Babos Tímea újabb szenzációs WTA-tornagyőzelmet aratott

Babos Tímea újabb WTA-tornagyőzelmet ünnepelhet. Pályafutása negyedik WTA-versenyét nyerte meg egyesben, miután a tajpeji 250 ezer dollár (61,2 millió forint) összdíjazású keménypályás tenisztorna vasárnapi döntőjében 7:5, 6:1-re legyőzte az ukrán Katerina Kozlovát.

Babos Tímea a melbourne-i Ausztrál Nyílt Nemzetközi bajnokságról érkezett meg a tajvani versenyre, ahol egyesben egész héten nagyszerű teljesítményt nyújtott.

A döntő első játszmája majdnem egy órán keresztül tartott, és Babos Tímea 7-5-ös győzelmét hozta az ukrán Katerina Kozlova ellen. 5-5-ig fej fej mellett haladtak, majd az utolsó két gémet Babos nyerte meg. Tette mindezt úgy, hogy az első szettben kétszer is brékhátrányból jött vissza. A két játékos amúgy most találkozott másodszor egymással, az első alkalommal 2015-ben, Dohában Kozlova nyert 6-4, 6-2-re.

A második játszámban Babos 1-0 után rögtön brékelt, majd ismét hozta sajtát adogatását, így már 3-0-ra vezetett. Színvonalas volt a játék, a közönség pedig élvezte a teniszt. 3-0 után Kozlova hozta saját adogatását, majd jött az eddigi legszínvonalasabb gém, amelyben Babos újra tudta hozni saját adogatását. 4-1-es vezetése után már csak két gémre volt a tornagyőzelemtől. Majd jött az újabb Babos-brék, semmire nyerte el Kozlova adogatását. 5-1, Babos adogathatott a tornagyőzelemért.

Nem volt mindennapos, ahogy Babos egy ásszal fejezte be a meccset, de jól jellemezte azt a fölényét, amelyet a döntőben láthattunk tőle. A végeredmény Babos-Kozlova 7-5, 6-1, fantasztikus Babos-évkezdet.

"Gratulálok az ellenfelemek, sok sikert kívánok neki a jövőben" - mondta a pályán Babos Tímea. A párosban WTA-világbajnok és friss Australian Open-győztes Babos előzőleg Monterreyben (2012), Tajpejben (2015) és 2017-ben Budapesten diadalmaskodott egyesben, és vasárnapi sikeréért 43 ezer dollárt (10,5 millió forint) kapott. Nagyon hosszú öt hét van mögöttem, köszönöm, hogy itt lehettem. A legnagyobb köszönet az edzőmnek jár. Ez az ötödik évünk együtt, Grand Slam-győztes lettem és most egyéni tornagyőztes is. Köszönöm a helyi közönségnek a nagyszerű szurkolást, remélem, vissza tudok jönni jövőre is."

Mint azt szombaton megírtuk, Babos Tímea nem vesz részt a magyar válogatott FED Kupa mérkőzésein, mert a programja ezt nem tette lehetővé. A magyar játékosnak február 19-25. között a budapesti WTA-tornán szurkolhatunk. Ezt megelőzően pedig Dohában lép fel a legjobb magyar női teniszező.