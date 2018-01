Hosszú Katinka sorra mondja le a versenyeket

Hosszú Katinka újabb pénzdíjas úszóversenyt mondott le, pedig a szervezők korábban még boldogan hirdették az indulását. A háromszoros olimpiai bajnok úszónőre igencsak komoly kihatással van a magánéleti válsága, ugyanis a múlt hétvégi, antwerpeni verseny után újabb, az Euro Meet elnevezésű versenyen sem indul.

Január 27-29 között rendezik Luxemburgban az Euro Meet elnevezésű úszóversenyt, ahol tavaly Hosszú Katinka nagyon jól szerepelt, és a szervezők idén is számoltak az indulásával.

A január elején kiadott beharangozó videónak ugyanis az egyik főszereplője volt a magyar úszónő, ám a hivatalos rajtlistán már sehol sem találni rá a nevére - csupán a címvédők között – talált rá a Blikk.

A versenyen pedig több kiváló magyar úszó is elindul - köztük Cseh László, Kozma Dominik, Verrasztó Evelyn és Bernek Péter is -, Hosszú Katinka ezt is kihagyja.