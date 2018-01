A vitorlázó Érdi Mári bejutott a Világkupa-döntőbe

Fantasztikus teljesítményt ért el Érdi Mári a Miamiban rendezett világkupán: a Magyar Vitorlás Szövetség beszámolója szerint mindhárom szombati futamban dobogós helyen végzett, így a 21-ről a 8. helyre jött fel. Ez egyben azt jelenti, hogy indulhat a vasárnapi döntőben. Jól szerepelt a többi magyar versenyző is, Vadnai Benjamin a 22., Vadnai Jonatán a 30. lett az összetettben; a 470-essel induló magyar páros - Gyapjas Zsombor és Gyapjas Balázs - pedig a 22. helyen fejezte be a versenyt.

Szombaton bravúros teljesítményt nyújtott Érdi Mári a világkupán Miamiban. A Laser Radiállal versenyző magyar sportoló a 21. helyről várta a három szombati futamot, amelyeken - sorrendben - 2., 1., illetve 3. helyen végzett. Ezzel az összetettben feljött a 8. helyre, így indulhat a vasárnapi döntőben, más néven éremfutamon.

Érdi Mári teljesítményét nagyon nehéz megfelelő szavakkal méltatni. Szerdán ugyan egy futamgyőzelemmel kezdte a világkupaversenyt, de aztán két futam erejéig gyengébben szerepelt. Majd fokozatosan javuló teljesítménnyel felkapaszkodott a 21. helyre összetettben, ám még akkor is 20 pontnyira volt a tizediktől, vagyis attól, hogy bekerüljön az éremfutamba. Elvileg akkor még négy futam volt hátra, de a pénteki viharos szél miatt kimaradt versenynap miatt csökkenő futamszám tovább nehezítette a helyzetét. Érdi Mári már sokszor megmutatta milyen kitűnő és lélekben is erős versenyző, ezt most is bizonyította.

A szombati három futamon parádésan vitorlázott, a pontokat nézve még az éllovas világbajnok, a két futamot is megnyerő brit Alison Youngnál is jobban szerepelt. Vagyis a nap hőse egyértelműen Érdi Mári lett. Matematikailag kizárólag Alison Youngot és a második helyen álló belga Emma Plasschaertet nem érheti utol a a dupla ponttal számító éremfutamokban. Akárhogy végződik is a verseny a számára, ezen a szombati napon Miamiban megmutatta, hogy bármire képes a legnagyobb menők ellen is. Bizonyította ezt már máskor is, de ilyen látványosan még soha. Ráadásul még csak húszéves.

Érdi Mári mellett a másik három magyar egység is jól szerepelt. Szombaton a Laser Standarddel versenyző Vadnai Benjamin jónak mondható 34. és 22. helyek közé nagyszerű versenyzéssel egy kiváló második helyet is szerzett, amelyekkel összetettben feljött a 22. helyre, felülmúlva a tavalyi versenyen futott szintén kitűnő eredményét. Öccse, a szintén Laser Standarddel induló Vadnai Jonatán 23., 33 és 46. helyeivel 30. helyen végzett a hetvenhajós világkupa mezőnyben, ami húszévesen szintén nagyszerű teljesítmény.

A Gyapjas-testvéreknek az erős szélben kevés esélyük volt a gyengébbik felszerelésükkel: Balázs és Zsombor küzdött becsülettel mindhárom futamon és végeredményben a 22. helyen fejezték be életük második világkupaversenyét.