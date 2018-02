Shaun White Tokióban gördeszkában indulna

Az immár háromszoros olimpiai bajnok hódeszkás Shaun White gördeszkázásban szeretné megméretni magát 2020-ban, a tokiói nyári ötkarikás játékokon.

Az amerikai White, aki a férfiak félcső számában szerdán harmadik olimpiai elsőségét gyűjtötte be - ezzel a sportág első háromszoros ötkarikás aranyérmese -, a két év múlva Japánban debütáló versenyszámban is szeretné összemérni a tudását a világ legjobbjaival.

"Nagyon izgatott vagyok, érzem magamban a motivációt, hogy nyári versenyen is kipróbáljam magam. Sok ottani trükk hasonló a hódeszkához, csak át kell szokni a kisebb deszkára és arra, hogy ott nem vagy hozzácsatolva a sportszerhez" - jelentette ki magabiztosan a 31 éves amerikai.

White számára nem lenne teljesen idegen a gördeszkázás, ugyanis hódeszkás karriere kezdetén még ebben a szakágban is versenyzett, sőt, 2007-ben az X Games-en (az extrém sportok seregszemléjén) nyert is, ezzel az első férfi lett, aki téli és nyári versenyszámban is diadalmaskodott a rangos viadalon.

"Korábban soha nem gördeszkáztam végig teljes szezont, mindig a hódeszka volt az első. Ettől függetlenül nem a nulláról kell mindent elsajátítanom" - tette hozzá White.

Ha az amerikai sportoló kijut a tokiói játékokra, és ott érmet nyer, mindössze a hatodik lesz, akinek téli és nyári olimpián is medál kerül a nyakába. A legutóbbi ilyen versenyző az amerikai Lauryn Williams volt, aki 2004-ben és 2012-ben atlétikában, 2014-ben pedig a bobosok páros számában szerzett érmet.