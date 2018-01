Ezen veszhetett össze Hosszú Katinka és Shane Tusup

Egy ideje különvált Hosszú Katinka és Shane Tusup, azóta mindenki azt találgatja, megmenthető-e a házasságuk, illetve munkakapcsolatuk. A Magyar Úszó Szövetség sajtófőnöke, Csurka Gergely a DIGI Sport Reggeli Start című műsorában beszélt az ügyről.

Csurka Gergely emlékeztetett arra, hogy Shane Tusup mindent feladott, hogy Hosszú Katinka sikereket érjen el.

„Tusup maga mondta, hogy feladta a karrierjét, ideköltözött és mindent alárendelt Katinkának" – hozzátette, hogy edző a Nemzeti Színházban mondott beszédében is megemlítette, hogy nem ért rá a magyar nyelvvel foglalkozni, mert minden idejét a Hosszú Katinkára fordította.

A sajtófőnök szerint gyaníthatóan a tokiói világkupán veszhettek össze. Tusup azt gondolta, hogy az Iron Ladyt a végletekig lehet hajtani, míg Hosszú Katinka harmadik és egy nyolcadik hellyel sem volt teljesen elégedetlen. Ahogy írta akkor, „van ilyen is". Viszont Tusup annyira maximalista volt, hogy ezt nem tudta elfogadni.

„Katinka fantasztikusan kedves lány. Persze sokat alakult az elmúlt öt évben, de nem ment át teljes metamorfózison" – mondta Csurka, aki elárulta, hogy például a koppenhágai rövidpályás Eb előtt az Iron Aquatics versenyzői teljesen elzárták magukat a többi magyar versenyzőtől.

„Nem baj, ha nem tartozunk senki közé elv volt Tusuppal. Viszont ahogy telt-múlt az idő, már ő is része lett a közösségnek, megszűnt az a fajta különcség" – tette hozzá.

„Az Eb-n már folyamtatosan a többiekkel volt. A dobogón mondta is Verrasztó Evelynnek, hogy a himnusz most neked szól." Visszajött az aranyos lány, amelyet 2011-ben is ismerhettünk."

Csurka szerint Hosszú Katinkában továbbra is van a potenciál, viszont a pályafutása szempontjából mindenképpen szüksége lenne Tusupra, mivel egyrészt közösen váltottak technikát, másrészt jobban átlátja már az apróbb részleteket, mintha Hosszú Katinka új edzővel készülne.

Tususpról elmondta, hogy legalább öt-nyolc év kellene ahhoz, hogy kiderüljön, milyen edző is valójában, ha kapna a keze alá egy új Katinkát. Viszont erre nincs garancia, de ő is érdeklődve várja a folytatást.

A teljes beszélgetés a linkre kattintva érhető el.