bízhat a már így is tenisztörténelmet írt magyar a csata előtt? Egyáltalán lehet-e ebből csata vagy a svájci könnyű kalandként éli majd meg? Mit jelent, mit ér egy Grand Slamen a legjobb 16 közé kerülés?

Január 15-én még 128-an reménykedhettek abban, hogy megnyerik az Australian Open férfi egyes bajnokának járó Norman Brookes Challenge-kupát és hozzá a 4 millió dolláros csekket. A főtáblán 45 ország teniszezői várták a rajtot, köztük, 16 év szünet után egy magyar, Fucsovics Márton. A tenisznagyhatalmak ezúttal is domináltak: 13 amerikai, 12 francia, 10 német, 9-9 ausztrál és spanyol, 7-7 argentin és olasz és 5 orosz indult el, hogy minél messzebb jusson. Összesen 27, a magyarhoz hasonló ország volt, amelyik egy versenyzővel képviseltette magát. Andy Murray és Nisikori Kei kivételével mindenki ott volt a mezőnyben, aki manapság számít a teniszben.

Szombat estére, 14 országból, 16-an maradtak: 2-2 spanyol és olasz, egy-egy argentin, horvát, bolgár, ausztrál, brit, osztrák, amerikai, szerb, koreai, cseh, svájci és magyar. Nem kiemeltként öten jutottak a 4. fordulóba, miközben az első 16 kiemelt közül nyolcan estek ki idő előtt.

Egy Grand Slam 4. forduló 180 világranglista pontot ér. Fucsovics Márton, 2017-ben kétszer tudott 110 pontot gyűjteni egy hét alatt. Az Ilkley Challenger megnyeréséért és a bázeli ATP 500-as negyeddöntőért járt ennyi. Pénzdíjban sokkal nagyobb a különbség. Az Australian Openen, az eddig megnyert három meccséért 240 000 ausztrál dollár jár, ami majdnem a duplája az Ilkley Challenger összdíjazásának. Még egy adat, hogy értékelni tudjuk a 180 pontot és a pénzt. Fucsovics Márton az elmúlt 52 hétben összesen 674 pontot szerzett 30 versenyen, és a 2017-es pénzdíja 291 436 dollár. A tét ettől kezdve fordulónként duplázódik. A negyeddöntőbe jutás 360 pont és 440 000 dollár, az elődöntő 720 pont és 880 000 dollár, a döntő 1200 pont és 2 millió dollár. A bajnok 2000 pontot és 4 millió dollárt kap.Az Open-érában (1968 óta) nem volt még magyar férfi teniszező a 4. fordulóban az Australian Openen. Baranyi Szabolcs, 1973-ban eljutott a legjobb 16-ig, de akkor az még csak a 3. fordulót jelentette.

A nőknél, 2004-ben Kapros Anikó és Mandula Petra találkozott a 3. fordulóban, az Australian Openen és Kapros 3:6, 6:3, 12:10-re nyerve a legjobb 16 közé került. Ő volt tehát eddig az utolsó magyar, aki egyéniben nyolcaddöntős volt Melbourne-ben.

Fucsovics Márton 14-szer indult Grand Slam-selejtezőben, mire a 15. alkalommal, a 2016-os US Openen, sikerült a főtáblára küzdenie magát, de összesen 16-szor bukott el a kvalifikációban, ami jól mutatja, mekkora a küzdelem, micsoda érték a főtábla.

A profi teniszezők pályafutásában vannak mérföldkövek. Az egyik legelső cél a top százba kerülés, mert az selejtező nélküli indulást biztosít a Grand Slameken. A következő lépés, meccset nyerni GS-en. Fucsovics az idei Australian Open előtt háromszor játszott főtáblán, de mindig búcsúzott az első fordulóban. A mostani eredményével stabilizálta a helyét az első százban, ha Roger Federer megállítja, akkor is a 62. helyig jön előre január 29-én. Természetesen lesznek úgynevezett megvédendő pontjai, legközelebb a budapesti Challengeren, ahol tavaly döntőt játszott (48 pont), de mostantól sokkal nagyobb lépésekben tud haladni, mert Challengerek helyett az ATP-versenyeket játszhatja, gyakorlatilag folyamatosan és selejtező nélkül. Ez körülbelül olyan, mint labdarúgásban a BL csoportkörébe kerülni.

Kijelenthető, hogy az elit kapujába lépett, ahol minden meccsnek nagyobb a tétje, minden meccs több pontot és pénzt ér, mint a Challenger szinten, ahol tavalyig szerepelt. A játékosok sokkal komolyabb kiszolgálásban részesülnek. Itt már fizetik a szállásukat, étkezésüket, gyakran az utazásukat és sztárokként kezelik őket, fokozódik a médiaérdeklődés.

Az ATP Touron, 2017-ben 51 játékos keresett egymillió dollárnál többet, Fucsovics Márton ennek a klubnak lehet a tagja. Mondhatnánk, hogy határ a csillagos ég, de látni kell mindkét irányt. Elég egy gyengébb sorozat, néhány első fordulós vereség, és könnyen ki lehet esni a százból. Jelenleg azonban Fucsovics felfelé tart, egyre jobb a játéka, erősödik mentálisan, nő az önbizalma. Egyértelműen megtanulta, mit jelent profi teniszezőnek lenni. Elkötelezetten, koncentráltan egy célra koncentrálni, annak sok mindent alárendelni.

Mi magyarok hajlamosak vagyunk a végletes gondolkodásra. Vannak, akik már el is temették Roger Federert, mert a „mi" fiúnk biztos megállíthatatlan. Mások esélyt sem adnak Fucsovicsnak, mert Federer azért egy másik kategória. Higgadtan elemezve az esélyeket, beláthatjuk, hogy nem Fucsovics Márton a találkozó esélyese. Már az óriási, hogy az edzője és ő is hisz abban, nem a hivatali optimizmustól vezérelve, hogy nem az élményért lép pályára, képes lehet meglepni, megszorongatni, elbizonytalanítani a sportág legendáját. Fizikálisan nagyon erős, mentálisan is közelít a legjobbakhoz, és vannak fegyverei, amikkel kellemetlen pillanatokat okozhat a svájcinak.

Persze, Federer még játszmát sem vesztett az első három fordulóban, tavaly a 19 GS-meccséből csak egyet vesztett el. Tényleg elképesztő az a tenisz, amire 36 évesen képes. Ultraagresszív játékával úgy tudja lerohanni az ellenfelet, hogy a másiknak gondolkodni sincs ideje, mit kellene másképp csinálnia. Hatalmas előny, szinte fél siker, hogy a többség túlzottan tiszteli, tart tőle. Az elmúlt években ugyan leépülőben volt ez a sebezhetetlen aura, de 2017-ben sikerült újra felépítenie.

Bízhatunk Fucsovics Mártonban, abban, hogy Federernek is lehet egy gyengébb napja (eddig nem volt), de az biztos, hogy a szenzációhoz élete meccsét kell játszania a magyarnak, és valószínűleg kis szerencse sem ártana.Roger Federert megnyugtathatja, hogy ismeri Fucsovics Mártont, többször edzettek együtt. Azt persze ő is tudja, hogy egy GS 4. forduló nem hasonlítható egy közös gyakorláshoz. Ráadásul a mostani Fucsovicsot, aki az elmúlt hónapokban rengeteget fejlődött, nem látta még. Federernek kialakult rutinja van, minden mérkőzésre annak megfelelően készül, nem újít, nem változtat, nem pánikol, nagyon magabiztos. Neki ez lesz a 381. Grand Slam-mérkőzése (328-at megnyert). Fucsovics Márton a 7. meccse előtt áll GS-szinten (3 győzelemmel).

Roger Federer hazajár a Rod Laver arénába, közel százszor lépett itt pályára 2000 óta. A magyar maximum elbeszélésből ismeri a teniszvilág egyik legszebb stadionját, mert az edzője, Sávolt Attila játszott ott 2002-ben, Roger Federer ellen. Igen, ezen a ponton érezhetjük úgy, hogy Dávid és Góliát találkozik hétfőn, de ennél azért biztatóbb a helyzet.

Az biztos, hogy a Rod Laver Aréna közönségének jelentős része a svájciért szorít majd, annak ellenére, hogy az ausztrálok szeretnek felsorakozni az esélytelen mögé. Legalább 35-40 magyar szurkoló biztos lesz a mérkőzésen. Nem volt szerencséjük, mert szombaton egyből megvették a jegyet hétfő estére, aztán vasárnap délután kiderült, hogy napközben, a harmadik mérkőzés lesz Fucsovicséké.

Nem olcsó a belépő, a legfelső sorokba is 158 dollárt kell fizetni. A magyarok nem hagyták magukat, vettek új jegyeket, és abban bíznak, hogy az estieket el tudják adni. Rajtuk biztos nem fog múlni a siker.