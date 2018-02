A magyar kajak-kenu család kőkeményen fellép a dopping ellen

A magyar kajak-kenu válogatott kerete túl van az alapozáson. A szakág legjobb 107 versenyzői rövidesen melegvizi edzőtáborokba utaznak Dél-Afrikába és Portugáliába, hogy zavartalan körülmények között készülhessenek fel a májusi szegedi világkupára és az év legfontosabb versenyére, az augusztusi gyorsasági világbajnokságra. Az indulás előtti sajtótájékoztatón a szövetség elnöke, Schmidt Gábor megerősítette a napokban nyilvánosságra került doppingesetet, de hangsúlyozta: szó sincs botrányról.

Az elnök megerősítette, hogy van egy doppingeset a sportágban, de mint mondta, a jogerős ítélet megszületéséig nem hozhatják nyilvánosságra az érintett sportoló nevét.

„Meg tudom erősíteni a sajtóban megjelent információt, nevezetesen, hogy egy MKKSZ égisze alá tartozó sportoló A-mintája pozitív lett, a versenyzési jogát felfüggesztettük. A sportoló kérte a B-próbát, ez is pozitív lett, ezek után a HUNADO, a Magyar Antidopping Csoport lefolytatja a doppingeljárást. ellenére nem tudok névvel szolgálni, mert az érvényes kormányrendeletek ez tiltják, és csak jogerős ítélet után szabad nyilvánosságra hozni a versenyző nevét" - mondta Schmidt Gábor, aki azonban visszautasította azt a megközelítést, hogy doppingbotrány lenne a sportágban.

"Az MKKSZ élére állt a doppingellenes harcnak és elkötelezett a tiszta sport mellett. Aki nem tartja be a kajak-kenu család szabályait, azt minden eszközzel távol kell tartani a sporttól. Tavaly és idén is 25 millió forintos megrendelést adtunk, adunk a HUNADO-nak, az egyik általunk megrendelt vizsgálat során derült ki a mostani eset is. Emellett felvilágosító munkát is végzünk a fiatalok körében. Tavaly 17 doppingeset volt Magyarországon, ebből csak egy kajak-kenus" - jelentette ki az elnök.

Schmidt Gábor emlékeztetett, hogy a tavalyi év egyfajta őrségváltást hozott, mivel három riói bajnok, Kozák Danuta, Csipes Tamara és Szabó Gabriella sem versenyzett. Ezzel együtt azt mondta: a magyar kajak-kenu megállta a helyét, különösen az Európa-bajnokságon, de a világbajnokságon is szerzett aranyérmet olimpiai számban. Kiszivárgott hírekre hivatkozva elárulta, hogy a tokiói játékokra hat-hat férfi és női kajakos, valamint két-két férfi és női kenus kvóta szerezhető majd.

„A lehetőségek maximálisan a rendelkezésünkre állnak. A kormány kiemelt támogatásának köszönhetően a versenyzők nagyszerű körülmények között készülhetnek" - hangsúlyozta.

A keddi sajtótájékoztatón elhangzott, hogy összesen 107 sportoló utazik el ezekre a helyszínekre, ők többnyire a felnőtt válogatott tagjai, de több U23-as és néhány ifjúsági versenyző is bekerült a keretbe.

Doma Gergő, a Magyar Kajak-Kenu Szövetség (MKKSZ) szakmai igazgatója azt mondta: a kiemelt támogatásnak köszönhetően senkinek nem lehet majd hiányérzete, a négy-, hat- vagy nyolc hetes táborozások során mindenki csak a munkára összpontosíthat. Hozzátette, hogy dr. Takács Tímea vezetésével megkezdődött egy profi sportdiagnosztikai központ kialakítása, és emellett a két központi edzőtáborban is komoly orvosi háttér segíti majd a sportolók felkészülését.

A két helyszínről azt mondta, Dél-Afrikában stabilan meleg az idő, valamint ár-érték arányban is kedvezőbb az európai helyszíneknél, Portugáliában pedig egy rendkívül magas színvonalon felszerelt helyszín várja a versenyzőket.

Hüttner Csaba szövetségi kapitány már a jövő nyári szegedi világbajnokságra keresi a legjobb versenyzőket.

„Az idei szezonban jobban kell koncentrálunk a férfi kajak négyesre, ami felkerült az olimpiai műsorra. Az edzőtábor után tesztnapokat fogunk szervezni azoknak az embereknek, akikre fókuszunk, majd tartunk nekik egy külön válogatót.

Lehet, hogy négy négyest is ki fogok, próbálni mielőtt elutaznánk az Európa-bajnokságra. Az idei évben a fő cél, hogy kapjunk egy stabil képet arról, hogy a jövő évi szegedi világbajnokságra milyen csapattal utazzunk ki. Itt nincs hibázási lehetőség, hiszen négy olimpiai kvóta ebben a számban talál majd gazdára" – mondta a szövetségi kapitány, aki az edzőtábor érdekében kemény harcokat vívott a sportolókkal és az edzőikkel.

Hüttner Csaba szerint a férfi kenus szakág tavaly gödörbe került. Úgy érezte, a versenyzők önbizalomhiányban szenvednek, ezért felrázó összejöveteleket szerveztek, illetve szerveznek. Ahogy fogalmazott, szerinte elindultak a jó irányba, és bízik a tehetséges fiatalok beépülésében is a válogatottba. Elhangzott, hogy miután ebben a szakágban csak a C-1 és C-2 1000 méter maradt az ötkarikás programban, az egyik legtehetségesebb magyar kenusnak, Hajdu Jonatánnak is el kell indulnia a 200 métertől az 1000 méter felé.

A sajtótájékoztatón bemutatkozott az új utánpótlás kapitány, Makrai Csaba, aki az idei év egyik legfontosabb feladatának az ifjúsági olimpiai kvalifikációt és az ottani jó szereplést nevezte, míg Weisz Róbert, a para szakág vezetője kijelentette: a szakág folyamatosan fejlődik, s Tokióban, a 2020-as paralimpián már hárommal több számban indulhatnak a fogyatékkal élő sportolók.

A gyorsasági szakágban az idei év fő versenye a portugáliai Montemor-o-Velhóban augusztusban sorra kerülő világbajnokság lesz, magyar szempontból pedig a májusi, szegedi világkupa jelenti majd a másik csúcspontot. Az Európa-bajnokságot júniusban rendezik Belgrádban.