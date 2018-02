38 év szünet után nyerhetnek érmet a magyarok a téli olimpián

Elérkezett az, amire a téli sportok szerelmesei négy éve, Szocsi óta várnak: rajtol a 2018-as phjongcshangi téli olimpia. Bízunk benne, hogy ez a bő két hét is legalább annyira eseménydús lesz, mint az előzmények, melyektől hangos volt a világsajtó az elmúlt időszakban. Talán mindenki értesült arról, hogy a Nemzetközi Olimpiai Bizottság kizárta Oroszországot a játékokról, az orosz sportolók pedig csak függetlenként indulhatnak. Ez még annál is nagyobb csapásként érte az olimpiát, mint amikor korábban az NHL is bejelentette: a világ legjobb jégkorongosai nem vehetnek részt a téli olimpia ékkövének számító hokitornán. Ilyen prológus után a résztvevőknek maradandót kell alkotniuk azért, hogy az utókor ne a botrányok miatt emlékezzen Phjongcshangra. Nézzük, kikre számíthatunk ebben!