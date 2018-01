Befűtenek a téli olimpián

Különleges intézkedésekkel készülnek a phjongcshangi téli olimpia megnyitójára és a záróünnepségre is a szervezők.

Phjongcshang 180 kilométerre keletre található a fővárostól, Szöultól, és Koreai Köztársaság egyik leghidegebb régiójaként ismert, télen nem ritka a mínusz 10 Celsius-fok alatti hőmérséklet, ami a gyakori metsző szélben még hidegebbnek érződik.

A játékok megnyitóját és záró ceremóniáját a 35 ezer néző befogadására alkalmas, nyitott Olimpiai Stadionban tartják majd, de Li Hi Pom, a szervezőbizottság elnöke azt mondta: senki ne aggódjon, felkészültek a helyzetre.

A fogvacogtató körülmények miatt nagy szélfogókat telepítenek az aréna köré, 40 mozgatható gázmelegítő is használatban lesz a lelátókon, és 18 fűtött melegedőt is kialakítanak.A nézők esőkabátot, takarót, téli sapkát, kéz- és lábmelegítőt és párnát kapnak. A stadion környéki elsősegélynyújtó helyek számát négyről ötre emelték, és 165 szakember áll majd készenlétben, hogy segítsen orvosi esetekben. A beléptetésnél felgyorsítják az ellenőrzést a kapuknál.

A szervezők ezzel együtt azt kérik a látogatóktól, hogy készüljenek fel a zord körülményekre.

A téli olimpiát február 9. és 25. között rendezik Phjongcshangban.