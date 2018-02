Márton Anita aranyra vágyik a birminghami fedettpályás vb-n

A 2015 óta folyamatosan bizonyító, a riói olimpián, majd a tavalyi londoni világbajnokságon is bravúros teljesítménnyel kirukkoló Márton Anita a győzelemre is esélyesnek érzi magát a 13 nap múlva kezdődő birminghami fedettpályás vb-n. A 29 esztendős szegedi atlétanő azt is elárulta, hogy mikor kötik be a fejét.

Az elmúlt három évben nem volt olyan világverseny, ahol a súlylökő Márton Anita érem nélkül maradt volna, pedig a laikusok is láthatják, hogy alacsonyabb és ezért könnyebb is a riválisainál. Alkati hátrányát robbanékonyságával és az ahhoz igazított dobótechnikájával ellensúlyozza, emellett azzal a kivételes képességével is, hogy a döntő pillanatokban sem bénul le. Ezt a tudását bizonyította két éve az olimpián, amikor csúcsot döntve lett bronzérmes, még inkább tavaly a londoni világbajnokságon, ahol addigi legjobbján több mint 60 centiméterrel javítva utolsóra „dobta be magát" a második helyre.

A 29 esztendős szegedi atlétanő tizenhárom nap múlva a birminghami fedettpályás világbajnokságon egy helyet szeretne javítani a 2016-os vb teljesítményén, ami nem akármilyen kihívást jelent a számára, mivel Portlandben csak egyetlen vetélytársa tudta megelőzni.

Aranyért megy Birminghambe

„Eperjesi Lászlóval, az edzőmmel már évekkel ezelőtt úgy alakítottuk a kidobó technikámat, hogy a gyorsaságomra építettünk, kihasználva, hogy a nálam jóval magasabb és testesebb ellenfeleim valamivel lassúbbak is. Kilencven kilóval vagyok nehezebb a négy kilós súlygolyónál, ez pont így jó nekem. Ha felszednék mondjuk egy tízest, növekvő tömeggel vesztenék a gyorsaságomból, és ezzel együtt borulna a technikám is" – nyilatkozta Márton Anita az SzPress Hírszolgálatnak.

A „tető alatti" Európa-bajnokságokon már kétszer sikerült győznie, most a világ legjobb súlylökőit felvonultató mezőnyben is az első helyet pályázza meg.

„Úgy néz ki, hogy mindenki ott lesz Birminghamben, aki számít, és ennek örülnöm kell, mert mindig a legélesebb küzdelmek hozzák ki a legjobb teljesítményt belőlem. Valójában minden kísérletemnél a lehető legnagyobbat akarom dobni, de amikor ráérzek arra, hogy most vagy soha, akkor tudok rátenni egy lapáttal. Ezt a helyzetet gyakorolni is szoktuk, 6x3-as, majd később 5x3-as sorozatokkal, aminek az lényege, hogy három kísérletből legalább egynek nagyon jól kell sikerülnie. Ez olyan – persze jóval kisebb nyomás alatt –, mint amikor a döntőben már csak három lehetőséget használhatok ki."

Nem a ranglista számít

Az idei világranglistán idény eleji 18.87 méteres dobásával jelenleg a harmadik helyet foglalja el a kalapácsvetésről a súlylökésre átnyergelt amerikai Maggie Ewen (19.20 m), valamint az egykor gerelyhajító, aztán diszkoszvető, most pedig a Márton Anitával együtt versenyző jamaicai Danniel Thomas-Dood (19.05 m) mögött.

„Egy dolog az, amit a világranglista mutat, és egy másik, amikor az ott elfoglalt helyet az olimpián vagy a világbajnokságon kell megerősíteni. Ezért sem szoktam foglalkozni a papírformával, mert a 'szólítás napja' sok mindent képes átírni. Lehet, hogy nem engem várnak a dobogó legfelső fokára, mégis úgy érzem, hogy kivételes nap lehet március 2-a a számomra."

"A jövő hétvégén az országos bajnokságon szeretnék újra 19 méter fölé kerülni, mert csak mostanában vettünk vissza az edzésadagokból, és kezdtünk hozzá a technikai finomításokhoz. Nyugodt vagyok és bizakodó, esélyesnek érzem magamat, esélyesebbnek, mint két esztendeje" – hangsúlyozta Anita, akinek tavaly kérték meg a kezét, és a házasságkötését idén őszre tervezi a párjával.