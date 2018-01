Roger Federer a 20. Grand Slam-trófeáját nyerte

Címvédéssel nyerte pályafutása 20. Grand Slam-bajnokságát Roger Federer. Az Australian Open döntőjében a 36 éves svájci a vártnál nehezebben győzött Marin Cilic ellen. A Rod Laver aréna tetejét behúzták a brutális melbourne-i hőség miatt, így fedettben, légkondicionált körülmények között játszottak. A svájci 3 óra 2 perc alatt 6:2, 6:7, 6:3, 3:6, 6:1-re diadalmaskodott, ami a Norman Brookes Challenge-kupa mellett négymillió ausztrál dolláros csekket is jelent neki.

Roger Federer 2004-ben maradt először veretlen az Australian Openen,akkor Marat Szafint verte a döntőben 7:6, 6:4, 6:2-re. A mostani volt karrierje 30. GS-döntője. Melbourne-ben csak egyszer kapott ki a fináléban, 2009-ben Rafael Nadaltól. Tavaly sötét lóként, fél év kihagyást követően, amolyan teszt jelleggel indult és nyert. Most az elejétől őt tartották a legnagyobb esélyesnek a fogadóirodák. Ennek megfelelően menetelt a döntőig.

Marin Cilic 2014-ben a US Open elődöntőjében verte már Roger Federert (6:3, 6:4, 6:4), de másik nyolc alkalommal kikapott a svájcitól. Például a tavalyi, wimbledoni döntőben, igaz, akkor sérülten játszott. Cilic egy éve a 2. fordulóban búcsúzott az Australian Openen és az elmúlt hét évben csak egyszer jutott el a legjobb 16-ig Melbourne-ben. A horvátnak karrierje második Grand Slam-trófeájához, a profi tenisz egyik legnagyobb bravúrjára volt szüksége: egy GS-en legyőzni a világelsőt és a ranglista másodikat, ami ebben az esetben Rafael Nadalt és Roger Federert jelentette.

Amikor alig tíz perc elteltével Roger Federer 4:0-ra vezetett, joggal tartottak attól az illetékesek, hogy a két felejthető, sok kritikát kapott elődöntő után a finálé sem hoz látványos, izgalmas, a Grand Slamhez, a jegyárakhoz méltó csatát. Marin Cilic lassan összekapta magát, és fogadóként ugyan csak kettő pontot nyert, de egyre inkább azt üzente a játékával, hogy képes a fordulatra, a meglepetésre.

A 2. szettben 4:4-nél fogadóelőnyhöz jutott Federer, de Cilic, második adogatásból ütött ászt a kritikus pillanatban. Millimétereken múlott, ki tudja, mi történt volna, ha Federer a szettért adogathat.

A horvát szervája egyre hatékonyabban működött, kevesebbet hibázott az alapvonalról és kezdte jobban olvasni a svájci szerváját. Azért ahhoz, hogy 5:4-nél játszmalabdához jusson, gyakorlatilag a semmiből, Federer is kellett, aki két kettőshibát adogatott a 10. játékban. A legenda gyorsan korrigált, bár ebben Cilic is segítette, amikor 30:40-nél egy könnyű fonákot rontott el. A kimaradt lehetőség nem zavarta meg a 29 éves horvátot.

A testbeszéde mind jobban emlékeztetett a Nadal ellen mutatottra,

eltökélten rázta az öklét egy-egy fontos pont megnyerése után. Agresszívebb lett a játéka, nem csak bevállalt extra megoldásokat, de pontosan is kivitelezte azokat. A rövidítésben mini-brék hátrányból jött vissza egy parádés adogatás-fogadással. Majd egy gyönyörű, nyerő tenyeres kereszttel újabb játszmalabdákhoz jutott és a harmadikat, adogatóként meg is csinálta, magabiztosan. Roger Federer először vesztett szettet az idei Australian Openen, és a nézők dörzsölhették a tenyerüket, mert, a könnyű kaland helyett, kaptak egy valódi meccset.

A dráma fokozódása helyett, Roger Federer még egy sebességfokozattal feljebb kapcsolt és Cilicnek erre nem volt válasza. A 3. játszmát egyetlen brék döntötte el a svájci javára, majd amikor a horvát, a 4. legelején, 30:0-ről újra elbukta az adogatását (négy ki nem kényszerített hibával), megpecsételődni látszott a sorsa. Roger Federer játszott, csillogott, varázsolt, a publikum pedig végtelen hálával, hangos ovációval jutalmazta minden villanását.

Szinte lehetetlennek tűnt, hogy Marin Cilic visszajöjjön a mérkőzésbe,

mert ahhoz el kellett volna nyernie a bázeli szerváját, ami addig egyszer sem sikerült neki. Ehhez képest, 2:3-nál, semmire vette el Federer szerváját és a bemutató, a gálaelőadás, hirtelen visszaalakult GS-döntővé. Sőt, pár perccel később Cilic megint brékelt, miután átvette az irányítást az alapvonaljátékban, és a játszmáért adogathatott. Nem torpant meg, pontot sem vesztett, 2 óra 30 perc után 6:2, 6:7, 6:3, 3:6-ra álltak, jöhetett a döntő felvonás.

Marin Cilic egyre keményebben, élesebben lőtte a labdát és a mozgása is frissebbnek tűnt. Szorongatta a címvédőt, de kimaradt a kettő fogadóelőnye, majd kettő kettőshibával megajándékozva Federert, brékhátrányba került (0:2.) Roger Federer 1:3-ról fordította meg a döntőt tavaly az 5. játszmában, Rafael Nadal ellen, most ő vezetett ennyire, de nem engedte vissza ellenfelét. Még egyszer sebességet váltott és állva hagyta a horvátot.

Roger Federer utolérte Novak Djokovicot és Roy Emersont az Australian Open-trófeák számát illetően, most már ő is hatszoros bajnok, Melbourne-ben. A világranglistán, egyelőre marad második, de 155 pontra megközelítette Rafael Nadalt és Indian Wells előtt akár meg is előzheti a spanyolt, aki tavaly döntőt játszott Acapulcóban.

Roger Federer 20. Grand Slam-győzelme után végig elérzékenyülten beszélt és el is sírta magát, miközben Rod Laver a lelátóról fényképezte a mobiljával.

Nagyszerűen éreztük magunkat itt az egész családommal, és gratulálok Marinnak, aki a jövő héten már harmadik lesz a világranglistán. Nehéz így este játszani, egész nap ezen járt az eszem, nagyon különleges diadal ez" - mondta a díjátadó ünnepségen a bajnok, majd patakzó könnyekkel fogadta a közönség ovációját.

Eredmény:

férfi egyes, döntő:

Roger Federer (svájci, 2.)-Marin Cilic (horvát, 6.) 6:2, 6:7 (5-7), 6:3, 3:6, 6:1