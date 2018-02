Felér egy éremmel Liu Shaolin Sándor ötödik helye

Liu Shaolin Sándor az ötödik helyen végzett a rövidpályás gyorskorcsolyázók férfi 1500 méteres versenyében. Ezzel ő lett a magyar sport 19. pontszerzője, és tovább írta a magyar short track sikersztoriját.

Miközben Dél-Korea Lim Hjo-jun aranyérmét ugyan megünnepli, de csak úgy, mint egy érmet a sok közül, amit tulajdonképpen mindenki előre elkönyvelt az ázsiai országban, addig mi egy ötödik helynek örülhetünk. Liu Shaolin Sándortól sokan érmet vártak már az első rövidpályás gyorskorcsolyázó versenyszámban, de szóltunk, és ő is szólt, hogy nem ez a legerősebb száma - ehhez képest

óriási eredmény, hogy pontszerzőként tudott zárni egy bombaerős mezőnyben.

A döntőben ugyanis ott volt a táv világcsúcstartója, az 500 méter világbajnoka, ezren Szocsiban bronzérmes holland Sjinkie Knegt, a világ- és Európa-bajnok orosz Szemen Jelisztratov, az olimpiai bajnok (2010 Vancouver) kanadai Charles Hamelin és a világkupa-sorozatban ezen a távon az élen álló dél-koreai Hwang Dae-hon.

Ráadásul a hat helyett kilencen voltak a fiánáléban - mindhárom elődöntőben továbbjuttattak egy-egy versenyzőt némi videózás után -, ami csöppet sem könnyítette meg a versenyzők dolgát. Tudni lehetett, itt elég egy pillanatnyi kihagyás, kapkodás, megingás, és két-három helyet lehet visszaesni. Liu Shaolin a futam feléig parádésan versenyzett, a nyolcadik helyről rajtolva szépen kapaszkodott felfelé, azonban egy kis helyezkedésből éppen ő jött ki rosszul, így négy körrel a vége előtt már biztos volt, hogy lemondhat az éremről.

"Nagyon befolyásolt, hogy kilencen voltunk a jégen. Úgy tűnik, hogy itt nem nekem szánták az érmeket. Annak viszont örülök, hogy sikerült tisztán versenyeznem, nem szabálytalankodtam. Talán, ha mellettem nem történik egy kisebb szabálytalanság, akkor sikerült volna előrébb végeznem. De az nagyon pozitív, hogy mindent meg tudtam csinálni, amit elterveztem, és nagyon sokat jelent a következő két hétre nézve" – mondta Shaolin az M4 Sportnak a futam után.

A pontszerzés viszont szintén hatalmas eredmény, bátran mondhatjuk, hogy Magyarország téli olimpiai szereplését, illetve a téli sportok terén meglévő lehetőségeit nézve, nekünk minden ilyen eredmény felér egy éremmel (ettől persze még nem mondunk le egy valódi érem lehetőségéről).

Hogy miről is beszélünk: a huszonharmadik téli olimpián Liu Shaolin a 19. magyar pontszerző eredményt tudta felmutatni.

Míg 1980-ig a gyorskorcsolyázó Pajor Kornél kivételével csak műkorcsolyázók tudtak érmet vagy pontot szerezni, addig a 2006-os torinói játékok óta ezt a szerepet a rövidpályás gyorskorcsolyázók vették át. Kezdve Huszár Erika 4. és Knock Viktor 5. helyével 1500 méteren, majd folytatva négy évvel később Vancouverben, ahol a Huszár Erika, Darázs Rózsa, Keszler Andrea, Heidum Bernadett váltó lett ötödik. Négy évvel később Szocsiban szinte ugyanez a váltó (Huszár helyett ekkor már Kónya Zsófia és Lajtos Szandra volt a csapat tagja) hatodik.

Azaz sorozatban a harmadik olimpián szerzett pontot a magyar short track csapat

ott, ahol a koreaiak, a kínaiak, a kanadaiak, az oroszok, a kínaiak és a hollandok minden versenyen éremért állnak rajthoz, akár több versenyzővel is egy-egy számban, mint tették azt most a koreaiak, a kanadaiak és a hollandok is.