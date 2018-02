Baji Balázs szeretne két lábbal a földön maradni

Egy hónap múlva a birminghami rövidpályás atlétikai világbajnokságon áll rajthoz Baji Balázs, akit itthon a sportújságírók a 2017-es Év Sportolójának választottak. A 28 éves gátfutó, részmunkaidős állatorvos az SzPress Hírszolgálatnak azt mondta, sportsikerei hatására kicsit megváltozott az élete, de nem szeretne elszállni.

„Ismertnek és elismertnek lenni igen jó dolog, de az ember előbb vagy utóbb azzal is szembesül, hogy kezd megváltozni az élete, a hétköznapjai már nem olyanok – olyan tervezhetőek - mint korábban. Egymást érik a felkérések és a meghívások, ilyenkor nehéz úgy határokat szabni, hogy ne legyen sértődés a visszautasításokból. Továbbra is két lábbal szeretnék a földön maradni, ezért vigyázok most annyira, hogy ne szálljak el. Igyekszem csak annyi ingert befogadni, amennyi nem hátráltat, és nem is borítja fel a belső egyensúlyomat" – mondta Baji Balázs az SzPressnek.

Baji Balázs úgy gondolja, hogy a tavaly felállított országos rekordjai közül hamarabb lesz lehetősége megjavítania a 60 gátas fedettpályás csúcsát, mint a szabadtéri 110 méteres legjobbját.

„A 7.53 másodperces csúcsomat 2013-tól kezdve többször is kerülgettem, így egyre jobb lett az átlagom, amiből talán már az idén kijöhet egy 7.50 körüli magyar rekord. Más a helyzet a szabadtéri eredménnyel. A székesfehérvári álomszerű 13.15 másodperces teljesítményemhez hasonlóval egyszer sem tudtam kirukkolni, sőt, a 13.20-on belülre is csak azon a nevezetes napon kerültem. Most, hogy már csak alig egy hónap van hátra a birminghami „tető alatti" világbajnokság kezdetéig, kezdem számolgatni a potenciális ellenfeleimet, de a nagyágyúk egy része eddig még nem mutatkozott a versenyeken. Úgy gondolom, hogy minimum öt-hat gátas sorakozik majd fel éremszerzési tervekkel, nekem pedig először is a döntőbe jutást kell kiharcolnom. Egy csúcsjavítás jelentős mértékben javítana az esélyeimen, viszont nem olyan vagyok, aki már jóval a verseny előtt elkezd érmet osztani magának" – jelentette ki a szerénységéről is ismert sportember.

A világbajnoki bronzérmes és Európa-bajnoki második helyezett munkáját és fejlődését egy kisebb szakmai csapat segíti. Mestere ifjabb Tomhauser István, sportmasszőrként Igaz Bálint feladata az izmainak karbantartása, sportpszichológusként Adorján Katalin a támasza, versenyzését a ma is középtávfutó csúcstartó Knipl István készíti elő, dr. Pákay Péter pedig a támogatókkal és a médiamegjelenésekkel foglalkozik. Balázs úgy gondolja, hogy szükség lehet egy dietetikusra is, akivel bizonyára könnyebb lesz az étrendjének megreformálása.