Fucsovics Mártonnak csak most jön a neheze

Komoly kihívások várnak Fucsovics Mártonra a következő hetekben, hónapokban. Edzője, Sávolt Attila elégedett a fejlődésével, az eredményeivel, de azt is látja, mire kell figyelnie, melyek azok a jelek, amik mellett nem mehet el szó nélkül.

Fucsovics Mártonnal is így kezdtük a beszélgetést. Az elmúlt hetek mérlege: három város, három verseny, tizenegy egyéni mérkőzés, nyolc győzelem, Grand Slam 4. forduló, 248 ranglistapont, több megvalósult álom. Elég erős szezonkezdet, hogyan értékeli az edző?

Több mint elégedett vagyok Marci edzőjeként. Egy hónap alatt majdnem 250 pontot csinált, ami több, mint az egynegyede a top 50-nek. Ez biztató az év hátralévő részére. De ami a legbiztatóbb, az a játéka, a mentalitása, a kisugárzása a pályán. Nagyon remélem, hogy ez kitart. Jönnek új feladatok, új célok, minden héten verseny.

A legfontosabb, hogy kellően pihenni is tudjon, még véletlenül se sérüljön meg.

Oda kell figyelnünk, mert ez egy nagyon nehéz év lesz. Egyre nagyobbak az elvárások, saját magunkkal szemben, és biztos vagyok benne, hogy mostantól a közvélemény is többet vár. Figyelni kell, hogy ne essünk át a ló túloldalára, ne csak versenyezzünk, ne csak kergessük a pontokat. Ha sérülésmentesen végig tudja játszani az évet, akkor a szezonkezdés alapján remélhetjük, hogy még a tavalyinál is komolyabb évünk lesz az idei.

Annak vagyunk most a tanúi, hogy sikerült átmenteni a tavaly őszi formát, viszi tovább a lendület, vagy esetleg már annál is előrébb jár?

Nem gondolom, hogy Marcinál ez formaidőzítés kérdése. Nagyon örülök annak, hogy gyakorlatilag hónapról hónapra fokozatosan fejlődik. Tavaly előbb a Challengereken játszott egyre jobban, majd az ATP-versenyeken kezdett komoly meccseket nyerni, és szeptemberben, az oroszok ellen a Davis-kupában egyértelműen top 30-as teniszt produkált. A következő lépcsőfok volt a bázeli verseny.

Úgy tekintek a januári eredményeire, különösen a melbourne-i szereplésére, hogy ez a fejlődésének egy újabb szintje.

Nagyon jó, hogy ilyen fokozatosan jön, mert sokkal nehezebb lenne minden szempontból, ha egy ilyen váratlanul jött volna. Persze, hihetetlen, hogy Marci még versenyben volt egy Grand Slam második hetében, de nem annyira égből jött eredmény ez, ahogyan Marci játéka sem hirtelen fejlődött ekkorát.

Milyen gondolatokat, tapasztalatokat visz magával edzőként az elmúlt három hétről? Hova kell a következő hetekben koncentrálni, hogy ez a folyamat töretlen legyen? A játék mely elemében kell fejlődnie a további sikerekhez?

Szoktam jegyzetelni. A telefonom tele van, két évre visszamenőleg Fucsovics Marciról szóló gondolatokkal. A játékában mindenképp vannak olyan területek, amiket szeretnék fejleszteni, de ez jó dolog. Sokkal többet kell felmennie a hálóhoz, nemcsak labdamenet közben, hanem adogatás után is. Ezt Federer ellen is hiányoltam nála, pedig megbeszéltük, kértem tőle, hogy picit bátrabban próbálja játszani ezt.

Az a mentális állapot, amit Marci itt mutatott, törékeny volt,

mert a profi teniszben minden héten, minden hónapban teljesítménykényszer van, mindig újra kell bizonyítani. Erre nagyon oda kell figyelnem nekem is, mint edzőnek. Mert észre kell venni az apró jeleket, az elmúlt fél év kis kudarcait és helyre tenni Marcit. Voltak olyan mérkőzései - főleg, amikor nem voltam ott: a tavalyi szezon végén a pozsonyi és egy olaszországi Challengeren -, ahol nem az elvárható szinten összpontosított, viselkedett a pályán. Természetesen, amikor 28-30 versenyt játszik az ember egy évben, akkor egy-egy ilyen mérkőzés belefér, de ezekre a jelekre oda kell figyelni. Arra is, hogy több olyan meccse volt, amit előnyről, mérkőzéslabdáról vesztett el. Dolgozunk tovább a pályán és azon kívül is.

Azt kijelenthetjük, hogy Marcinak megvan a játéka ahhoz, hogy egy adott napon bárkit legyőzzön. De el kell fogadnunk, hogy egy ez visszafele is igaz? Ő is kikaphat még szinte bárkitől?

Van az a mondás, hogy egy bizonyos szint fölött nem süllyedünk egy bizonyos szint alá. Vannak olyan játékosok, akiktől Marcinak már nem szabad kikapnia, ha rosszul is játszik, akkor sem. Ezért is nagyon fontos, hogy a feje rendben legyen és a rosszabb napjain, a nála gyengébb játékosokat rossz játékkal meg tudja verni. A teniszben nem az a lényeg, hogy mindig a maximumot és a legjobbat hozd ki magadból. Mindig,

az adott napon, az aktuális ellenfélnél kell jobbnak lenni.

Aludtunk már a Federer elleni mérkőzésre és továbbra is azt gondolom, hogy Marci nem játszotta ki azt, amit tud, ebben ő is megerősített. Ez Federer miatt történt, vagy egyéb okai lehetnek?

Sokan vontak párhuzamot az én 2002-es, Federer elleni meccsem és a mostani találkozó között. Nagyon megvan bennem, hogy ugyan ilyen érzéseim voltak a mérkőzés után. Nagyon mérges voltam magamra, mert nem tudtam azt kihozni a játékomból, amiről úgy gondoltam, hogy képes lettem volna. Természetesen a mostani Federer sokkal jobb játékos, mint az akkori volt és Fucsovics Marci is jobb játékos, mint én voltam. Nem gondolom, hogy Marci fizikailag vagy fejben fáradt lett volna. Nem láttam rajta egy pillanatig sem, hogy megilletődött volna a szituációtól. Ez mindenképp pozitív. Egy Roger Federer ellen nem biztos, hogy a világ legegyszerűbb dolga megvalósítani azokat a dolgokat, amiket elképzel az ember, akár játékban, akár fejben.

Nincs megállás, jövő hétvégén Davis-kupa, ami Marcinak mindig kiemelt esemény a szezonban. Benne van egy David Goffin elleni bravúr?

Nagyon nagy feladat. Látni kell, hogy a melbourne-i menetelést, ami már eddig is körülvette Marcit és ami még fokozódni fog otthon, azt is kell tudni kezelni. Biztos, hogy

nagyon kimerült lesz fizikailag és mentálisan is a hosszú út után.

Csak pár napja marad pihenni, szinte egyből Belgiumba kell mennie. Kulcskérdés lesz, hogyan tud mentálisan, de még inkább fizikálisan regenerálódni. Most már huzamosabb ideje folyamatosan felfele ível a játéka, az eredménye, a pályafutása. Tisztán kell látni, hogy az a természetes, ha előbb-utóbb jön egy kis hullámvölgy. De a Davis-kupa miliője át tudja lendíteni a holtpontona fáradtság ellenére a tét kihozhatja belőle azt a szuperteniszt, amit Melbourne-ben is láthattunk. Hogy ez mire lesz elég, az kérdés, mert nagyon erősek a belgák.

Fucsovics Marci egy jó keménypályás teniszező, vagy hasonló eredményeket várhatunk tőle salakon és füvön is?

Talán a Roland Garros lehet legkevésbé az ő versenye. De egy szárazabb, melegebb időben, gyors salakon tud nagyon jól játszani. Persze, amit a Davis-kupában láttunk tőle, hogy hideg, lassú, vizes salakon milyen extra teniszt mutatott... mindig is mondtam, hogy

Marciban az is egy nagyon nagy plusz, hogy minden pályaborításon tud játszani.

Így az év 12 hónapjában bármikor előfordulhat nagy eredmény. Ezzel együtt szerintem keménypályán tud összeállni a legjobban a játéka, de nem lepődnék meg azon sem, ha a Roland Garroson, vagy a budapesti ATP versenyen, szintén salakon játszana kiemelkedően.

Mi lehet a következő hónapok legnagyobb szakmai kihívása? Arra gondolok, hogy mit szeretne, ha miben fejlődne a játéka? Mi lehetne a következő fegyvere?

Mindenképp sokkal többet kell felmennie a hálóhoz, alapvonalról is, a kemény tenyeresei után, bátrabban és több szerva-röptét építsen be a játékába.

De azért összességében elégedett a fejlődésével?

Ez nem is lehet kérdés.