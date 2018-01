Babos Tímea megállíthatatlan: döntős az Australian Openen

Babos Tímea újabb fejezetet írt a "magyarok sikerei az Australian Openen" című könyvbe. Ő lett az első magyar, aki döntőt játszhat a melbourne-i Grand Slamen. A pénteki, női páros finálé pályafutása negyedik GS-döntője lesz. A szerdai elődöntőben korábbi világelsőket, többszörös Grand Slam-bajnokokat sikerült legyőznie Babos Tímeának és Kristina Mladenovicnak. A magyar és a francia kettős, 1 óra 19 perc alatt 6:4, 6:2-re nyert a tajvani Hszieh Szu-vej, és a kínai Peng Suaj ellen.

A Margaret Court arénában ugyan sok hely üresen maradt a 7500-as lelátón, de aki kiült a napra, hogy megnézze az első női páros elődöntőt, az jól szórakozott.

Babos Tímeáékra papíron gyengébb ellenfél várt, de pontosan tudták, hogy a nagyon tapasztalt, korábban a Roland Garroson és Wimbledonban is nyertes ázsiai kettős rendkívül veszélyes, nem véletlenül búcsúztatták 8. kiemeltként, a 4.-nek rangsorolt cseh duót. Hszieh Szu-vej ráadásul két napja megmutatta, hogy nagyszerű formában van: egyéniben parádézott - erről Angelique Kerber tudna többet mesélni. A német szenvedett ellene, kötéltáncot járt, míg végül megállította. A 2016-os Australian Open bajnok Kerber egyébként azóta már elődöntős, mert az amerikai Madison Keyst, nagyon simán, 51 perc alatt 6:1, 6:2-re verte szerdán a Rod Laver aréna első felvonásában.

Amikor alig 20 perc játék után Babos Tímea és Kristina Mladenovic 5:1-re vezetett és nem csak a fontos pontokat nyerte, de jól is játszott, akkor

joggal gondolhattuk, hogy a lányok ezúttal megkímélnek minket a felesleges izgalmaktól,

nem lesz újabb, a keddihez hasonló dráma. Aztán kiderült, hogy a magyar és a francia szereti fokozni a feszültséget. Volt ugyan játszmalabdájuk 5:1-nél és 5:3-nál is, de végül azért kellett drukkolni, hogy 5:4-nél hárítsák a fogadóelőnyt. Babos Tímea hozta már az adogatását előtte is 0:40-ről, így most is megoldotta 30:40-ről, hogy ne engedjék vissza a meccsbe az ellenfelet.

Jó volt látni, hogy

élvezték a játékot és folyamatosan, kölcsönösen bíztatták egymást. Egyértelműen az eddigi legjobb teniszt játszották. Mladenovic kevesebbet hibázott, bombaerős adogatás-fogadásokat ütött, Babos taktikailag nyújtott kiemelkedőt és mindketten kiválóan adogattak. Ez így együtt túl sok volt a tajvaninak és a kínainak, nem találtak választ a kihívásokra.

A második játszma szerencsére nem hozott semmilyen fordulatot. Megint gyorsan 4:0 lett, majd 5:1 és még az is belefért, hogy amikor Hszieh Szu-vej adogatott a meccsben maradásért, akkor kimaradjon három mérkőzéslabda.

Nem estek pánikba a lányok, uralták a helyzetet

és Babos Tímea nemcsak remekül szervált, de egy nyerő tenyeressel be is fejezte a csatát.

Azért nem volt annyira sima, mint azt a kijelző mutatta, de ma valóban nagyon jól játszottunk" – kezdte az értékelést Babos Tímea. – "Összeszedettek voltunk, nagyon jól felépítettük a taktikánkat. Illetve, meccsről meccsre rengeteget fejlődtünk, nagyon jól kiegészítjük egymást. Összességében elmondható, hogy

minden igazán fontos pontot mi nyertünk,

még ha el is ment egy-két szettlabda, majd meccslabda. Végig tudtuk irányítani a játékot és nagyon jó meccset játszottunk. Egész meccsen jól szerváltam, nem vesztettem el egyszer sem az adogatásom, így a végén is bíztam abban, hogy ki tudom szerválni a meccset. Elég jó sorozatban vagyok,

a legutóbbi 25 meccsemből csak egyet veszítettem,

Pekingben, Hingisék ellen, akik akkor verhetetlenek voltak. Nagyon örülök neki, hogy így tudok játszani. Sokat javult a párosjátékom a legutóbbi, 2016-os, wimbledoni döntő óta, amikor a Williams nővérek ellen játszottam. Remélem, pénteken is sikerül jó teljesítményt nyújtanom"- mondta Babos Tímea, aki először fog a Rod Laver arénában teniszezni.

A döntőben a 2. kiemelt oroszok jönnek. Jekatyerina Makarova és Jelena Vesznyina régi ismerősei Babos Tímeának, de nyugodtan kijelenthető, hogy legalább ötven százalék esélye van a magyarnak és a franciának, hogy maradandót alkossanak Melbourne-ben.