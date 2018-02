Gerwen lemosta a világbajnokot, Gary Anderson vereséggel kezdett

Elrajtolt a Darts Premier League, a sorozatban részt vevő tíz játékos Írország fővárosban, Dublinban kezdte meg a küzdelmeket. A játéknap meccsét Suljovic és Whitlock vívta, a nagyágyúk közül viszont többen is beragadtak a rajnál.

Az első mérkőzésen Mensur Suljovic és Simon Whitlock csapott össze és meg is adták az este alaphangját, hiszen remek meccset vívtak egymással. Fej fej mellett haladtak, de az ausztrál valamivel összeszedettebbnek tűnt, a legfontosabb pillanatban pedig mindez be is bizonyosodott. 5-5-nél ugyanis hátsó pályáról nyert leget, majd hozta a saját kezdését, így bár sokak megkérdőjelezték a Premier League-ben való részvételét, 7-5-ös győzelemmel debütált. Sikerét főleg 106, 5-es átlagának, valamint egészen elképesztő, 8/7-es (87 %-os) kiszállójának köszönhette, mely a legjobb volt az este folyamán.

A következő találkozót Gary Anderson és Michael Smith vívta, a kétszeres világbajnok skótnak pedig úgy tűnt, nem okoz majd gondot a fiatal angol legyőzése. Anderson 5-1-re elhúzott, utána viszont érthetetlen módon teljesen szétesett a játéka, Smith pedig megérezte a vérszagot és zsinórban hat (!) megnyert leggel végül 7-5-re az este egyik legnagyobb meglepetését okozta. A két játékos egyébként jól ismeri egymást, hiszen a nagyobb versenyekre együtt szoktak felkészülni, ezúttal Smith kamatoztatta jobban a közös gyakorlásokat.

Raymond van Barneveld és az újonc Daryl Gurney következett. A 2014-ben a sorozatot megnyerő holland kezdett jobban, 2-0-s előnybe került, Gurney azonban nem ijedt meg és jó játékkal egalizált. Sőt, bár a kiszállókkal neki is meggyűlt a baja, de Barneynak még jobban, így 6-3-ra ellépett az északír, ami azt jelentette, hogy döntetlennél rosszabb meccsel már nem kezdhetett. 6-4-nél három meccsnyila is volt a dupla 10-re, nem tudott azonban élni velük, így az utolsó leg döntött mindenről, amit Barneveld kezdett és be is húzott, megszületett tehát a PL első pontosztozkodása.

Ezután érkeztünk el a játéknap legjobban várt meccséhez, a címvédő Michael van Gerwen a friss világbajnok Rob Crossal csapott össze. A találkozó a vb egyértelműen legjobb meccsének, a felsőági elődöntőnek a visszavágója volt, MVG-t pedig érezhetően fűtötte a bosszúvágy. Cross ezúttal nem tudott felnőni a feladathoz, Gerwen elképesztően játszott és 7-2-re lemosta a Premier League-ben szintén első alkalommal szereplő angolt.

A játéknap utolsó mérkőzésén a szokásoknak megfelelően extravagáns külsővel megjelenő Peter Wright a walesi Gerwyn Price-al meccselt. Az ezúttal lila tarajjal és zöld ruhában dobáló skót rögtön egy breakkel nyitott, majd 4-1-re meglépett. Price, mint sokan mások az este folyamán, szintén borzasztóan kiszállózott, így nem igazán tudott felzárkózni. 6-3-nál viszont Wright került hullámvölgybe, az újonc pedig a sírból visszahozta magát és 6-6-ra mentette a találkozót.

A sorozat jövő csütörtökön Cardiffban folytatódik, többek között egy Gerwen-Wright rangadóval.