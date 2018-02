Óriási csatában győztek Fucsovicsék a belgák ellen

A párost nyerve szépítettek a magyarok a belgák ellen a Davis-kupában, Liege-ben. Fucsovics Márton és Balázs Attila parádés játékkal, szenzációsan összpontosítva 4 óra 9 perc alatt 6:3, 6:4, 6:7, 4:6, 7:5-re győzött a házigazdák kettőse ellen. A vasárnapi folytatás előtt 2:1-re vezetnek a belgák, de Fucsovics Márton kiegyenlíthet a világranglista 7. David Goffin ellen.

Lesz-e tétje vasárnap a két első számú játékos rangadójának? Erről döntött a szombati páros.

Fucsovics Márton és Ruben Bemelmans mérkőzése mellett a páros volt az a találkozó, ami nyerhetőnek tűnt, amire úgy lehetett készülni, hogy legalább ötven százalék az esély a győzelemre. Persze az már pénteken kiderült, hogy ez nem jelent garanciát a sikerre. Egyáltalán nem mellékes szempont, hogy mindkettő, nyerhetőbbnek ítélt találkozóna magyar játékosok vállát nyomhatta a győzelmi kényszer.

Pénteken, ahogy Bemelmans is elárulta, a belgán nem volt teher, neki nem kellett mindenképp győznie Fucsovics ellen. Nagyon hasonló volt a helyzet a szombati páros előtt, sőt, a tétet fokozta, hogy amagyaroknak ez maradt az utolsó esélyük.Ha nem nyernek, akkor vége, a belgák már 3:0-ra vezetnek, tehát az előnyük behozhatatlan, ők jutnak a negyeddöntőbe.

Ahhoz képest, hogy bő két hónapja tízezer belga kísérte el David Goffinéket Lille-be, a franciák elleni Davis-kupa-döntőre, meglepő volt a fél ház Liege-ben, a 4500 férőhelyes Country Hallban. Köves Gábor kapitány nem változtatott az eredetileg megadott összeállításon, tehát Fucsovics Márton és Balázs Attila lépett pályára. A hazaiak azonban, élve a szabály adta lehetőséggel, Kimmer Coppejanst, a sokkal jobb, rutinosabb Ruben Bemelmansra cserélték. A mieinket nem lepte meg a belgák húzása, erre számítottak, erre készültek.

Fucsovics Márton kezdett adogatni és magabiztosan, pontot sem veszítve hozta a szerváját. Az első feszült pillanatokra a harmadik gémig kellett várni, amikorBalázs Attila adogatásánál 0:40 lett.Innen sikerült visszajönni, majd még egy fogadóelőnyt hárítva, nyerni a maratoni gémet. A belgákat megzavarhatta a mieink tartása, hogy fejben erősek maradtak a fontos pillanatokban és képesek voltak extra, variábilis megoldásokra. Fucsovics Márton a jó ütemű keresztbelépéseivel, Balázs Attila a látványos, okos átemeléseivel villogott, ami elégnek bizonyult ahhoz, hogy 2:1-nél elvegyék Bemelmans adogatását.

Amikor 4:2-nél Balázs Attila kezdett szerválni éreztük, hogy ez lehet a szett kulcsa, ha hozza, akkor a miénk lesz játszma.Nehéz szülés volt, három kettőshibát kaptak ajándékba a belgák, de két újabb fogadóelőny is kevésnek bizonyult ahhoz, hogy megtörjék a magyarokat és visszabrékeljenek. Nem lehetett lazítani, fejben kiengedni, minden pontért meg kellett küzdeni.

Fucsovics Márton a játszmáért adogatva sem torpant meg, egyre jobban működtek csapatként, az ideális összhang az eredményben is megmutatkozott:Balázs Attila egy könnyed, szemtelen, finom röptével fejezte be a szettet.A folytatás nem is indulhatott volna jobban, egyből brékeltek a magyarok. Joris de Loore adogatását sikerült elvenni. A teniszbabona úgy tartja, hogy a korai brék veszélyes, nehéz egy játszmán át megőrizni az előnyt.Persze, még mindig sokkal jobb, mint hátrányban teniszezni.

Ráadásul, ha úgy megy az adogatás és a játék, mint ebben az időszakban mindkét magyarnak, akkor azért nincs nagy probléma. Fogadóelőnyhöz sem jutottak a hazaiak, így 1 óra 25 perc után 6:3, 6:4-re vezetett a magyar kettős.

Balázs Attila és Fucsovics Márton egyre inkább extázisban teniszezett. Balázs az emelgetéseivel kergette az őrületbe az ellenfelet, Fucsovics az elütéseivel remekelt. Csillogó, elszánt tekintettel bíztatták, bátorították egymást, az öklüket rázva hangolták a magyar publikumot. A mérkőzés elejétől tartó nagyszerű játékban az volt az egyik csoda, hogy nem jött hullámvölgy, elmaradt a visszaesés. Így, amikor a harmadik játszmában sikerült a brék, 2:2-nél,azért kellett izgulni, hogy kitartson a lendület.

A mai teniszben szinte lehetetlen végigjátszani egy három nyert szettes mérkőzést gyengébb szakasz nélkül. A játék annyira gyors, hogy 1-2 labdamenet, egy kis koncentráció kiesés elég a fordulathoz. Sajnos ez a pici, amúgy törvényszerű megingás pont akkor jött, amikor be lehetett volna vinni a kegyelemdöfést a belgáknak.

Balázs Attila adogatott 6:3, 6:4, 3:2-nél és ezúttal nem sikerült visszahozni a gémet 15:40-ről, a hazaiak kaptak még egy esélyt. Ahogy az ilyenkor lenni szokott, az ellenfél játéka feljavult és még csak nem is az történt, hogy a magyarok visszaestek. A rövidítésben Bemelmans és De Loore nagyon felpörgött, minden bejött nekik, 5:1-ről már nem adtak esélyt a magyaroknak, jöhetett a negyedik játszma.

Fucsovicséknak nem kellett gödörből kimászniuk, mert nem kerültek oda, de egy szinte új meccs kezdődött. A viszonylag könnyedebb első két játszma után egyre nagyobb csata alakult ki, és a feszültség, a dráma folyamatosan fokozódott. A belgák alig hibáztak. Előbb ugyan a magyarok jutottak fogadóelőnyhöz, 2:1-nél, de kimaradt a lehetőség.Aztán 3:3-nál Balázs Attila küzdött óriásit, adogatóként hárított több bréklabdát.Sajnos, ugyanez nem sikerült Fucsovicsnak 4:4-nél: a mérkőzés folyamán először ő is elvesztette az adogatását. De Loore szerválhatott a szettért és volt ugyan két labdánk is az 5:5-höz, de nem sikerült egyenlíteni, kezdődhetett az ötödik, mindent eldöntő felvonás.

Lehetett még fokozni az izgalmakat. Hiába vezettek Fucsovicsék 3:1-re, miután elvették De Loore adogató játékát, a belgák egyből visszabrékeltek. Ekkor csak annak örülhettünk, hogy ez a mozzanat sem törte meg Balázs Attiláékat. A következő drámai pillanat 5:4-nél jött el, amikor Bemelmans szervájánál jutottak a magyarok két meccslabdához (15:40), mert Balázs Attila szenzációs adogatás fogadást ütött tenyeressel, keresztbe.Elmentek a meccslabdák és már a rövidítésre kezdett mindenki készülni, amikor De Loore szervájánál lett 0:40,három újabb labda a szépítéshez, az életben maradáshoz. Az első kettőnél ászt szervált a belga, de a harmadiknál kialakult játék és ebből a mieink jöttek ki jobban, kezdődhetett az ünneplés.

"A belgáknak a harmadik és negyedik játszmában minden bejött. Nehéz lesz a holnapi, Goffin elleni meccs, de bármi megtörténhet" - mondta az M4 Sportnak Fucsovics. Balázs Attila is azt hangsúlyozta, hogy a mérkőzés végig magas színvonalon zajlott. "A harmadik és negyedik szett elment, de nem törtünk össze, és feljöttünk. A Davis Kupa és ez a csodás magyar közönség kihozza az emberből a maximumot, és ez elég a győzelemhez."