Fájó magyar kudarcok, 2-0-ra vezetnek a belgák a Davis-kupában

Minimálisra csökkent az esély arra, hogy a magyar Davis-kupa-válogatott legyőzze Belgiumot a világcsoportban, a negyeddöntőbe jutásért. Magyarország 22 év után tért vissza az elitbe, de a bemutatkozás nem sikerült jól. A nyitómeccsen, a mi elsőszámú teniszezőnk, Fucsovics Márton nem bírt a hazaiak második számú játékosával: Ruben Bemelmans 3 óra 3 perc alatt nyert 6:4, 4:6, 7:6, 6:3-ra. A nap második mérkőzésén Balázs Attila nem bírt a világranglistán 7. David Goffinnel: 6:4, 6:4, 6:0-ra kikapott. Belgium -

Legyünk őszinték! Ez volt az a mérkőzés, az ötből, ahol nekünk lehetett veszíteni valónk, ahol inkább a magyart nevezhettük esélyesnek, amit, ha nem nyerünk meg, akkor, ahogy mondani szokták, akár csomagolhatunk is. Talán érezte ezt Fucsovics Márton, de annyiszor bizonyította már, hogy elbírja a terhet, nem nyomja agyon az elvárás, képes vezére lenni a csapatnak. Igaz, életében először játszott a Davis-kupa világcsoportjában, míg a 30 éves Ruben Bemelmans már Dk-döntőben is pályára lépett, párosban.

A Davis-kupa egyik mondása, hogy nem számít a ranglista, amit magyar teniszezők is sokszor bizonyítottak már, de azért Bemelmans 120. az aktuális rangsorban, ahol Fucsovicsot a 63. helyen jegyzik és alapvetően ezért számított ez, a leginkább nyerhető pontnak. Ráadásul, 2016-ban kétszer is találkoztak, egy-egy olaszországi Challengeren és mindkét alkalommal a magyar bizonyult jobbnak. Egy 6:7, 6:4, 6:7-es vereség akkor is nyomot hagy a legyőzöttben, ha most a Davis-kupa a tét és három játszma kell a boldogsághoz.

Az első játszma első játékát úgy játszották mindketten, mintha az döntene a mérkőzésről. Fucsovics Mártonnak három fogadóelőnye volt, a nyolc percig tartó gémben, de egyiket sem tudta megnyerni. A balkezes

Ruben Bemelmans akkorát esett a negyedik labdamenetben, hogy egy pillanatra azt lehetett gondolni, eddig tartott a meccs.

Nem így történt, viszont azt megállapíthattuk, hogy a belgát az adogatása tartotta életben, ha Fucsovicsnak sikerült fogadni a szerváját, kialakult játék, akkor a magyaré lett a pont. Sajnos, mint később kiderült, ez volt az egyetlen olyan gém, amit ez jellemzett.

Több száz szurkoló kísérte el a magyar válogatottat a belga bányászvárosba és a nézők megállapíthatták, hogy Liege nem Melbourne és a Country Hall nem a Rod Laver aréna. Persze Ruben Bemelmans sem Roger Federer. Az Australian Open magyar hőse nem játszott igazán jól, villanásai voltak, de túl sokat rontott.

A belgák nagyon felkészültek a teniszéből,

Bemelmans jól olvasta a játékát, és meglepő módon, a nem túl gyors pályán ő játszott közelebb az alapvonalhoz.

Fordulatokban nem volt hiány, de ebből a forgatókönyvből nem mi jöttünk ki jól. Fucsovocs Márton a második adogatójátékát vesztette el, de 1:4-ről, ritmust váltva, pontosabban, agresszívebben teniszezve, egyenlített 4:4-re. Ekkor a játéka és a testbeszéde is azt mutatta, magabiztos, tudja, mit kell tennie a sikerhez. Aztán 4:5-nél, váratlanul 0:40 lett és az első két játszmalabdát még hárította egy-egy látványos megoldással, de

a harmadiknál kerettel találta el a labdát: elment a szett 42 perc alatt, 6:4-re.

A második játszmában nem sokat változott a játék képe, de egy lényeges különbséget azért hozott a szett: a fontos pontokat Fucsovics Márton nyerte. A belgának háromszor volt fogadóelőnye, de 2:1-nél és 4:3-nál is visszajött a hátrányból a magyar, majd 4:4-nél megcsinálta az egyetlen brékpontját. A játszmáért adogatva egy parádés egyenes fonákkal zárta le a szettet, 47 perc alatt 6:4, ide.

Megnyugodni nem volt okunk, átmenetileg fellélegezhettünk, de egyértelműen látszott, hogy Bemelmans nem úgy teniszezik, mint a 120., a maximumot hozza ki magából, míg Fucsovics messze van az oroszok ellen mutatott formájától, sőt, Melbourne-ben is jobban teniszezett. Vitte a szíve, küzdött becsülettel,

kereste a megoldást, hogy tud ezzel a játékkal győzni.

A harmadik játszmában a rövidítésre maradt a döntés, mert adogatóként senki nem botlott. A belga elhúzott 6:2-re, túl sok pontot kapott ajándékba. Fucsovics még három játszmalabdát hárított, de 5:6-nál egy újabb hiba fonákkal, könnyű helyzetből ütötte a hálóba a labdát, a szettbe került: 57 perc alatt 6:7.

Jöhetett a negyedik szett, amely - mint kiderült - az utolsó volt a mérkőzésen. Újabb fordulat helyett, Fucsovics Márton egyre gyengébben teniszezett és kétszer is elveszítve a saját adogatását, a 4. játszma lett a legsimább, 6-3 a belgának.

"Későn kapcsolódtam be az edzésekbe, így nem tudtam százszázalékosan felkészülni a meccsre. Nem éreztem se a labdát, se a pályát. Ha meglett volna a harmadik szett, máshogy alakult volna minden" - nyilatkozta a meccs után Fucsovics, aki a kisebb sérülésével kapcsolatban elmondta, a kitámasztásoknál nem tudta teljesen odatenni magát.

Sávolt Attila, Fucsovics Márton edzője így értékelt a mérkőzés után: "Azt nem tudom megítélni, hogy Marci teljesítményét mennyire befolyásolta a lábsérülése, de az biztos, hogy az elmúlt másfél hétben nem tudtuk elvégezni azt az edzésmunkát, amit kellett volna. Azt egy kicsit furcsállom, hogy nem hoztunk ki balkezes teniszezőt, aki ellen lehetett volna az adogatás-fogadást. Nagyjából erre számítottam, bár bíztam abban, hogy a mérkőzés közben Marci lendületbe jön. Erre egyébként a második és a harmadik játszmában meg is volt minden esély, de sajnos a belga is akkor teniszezett a legjobban."

Elmaradt a csoda a második mérkőzésen. Várható volt, hogy az utóbbi időben sérüléssel bajlódó, a világranglistán 227. Balázs Attilának nem lesz esélye David Goffin ellen. A stabil top tízes belgán nehéz fogást találni, nem véletlenül győzte le, tavaly novemberben Roger Federert, az ATP Finals elődöntőjében. Balázs, az alapvetően sima, 6:4, 6:4, 6:0-ás vereség ellenére megérdemli a dicséretet, mert bátran teniszezett. Tudva, hogy a saját játékával végképp kilátástalan a helyzete, megpróbált agresszívan támadni, lerövidíteni a labdameneteket, így meglepni Goffint. Nagyszerűen adogatott és az első két játszmában mindent megpróbált, hogy lépést tartson klasszis ellenfelével.

"Goffin nagyon jól szervált, ezzel kicsit meg is lepett, szinte pontot sem tudtam csinálni az adogatásaiból. Sajnos kicsit lebetegedtem, így fizikailag sem voltam a topon, talán ha teljsen egészséges vagyok, egy szett meg lehetett volna. Alszom egy jót, remélem a szombati páros jobban sikerül majd." -nyialtkozta Balázs a mérkőzést követően.

A különbség fogadóként volt jelentős, mert a belga egyszer sem engedte őt bréklabdához jutni.

Az első nap után, a házigazda belgák 2:0-ra vezetnek, ami azt jelenti, hogy Fucsovicséknak nyerni kell a szombati párost ahhoz, hogy a vasárnapi két egyesből, legalább az elsőnek legyen még tétje.

Illúzióink ne legyenek, ha sikerül is hozni a párost, Fucsovics Mártonnak, a jelenlegi fizikális állapotában és formájában, semmi esélye sincs David Goffin ellen.