Gyurta Dániel válaszára még vár a szövetségi kapitány

Sós Csaba, a magyar úszók szövetségi kapitánya túl van két fontos egyeztetésen, melyekből világossá vált, hogy Cseh László egyelőre csak a nyári Európa-bajnokságot vállalja biztosan, Verrasztó Dávid viszont célba veszi a 2020-as tokiói olimpiát is. A kapitány egyeztetne még Gyurta Dániellel is, de olimpiai bajnok mellúszónk most éppen Szingapúrban van.

Cseh László és Verrasztó Dávid is gőzerővel készül az augusztusi Európa-bajnokságra, ám a két nekirugaszkodást különféleképpen kell kezelni.

„Mind két versenyzővel elbeszélgettem, és most csak jó hírekről tudok beszámolni – nyilatkozta Dr. Sós Csaba szövetségi kapitány az SzPress Hírszolgálatnak.

"Cseh László meggyőződéssel állítja, hogy kellő mennyiségű erőt, illetve belső indíttatást érez magában pályafutása folytatásához. Nem lepett meg azzal, hogy egyelőre csak egy próbatételre vállalkozik, de ha véget ér a glasgow-i Eb, bizonyára ennél többet is fog mondani. Ezt a kijelentését úgy is lehet értelmezni, hogy a skóciai szereplésétől teszi függővé a következő lépéseinek megtételét.

Sós elmondása szerint Cseh László megértette és tudomásul vette azt a tervét, hogy a 200 méteres pillangóúszásban – a lehetőséget teljes mértékben kimerítve – várhatóan négy magyar versenyző fog indulni. "Közülük viszont csak ketten juthatnak tovább, azaz kettő sajnos el fog vérezni. Szerintem egytől-egyig olyan úszók állnak majd rajthoz, akik érmet nyerhetnek. Nem mellékes, hogy jelenleg hatan büszkélkedhetnek az induláshoz szükséges szintidővel" – hangsúlyozta a szövetségi kapitány.

A Cseh Lászlónál két évvel fiatalabb – idén augusztusban a harmincadik életévét betöltő – Verrasztó Dávid viszont semmi akadályát nem látja annak, hogy a 2020-as tokiói olimpián is rajthoz álljon. A 400 méteres vegyesúszás kétszeres vb-ezüstérmese (2015-ben Kazanyban, majd 2017-ben Budapesten) egy glasgow-i sikerrel Eb-mesterhármast érhetne el a hosszabbik vegyesúszó számban.

„Dávid nagyon magabiztosnak tűnik, és azt hiszem, hogy a tripla össze is jöhet neki. Azt tanácsoltam, hogy a 400 mellett a 200 vegyesre is hajtson rá, aminek több szakmai oka is van, de erről majd inkább az Eb után" – fogalmazott sejtelmesen a szakvezető.

A kapitány érdeklődéssel várja a találkozóját a jelenleg Szingapúrban tartózkodó Gyurta Dániellel is.