Babos Tímeát külföldön jobban ismerik, mint Magyarországon

A juniorok között sem nyer valaki három páros Grand Slamet sorozatban a szerencsének vagy a véletlennek köszönhetően. Babos Tímeának egyetlen győzelem hiányzott ahhoz, hogy Melbourne-től, Párizson és Wimbledonon át, a US Openig mindenhol őt ünnepeljék a lány párosok döntője után 2010-ben. Exkluzív interjút adott Babos Tímea, mielőtt elutazott Melbourne-ből.

Pont az Australian Openen kapott ki a fináléban, és ugyan indulhatott volna 2011-ben is, de befejezte a korosztályos versenyeket. Gyakorlatilag azóta lehetett készülni arra, hogy legalább egyszer a felnőtteknél is a csúcsra ér majd. Az idei AO az egyéniben a 22. Grand Slame volt (párosban már a 24).

Babos Tímea a 2018-as Australian Open előtti öt évben összesen

26 különböző partnerrel játszott párost a WTA Touron.

Ugyanebben az öt évben 17 női teniszező nyert Grand Slamet párosban. Bár már a 2014-es szezont is a 21. helyen zárta párosban, igazából 2015. február 23. óta az elit tagja, azóta folyamatosan a top 20-ba tartozik. Komoly sikereket nem lehet elérni a párosban alkalmi társsal. Mondhatjuk, hogy 2013 és 2014 azzal ment el, hogy megtalálja a játékának, az egyéniségének, az ambícióinak megfelelő partnert, ami egyébként nem könnyű feladat, sokáig nem is sikerült.

Eddigi pályafutása alatt 17 WTA-trófeát nyert, a hétvégi Australian Opennel együtt, amit kilenc különböző partnerrel ért el. Háromszor tudta kvalifikálni magát a WTA Finals mezőnyébe, mindig más párral. Nem kell hozzá nagy szakértelem, hogy megállapítsuk:

Babos Tímea egy Jolly Joker a párosban.

Amikor találtunk egy kis időt hétvégén, hogy leüljünk beszélgetni, először azt kérdeztem tőle, gondolkozott-e azon, hogy miért pont most, miért pont itt?

Nehéz megmondani. Az elmúlt egy év nagyon sokat adott nekem. Amennyit elvett, azt az utóbbi időben visszakapom. Volt egy nagyon nehéz nyaram, sokat szenvedtem, sokszor voltam kedvetlen. Azt követte egy sokkal jobb ősz és egy nagyon jó évzárás, egyéni és páros szempontból egyaránt.

Az edzőmmel úgy döntöttünk a tavalyi US Open után, hogy kicsit több energiát fektetünk a párosba. Kiskoromtól kezdve rengeteget párosoztam, mindig nagyon jó voltam, de úgy, hogy nem is edzettem külön rá,

abszolút naturálisan voltam a világ élmezőnyében.

Nem gyakoroltam a röptét úgy, ahogy kell párosra vagy egy-két taktikai dolgot, átemeléseket és hasonlókat. Most ez megváltozott és azonnal meg is látszott a játékomon, az eredményeken. A felkészülési időszakban, minden szerdán egy órát a párosra szántunk. Tehát most sem edzek rá minden nap, de legalább egy napot kijelöltünk. Ráadásul a párosedzés technikásabb, viccesebb, lazább a fejnek. Ez mentálisan, fizikálisan is segítséget jelentett.

Szerintem nagyon nagy dolog, hogy a két legutóbbi kiemelt versenyt, ami a párosoknak fontos, az októberi WTA Finalst és az Australian Opent is meg tudtam nyerni, két különböző partnerrel. Még mindig csak 24 éves vagyok, nagyon korán kezdtem Grand Slameken játszani, már 18 évesen top százban voltam. Nyílván, ehhez még érni kellett a játékomnak is a fejem mellett.

A tenisz mentális sport. De valóban ennyire egyszerű? Elég volt rendet rakni fejben, túljutni az érzelmi hullámvölgyön tavaly nyáron, és ettől annyira felszabadult, hogy a pályán is szárnyalni kezdett? Gondolom, nem az elmúlt hónapokban lett ilyen teniszező. Ez már ott volt önben korábban is?

Persze, abszolút. Mindig voltak jobb és rosszabb periódusaim, de a tavalyi nyár volt az eddigi legnehezebb. Voltak és lesznek is teniszbeli hibák, de

nem feltétlenül ott kellett a problémát keresni.

Onnantól kezdve, hogy fejben egyenesbe jöttem, már a teniszről is könnyebben tudtunk beszélni, és könnyebben láttuk, hogy ott miken kell változtatni az előrelépéshez. A US Openen már nagyon jól játszottam, majd két döntő egyéniben és párosban egy mérkőzést buktam a US Open óta. Rengeteget számít, hogy az ember mennyire tudja értékelni magát és a karrierjét, milyen állapotban van mentálisan.

A mai női teniszben bármi előfordulhat. Ezt a saját játékomról is elmondhatom. Ha úgy tudom majd játszani az egyéni mérkőzéseimet, olyan felfogásban, olyan magabiztossággal, mint a párost, akkor az az egyéni eredményeimen is nagyot fog dobni.

Ha az elmúlt 6-8 évben valaki megkérdezte tőlem, hogy mit érhet el Babos Tímea, akkor határozottan mondtam, hogy párosban többszörös Grand Slam-bajnok lehet. Gyanítom, ezt ön is hasonlóan gondolta, tudta.

Tudni, azért az elég nagy szó, de nagyon reméltem. Játszottam már pár döntőt. Elég komoly ellenfelekkel kerültünk össze. Előbb az akkor verhetetlen Vinci és Errani kettőstől kaptunk ki, majd Serena és Venus véletlenül elindult, és pont velük találkoztunk a döntőben. Azért most is Makarova és Vesznyina állt a háló másik oldalán, akik már mindent elértek párosban, amit lehet, és nagyon stabilak. Tehát, persze,

mindig nagyon reméltem, és most már készen is álltam arra, hogy eljön ez az idő, amikor Grand Slam-győztes lehetek.

Azt már beszéltük, hogy a következő nagy cél a világelsőség, ami minden szempontból reális. De akkor most készüljünk arra, hogy Babos Tímea ettől kezdve sorba nyeri a Grand Slameket?

Az még azért nagyon messze van, de ez is egy nagy változás nálam, mentálisan, hogy

úgy megyek oda versenyekre, hogy igen, meg akarom nyerni és meg is tudom nyerni.

Nem úgy megyek oda, hogy jó lenne egy kört menni, hanem azért játszom, hogy az egészet megnyerjem. Ez rengeteget számít. Épp ezért gondolom azt, hogy jó esély lehet bármire. Nyílván a legfontosabb az, hogy a földön kell maradni és a helyén kezelni a dolgokat. Minden meccsen száz százalékot kell adni, mindegy, hogy egyéni vagy páros, mert akkor nem lehet hiányérzetem.

Mennyire érzi, tapasztalja, hogy nem csak magyar szurkolói vannak, nemzetközi sztárnak számít?

Igen, ez érdekes... a szingapúri győzelem óta éreztem, hogy már Magyarországon is sokkal jobban megismernek. De amúgy mindig azt éreztem, hogy engem

külföldön jobban ismernek, mint otthon, külföldön sokkal nagyobb visszhangja van a játékomnak. Magyarországon az olimpia és a világbajnokság számít. Nálunk meg a Grand Slamek a fontosabbak. Most ugyan van egy Fucsovics Marci, de előtte, 6-7 éven át senki nem volt rajtam kívül, egyedüli magyarként jártam ezen a szinten a világot, és kevesebb figyelmet kapott emiatt a tenisz. Az viszont nagyon jó érzés, hogy most már a világon mindenhol drukkolnak nekem.

Azért most nem akármilyen klubba került be: Asbóth József, Körmöczy Zsuzsa, Taróczy Balázs és Temesvári Andrea mellé. Nem sok magyar Grand Slam-bajnokunk van, ráadásul legutóbb 1986-ban ünnepelhettünk magyar GS-győztest. Ön már most öt GS-döntőnél jár, amivel egyetlen klubtag sem büszkélkedhet, és ki tudja, mi lesz a vége.

Ezek elképesztő számok. Remélem, hogy ezek a számok még tudnak növekedni, de már így is nagyon sokat jelentenek nekem. Ezért dolgozom évtizedek óta. Mindent megteszek azért, hogy ilyen eredményeket érjek el. Boldoggá tesz, hogy kijelenthetem:

a világ egyik legjobb páros játékosa vagyok. Óriási dolog, hogy a világelsőségért küzdök. Nyílván a párosom mögött megbújik az egyénim, ami azért is érdekes, mert hat évig ott sem volt más magyar a top százban. Remélem, hogy a jövőben én is olyan példakép lehetek, mint a klub eddigi tagjai.

Ha lenne egy négyéves gyereke vagy egy ismerős, rokon, barát a tanácsát kérné, merné jó szívvel ajánlani, hogy vágjanak bele? Tudva azt, hogy mit jelent végigjárni ezt az utat, eljutni addig, ahol most tart, bátorítana bárkit?

Nehéz kérdés... Ha a gyerek akar valamit, akkor azt a szülő támogatja. Azt nehezebb ebben az egészben elfogadni, hogy mennyi lemondással jár. Mennyire nehéz szakmailag és anyagilag megtalálni a megfelelő helyszínt, szponzorokat, edzőket. Nekem ebben nagyon nagy szerencsém volt, édesapám miatt, aki mindig segített és nem csak az edzőm volt. Rengeteget utaztam fiatalon,

két évet éltem Angliában, tehát nem egy normális, átlagos gyerekkorom volt. Persze, mondhatni, hogy az életem 24 évesen sínen van, de ezért rengeteget dolgoztam.

Ajánlani nem biztos, hogy ajánlanám,

de, ha a gyerek szereti, akkor mindenképp érdemes megpróbálni. Inkább azt látom, hogy a gyerekek motiválatlanok, ami egy világjelenség, jobban érdekli őket bármi más, mint a sport. Én mindig imádtam a sportot, most is imádok teniszezni, soha nem akartam abbahagyni. Olyan

előfordult, hogy azt mondtam, elég, de akkor hátra dőltem, kihagytam kicsit,

aztán folytattam tovább.

Évtizedeken át tartotta magát az a nézet Magyarországon, hogy, ha valaki profi teniszező akar lenni, annak el kell mennie Spanyolországba, Floridába, mert otthon nem adottak a feltételek, nem megfelelőek a körülmények. Az ön példája ennek az ellenkezőjét bizonyítja.

Az utóbbi időben rengeteget fejlődött Magyarországon a teniszinfrastruktúra. Olyan klubok, létesítmények vannak, ahol bőven fel lehet készülni bármire.

Bár én készülhettem volna ilyen körülmények között, mint, amit a mai gyerekek kapnak. Az is jelentős változás, hogy már nem csak a szülők saját anyagi lehetőségein múlik a fejlődés. Több helyről lehet támogatást összeszedni. Valamivel jobb, könnyebb lett a helyzet, mint volt.

Azt jól gondolom, hogy az edzőjének elévülhetetlen szerepe van a sikereiben? Ha nem találkoznak Thomas Drouet-val, és maradnak együtt már ötödik éve, akkor valószínűleg most mi sem beszélgetnénk.

Ez nagyon valószínű. Rengeteget köszönhetek Thomasnak,

nagyon mély gödörből húzott ki 2014-ben.

Ő az, aki napi szinten velem van, aki a legnehezebb időkben velem van, aki támogat akkor is, amikor éppen senki. Edzőként és barátként is nagyon sokat köszönhetek neki.

Azt már tudja, hogy hol lesz a helye ennek a serlegnek?

Igen, tudom. Nemrég költöztem be az új lakásomba, így egyelőre mindennek van még helye szerencsére.

Budapest vagy Sopron?

Budapest.

Akkor ott még van néhány trófeának hely.

Igen, úgy alakítottam ki a lakást, hogy a szebb trófeáknak mindig legyen hely.

Nem lesz gond, ha a Roland Garros és Wimbledon után is gyarapodik a gyűjtemény?

Akkor már lehet, hogy kezdődik a probléma, de majd átalakítjuk, ha arra lesz szükség.

Mikor lehet majd megünnepelni a melbourne-i diadalt?

Pici szünetem a budapesti WTA-verseny után lesz, amikor pár napig nem teniszezem, és csak készülök Indian Wellsre. Tehát a full relaxos ünneplés, majd csak akkor lesz.