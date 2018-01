Túlzás válságról beszélni Hosszú Katinka pályafutása kapcsán

Cseh László szerint túlzás hullámvölgyről beszélni Hosszú Katinkánál, csak mert kihagyott két versenyt. A kétszeres világbajnok, négyszeres olimpiai ezüstérmes úszó szerint szó sincs sportkarrieri válságról a háromszoros olimpia bajnok úszónőnél.

Cseh László ugyan ő nem tudna edző nélkül készülni, de minden sportoló maga érzi, szüksége van-e segítségre.

„Minden sportoló maga tudja, mennyire van szüksége a felkészüléséhez edző segítségére."

"Nekem szükségem van arra, hogy a medence mellett tanácsokkal lássanak el, én biztos nem tudnám egyedül levezényelni a tréningjeimet" – mondta Cseh László a Borsnak.

A háromszoros olimpiai bajnok továbbra sem edző-férjével, Shane Tusuppal készül, ám a hírek szerint párja edzéstervét használja. Az Iron Ladynek segítsége akad, ugyanis edzőpartnere, a Miamiba is vele tartó Dudás Dániel most egyfajta trénerként is funkcionál mellette.

„Egy kis pihenés nem árt, én személy szerint örültem, hogy kihagyta az év eleji viadalokat. Ilyen sorozatterhelés mellett az volt a csoda, hogy eddig bírta."

"Úgy gondolom, teljesen természetes, hogy egy úszó nem jár éjjel-nappal versenyekre, egyszerűen csak edz és pihen. Nem kell állandóan csúcsra járatni magunkat. Korábban nem volt jellemző, hogy az úszók januárban már versenyeznek. Hosszúnál eddig is hatalmas előrelépés volt, hogy az év vége után rögtön megmérettette magát" – fogalmazott Cseh, aki hozzátette: egy kimerült szervezetnél valóban jóval nagyobb az esély a sérülésre.