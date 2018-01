Australian Open: Egy 21 éves koreai kiütötte Djokovicot

Bombameglepetés az Ausztrál Nyílt tenisz bajnokságon! A 21 éves dél-koreai Csung Hje On kiütötte a tizenhat között Novak Djokovicot. A szerb teniszező 7-6, 7-5, 7-6-ra kapott ki a fiatal ázsiaitól, aki sporttörténelmet írt: ő az első dél-koreai, aki negyeddöntős egy Grand Slam tornán.

A hatszoros bajnok Djokovic számára a nyolcaddöntő jelentette a végállomást a Melbourne-ben zajló ausztrál nyílt teniszbajnokságon.

A volt világelső szerb játékost - aki féléves kihagyás után most tért vissza, de úgy tűnt, nem teljesen egészséges - a tavalyi U21-es világbajnok dél-korei Csung Hje On búcsúztatta hétfőn három játszmában, 3 óra 21 perc alatt.A 21 éves teniszező Djokovicot tartja példaképének, a játéka is leginkább a szerbéhez hasonlítható: mondhatni Djokovic verte meg Djokovicot.

A meccs után Djokovic nagyon sportszerűen elismerte, hogy ma Csung volt a jobb teniszező, és megérdemelte a győzelmet. Hozzátette, a dél-koreai rövidesen top 10-es játékos lesz.

A sérüléséről nem volt hajlandó beszélni, de annyit elárult, hogy az első szett után elkezdett fájni a könyöke. Neki tehát nem jött össze a sérülésből való nagy visszatérés, ahogy 2017-ben Roger Federernek és Rafa Nadalnak.

Csung a negyeddöntőben az amerikai Sandgrennel játszik, kettejük csatája azért is érdekes, mert korábban egyikőjük sem járt GS-negyeddöntő közelében.

Eredmények, nyolcaddöntő:

Férfi egyes:

------------

Csung (dél-koreai)-Djokovic (szerb, 14.) 7:6 (7-4), 7:5, 7:6 (7-3)

korábban:

Roger Federer (svájci, 2.)-Fucsovics Márton 6:4, 7:6 (7-3), 6:2

Sandgren (amerikai)-Thiem (osztrák, 5.) 6:2, 4:6, 7:6 (7-4), 6:7 (7-9), 6:3

Berdych (cseh, 19.)-Fognini (olasz, 25.) 6:1, 6:4, 6:4

Női egyes:

----------

korábban:

Halep (román, 1.)-Oszaka (japán) 6:3, 6:2

Keys (amerikai, 17.)-Garcia (francia, 8.) 6:3, 6:2

Kerber (német, 21.)-Hszieh (tajvani) 4:6, 7:5, 6:2