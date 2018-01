Fucsovics Márton nem maradt Melbourne-ben, hogy kicsit kipihenje az elmúlt hetek fáradalmait, esetleg kikapcsolódjon, ünnepeljen az ausztrál nyárban. Egy profi teniszező nem gondolhat ilyenre, menni kell tovább, a jövő héten már Belgiumban játszik a Davis-kupában, a világcsoportban. Az elutazása előtt mégis vállalkozott arra, hogy közösen értékeljük a szezonkezdést. Majd felült a repülőre, és hazaindult, hogy a magyar válogatottal folytassa a felkészülést.

Egészen elképesztő mindaz, amit az elmúlt hetekben produkált. Három városban, három versenyen, tizenegy egyéni mérkőzést játszott, ezeken nyolcszor nyert. Bejutott egy Grand Slam-viadal negyedik fordulójába, 248 ranglistapontot gyűjtött. Elég erős szezonkezdet, de hogyan értékeli ezt az, aki elérte?

Nagyon jól hangzik mindez. Soha nem kezdtem még ilyen jól az évet.

Az a 248 pont szinte a top 100-nak a fele, mert körülbelül 550 pont kell most a legjobb százhoz. Nagyon örülök, hogy így alakult, jobban nem is alakulhatott volna. A Challenger-döntővel is boldog vagyok, jó játékostól kaptam ki, az olasz Seppitől. Az Australian Open pedig megkoronázta ezt az egész túrát.

Melyik az a mérkőzés a Federer elleni meccsen túl, amelyikre szakmailag a legszívesebben emlékszik vissza?

Érdekes, ezen én is gondolkodtam. A moldáv Albot elleni mérkőzésem az, Melbourne-ben az első fordulóban. Olyan meccs volt, amivel egy szintet megint át tudtam lépni. Nagyon jól játszottam azon a meccsen.

Nagyon kiélezett, nagyon hajtós csata volt, kemény, hosszú labdamenetekkel. Mindent elő kellett venni a fegyvertáramból. Szerintem ez az egyik legfontosabb és legnehezebb győzelmem. A másik, amire büszke vagyok az természetesen a Federer elleni mérkőzés.

Az Albot elleni azért is volt annyira nehéz, mert addig nem nyert mérkőzést Grand Slamen? Cipelt egy puttonyt a hátán, amit ezzel sikerült ledobni?

Pontosan ezért volt a legfontosabb, hogy törjön át az a gát. Utána már tudtam, hogy képes vagyok többre is.

Abban megegyezhetünk, hogy Federer ellen nem játszotta ki azt, amit tud. Ezt ön is mondta. Sávolt Attila pont ezt érezte 16 évvel ezelőtt, amikor ő játszott ugyanitt Federerrel. Most, hogy már aludt egyet az egészre, mit gondol erről?

Most is ugyanígy gondolom, és az edzőmet, Sávolt Attilát is megértem. Most már én is átéltem ezt a helyzetet, tudom, hogy miről beszélt nekem előtte. Nehéz volt ellene játszani, mindenhol ott volt.

Nagyon rutinosan játszott. Köztünk is van 12 év korkülönbség.

Eddig is tudtam, értettem, hogy miért nyert annyi Grand Slamet, miért ő a világ legjobb teniszezője, de ez a személyes élmény még jobban megerősített ebben.

Az ember kicsit hülyének érzi magát, tehetetlennek, elveszettnek, ha Federer ellen játszik? Szokták mondani, hogy megutáltatta az ellenfelével a teniszt. Ön is volt ilyen helyzetben, érezte ezt?

Igen, körülbelül ugyanezt akartam mondani. Valahogy mindent jobban csinált. Nekem a játékstílusom nagyon hasonló az övéhez, próbáltam az én stílusomat ráerőltetni, de fel volt rá készülve, mindenre volt válasza.

Már tavaly olyan eredményeket produkált, hogy többet nem lehetett téma, a tékozló Fucsovics Marci visszatért. Mostantól végképp mindenki elfelejtheti a sikertelenebb éveket. De ez lehet az a pillanat, amikor meg lehet köszönni a támogatást, a segítséget néhány embernek, aki akkor is kitartott ön mellett, amikor a többség már nem bízott Fucsovics Marciban. Kinek hálás igazán? Kinek, vagy minek köszönheti - önmagán túl -, hogy nem veszett el úgy, mint több száz, szintén nagyon tehetséges fiatal teniszező?

Ha teljesen az elejétől nézzük, akkor a legfontosabb személy, Joó György. Nagyon jó barátom. Nem szeretnék visszamenni a kezdetekig, de ha csak arra gondolok, hogy az ő ötlete volt, hogy Sávolt Attila legyen az edzőm, akkor már mindent elmondtam. Neki köszönhetem, hogy belevágtunk két éve a közös munkába Attilával.

Sávolt Attilának rengeteget köszönhetek, nélküle most biztos, hogy nem lennék itt. Teniszileg, mentálisan, pályán és pályán kívül való gondolkodásban rengeteget tett hozzá a fejlődésemhez, az életemhez. Remélem, hogy ez a jó folyamat kitart még sokáig. Szeretném megköszönni a barátnőmnek, Anettnek, hogy segít nekem. Másfél éve vagyunk együtt, azóta csak felfelé ível a karrierem. Családomnak szeretném megköszönni, hogy mellettem álltak mindig.

Hálás vagyok az egész stábomnak, a kondiedzőmnek, a teniszszövetségnek, elnök úrnak és a főtitkárnak, Richter Attilának. És az összes szurkolónak, aki mindig kitartott mellettem.

Arra is gondoltam, hogy szerencsés, mert a sport stratégiai ágazat lett Magyarországon. Ennek köszönhetően a teniszszövetség olyan forrásokhoz jutott, amiből az átmeneti években támogatni tudta anyagilag. Valószínűleg egy Sávolt Attila szintű edzőt nem lett volna képes megfizetni a saját pénzdíjaiból.

Igen, óriási segítség volt mindez. Akkoriban még valóban nem kerestem annyi pénzt, amiből Attilát tudtam volna fizetni, és a fejlődéshez szükséges profi körülményeket magamtól finanszírozni. Ráadásul, amikor gödörben voltam, akkor is mellettem állt a szövetség.

Hozott az elmúlt egy hónap valami felismerést? Rájött arra, hogy miben kellene fejlődni még, vagy épp most érzett rá valamelyik játékelemre?

Ami a teniszt illeti, nem tudok ilyet mondani. Inkább azt tanultam meg, mióta elkezdtem rendszeresen ATP-versenyeket, Grand Slam-főtáblákat játszani, hogy itt nem lehet kivárásra teniszezni.

Ha fontos pont van, ha szettlabdám van, ha bréklabdám van, akkor bátornak kell lenni, hinni az erősségeimben, és nekem kell megcsinálni azt a pontot. Az is fontos, hogy az elmúlt fél évben szinte csak top százas játékosokkal játszottam, és felvettem ezt a ritmust. Sebességben rengeteget léptem előre.

Elért egy olyan szintet, hogy adott napon, szinte bárkit képes legyőzni. De egyben még ki is kaphat bárkitől, ha gyengébb napja van?

Szerintem az a legfontosabb, hogy kiegyensúlyozott legyek. Ha lehet, akkor már ne kapjak ki nálam hátrább rangsorolt játékostól.

Valószínűleg, azért lesz olyan, hogy kikapok akár a kétszázadiktól is, mert nagyon sűrű a mezőny, és mindenkinek lehet jó napja. A másik oldalon viszont az a cél, hogy a top játékosokat megszorongassam, vagy akár meg is verjem őket.

Azért az egyelőre még előny, hogy az ellenfelek nem nagyon ismerik, nem tudják, mire számítsanak, miből, mit fog ütni, mivel lehet zavarba hozni. Ez hamarosan megszűnik, okoz ez fejfájást?

Szoktam ezen én is agyalni, hogy annyira nem ismernek a játékosok, és ez előny a számomra, de szépen fejlődik a játékom, egyre kevesebb gyenge pontom van, nehéz lesz nekik is megtalálni rajtam a fogást.

Mi az, amiben a leginkább szeretne fejlődni?

Mindig is a szerva lesz a legfontosabb számomra, most is abban kell még egy szintet lépnem.

A tavaly megfogalmazott céljai közül most több is megvalósult. Nyert már mérkőzést Grand Slamen, játszott Federerrel, és nagyon közel került az első ötvenhez. Nem lesznek motivációs gondjai?

Nincsenek motivációs gondjaim, ez a hónap ebben is nagyon sokat segített. Óriási öröm, hogy következő ranglistán már 62. leszek. Mindig az volt az álmom, hogy stabilan top százas legyek, és ezt sikerült elérnem. A következő célom az, hogy bekerüljek az első ötvenbe és top játékosokat verjek meg.

Következő Grand Slam-cél? Most már a 4. forduló megvolt, de nincs garancia arra, hogy a Roland Garroson is ilyen menetelés lesz. Aztán jön majd Wimbledon, a US Open. Melyiket várja a legjobban?

Mindegyiket nagyon várom. Szeretek Grand Slameken játszani, szeretem ezt a miliőt, szeretek nagy közönség előtt játszani.

Nagyszerű dolog, hogy Magyarországról ennyien szurkoltak nekem, egy egész ország drukkolt. Felemelő érzés.

A Grand Slameken mindig sok magyar van. A legkedvesebb azért mindig Wimbledon marad, mert juniorként azt nyertem, és az nagyon közel áll a játékomhoz. Nagyon várom már.

Előtte azért még ott lesz a belga-magyar Davis-kupa mérkőzés. Rögtön a jövő héten, Belgiumban. A tenisz ilyen, nincs idő ünnepelni és szomorkodni sem. Hosszú repülőút haza, a nyárból a télbe. Átállni a tíz óra időeltolódás után, és közben már készülni a válogatottal. Menni fog?

Jó érzés lesz megint csapatban, a hazámért játszani. Nagyon jó szokott lenni ilyenkor a hangulat, azért is szeretem.

Nagyon várom a mérkőzéseket, Goffinnel még nem játszottam, top tízes játékos, a vele való összecsapás nagyon jó teszt lesz nekem.

Tavaly, a szlovákok és az oroszok ellen sem a magyar csapat volt az esélyes, de aztán sikerült meglepetést okozni. Most hasonló a helyzet? Vagy annyi esélyünk sincs, mint a tavalyi két mérkőzésen?

Szerintem van. Tudunk meglepetést okozni. Párosban szerintem jobbak vagyunk. Örülök, hogy Balázs Attila megint játszik, remélem, egészséges lesz erre a három napra, és sok magyar szurkoló kísér el minket.

Ha 25 év múlva visszaemlékszik majd a 2018-as, melbourne-i napokra, mi lesz az a kép, pillanat, ami be fog ugrani?

Az argentin Kicker elleni mérkőzés, de nem is maga a meccs, hanem, amikor meglett a meccslabda, és teljesült, hogy egy Grand Slamen a 16 közé jutottam, és tudtam, hogy Federerrel fogok játszani.