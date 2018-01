Babos Tímea vasárnap duplázna

Babos Tímea pénteken is megcsinálta a duplát Melbourne-ben. Kedden és szerdán is két-két meccset nyert az Australian Openen, de a harmadik alkalommal azért jóval nagyobb volt a tét. Alig két órával azután, hogy életében először Grand Slam-bajnok lett, már újra pályán volt és Rohan Bopannával az oldalán bejutott a vegyes páros fináléjába is.

A Margaret Court arénában, fedett pályán játszották a vegyes párosok elődöntőjét. Babos Tímea és a 37 éves indiai Rohan Bopannával nagyon összeszoktak az első három fordulóban. A spanyol Maria José Martinez Sánchez és a brazil Marcelo Demoliner nem adott ajándékba semmit.

A magyar és az indiai az első játszmában 4:2-re vezetett, de az ellenfél visszabrékelt és úgy nézett ki, a rövidítésre marad a döntés. Szerencsére 6:5-nél Martinez Sánchez adogatását másodszor is sikerült elvenni, így Babosék játszmaelőnybe kerültek.

A 2. szettben 5:5-ig mindenki hozta a szerváját, amikor Babos Tímea két kettőshibát adogatva elbukta a sajátját. Nem sok kellett volna a visszabrékhez, de 5:7-re elment a játszma, így jöhetett a szuper-tie-break. Ebben Babos Tímea és Rohan Bopanna is tökéletesen koncentrált, és parádésan teniszezett: 8:2-re vezettek, ahonnan már nem volt visszaút az ellenfélnek. A harmadik meccslabdát sikerült értékesíteni, ami Australian Open döntőt jelent.

Hihetetlen volt igazából. A játék még benne volt a kezemben, bemelegítettem rendesen, de jobban örültem volna, ha picit több idő van ünnepelni. A lényeg, hogy a szombat szabadnap, picit lehet lazítani, edzegetni, aztán vasárnap legyen meg a dupla-dupla. Nagyon akartam, hogy sikerüljön, ha nem akartam volna, akkor a mostani meccs is elmehetett volna simán, mert nagyon jó volt az ellenfél, jól játszottak. Nagyon szeretem ritörnözni a férfiak szerváját, de a mai ellenfélnek nem nagyon éreztem. Leszámítva a szuber-tie-breaket, ahol két ritörnnel megoldottam. De amúgy hihetetlenül jól tudtak játszani, nagyon szoros meccs volt, az eddigi legnehezebb. Nem igazán tudtunk brékelni, ami megnehezítette a dolgunkat, de szerencsére a szuper-tie-breakben összeszedetten, jól játszottunk. Most már az a cél, hogy megnyerjem mindkettőt. Az egyik már megvan, a szerintem sokkal nehezebbik. A vegyes az olyan, hogy bármi lehet, de remélem, az is sikerül"- mondta mosolyogva Babos Tímea a 11. megnyert melbourne-i mérkőzése után.

Vasárnap délután (magyar idő szerint hajnali hatkor) rendezik a vegyes páros döntőt. Az ellenfél a 8. kiemelt Gabriela Dabrovski és Mate Pavic lesz.