Elindultak a magyar rövidpályás gyorskorcsolyázók

Bravúros szereplést várnak a magyar rövidpályás gyorskorcsolya-válogatottól a 2018-as téli olimpián. Meg is van az esély a csodára Phjongcshangban, a szakágat ugyanis a sokat megélt sikeredző, Bánhidi Ákos terelgeti, lassan harminc éve, ráadásul elmondása szerint igazi klassziszok vannak a csapatban. Bánhidi egy személyben edzője és menedzsere is az olimpiai csapatnak, most az Origónak mesélt eddigi karrierjéről.