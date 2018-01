Mégis utazik Phjongcshangba a téli olimpiák legeredményesebb sportolója

Ha versenyzőként nem is, edzőként ott lehet a phjongcshangi olimpián Ole Einar Björndalen, a téli játékok legeredményesebb sportolója. A fehéroroszok sílövőszövetsége kedden jelentette be, hogy a norvég klasszis a fehérorosz biatlonosok egyik edzőjeként vesz részt a jövő pénteken kezdődő olimpián. Anatolij Sztromszkij főtitkár elmondta, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság már engedélyezte számukra, hogy akkreditálják Björndalent, aki nem került be a norvég sportolói csapatba.