Babos Tímea: Leültem egy székbe és elsírtam magam

Babos Tímea pénteken megnyerte a női párosok versenyét az Australian Openen, pénteken pedig duplázhat a vegyespáros fináléjában. A két mérkőzés között szabadnapon, az Origo helyszínen tartózkodó munkatársának adott interjút.

A francia Kristina Mladenovic oldalán két játszmában kiharcolt győzelem azt jelenti, hogy megvan az első felnőtt magyar Australian Open-győztes, személy szerint Babos Tímeának pedig azt, hogy a WTA világbajnoki cím mellé még egy fontos trófeát begyűjtött. Nem vagyunk meglepődve, hogy nem tud különbséget tenni a két siker között.

A beszélgetésből megtudhatjuk, hogy milyen magányos tud lenni egy bajnok egy GS-döntő estéjén, és hogy mivel ébreszti a családja másnap reggel. Sőt, még az is elhangzik, hogy meddig szeretne a pályán lenni: „Nem fogok sokáig teniszezni. Nem érzem úgy, hogy 35 évesen még a teniszpályán szeretnék lenni” – mondja a bajnoknő, és hozzáteszi, hogy a közeljövőben azért párjával megcélozzák a többi Grand Slam-trófeát is, de Babos Tímea feltett szándéka, hogy egyesben is elkezdje gyűjteni a sikereket.