Mayer megtörte a norvég dominanciát férfi szuperóriás-műlesiklásban

Az elmúlt négy olimpia után a phjongcshangi játékokon nem norvég, hanem osztrák sikert hozott a férfi szuperóriás-műlesiklás: a győzelmet Matthias Mayer szerezte meg pénteken.

A négy évvel ezelőtti lesikló bajnok mögött a csütörtökön lesiklásban harmadik svájci Beat Feuz lett az ezüstérmes, míg a norvég címvédő, Kjetil Jansrud - aki egy nappal korábban második lett a leggyorsabb számban - harmadikként zárt.

A szám vancouveri bajnoka, a norvég Aksel Lund Svindal, aki ezúttal ötödik helyen végzett, csütörtöki lesikló diadala révén az első férfi alpesi síző lett, aki mindkét gyors számban szerzett aranyat, de egy nappal később Mayer csatlakozott hozzá.

Kékesi Márton kiesett a futamban, így nyilatkozott utána:

Most csalódott vagyok, mert ebben a számban önmagamhoz képest már jó eredményt érhettem volna el. Bevállalós menetet szerettem volna csúszni, jól is sikerült a felső rész, de rossz szöget választottam az ugratóhoz. Mindössze 10-20 centin múlt, de kockázatos lett volna bármit is csinálni a landolás után - mondta az MTI-nek Kékesi Márton, aki szerint azért a szuperóriás-műlesiklás a legnehezebb alpesi szám, mert ebben ugyanúgy megvan a sebesség, mint lesiklásban, ugyanakkor itt nincsenek hivatalos tréningek, így nem lehet betanulni a pályát. "Azért különösen fáj a kiesés, mert ez már feküdt nekem, most éreztem magam a legjobban a pályán" - tette hozzá.

Eredmények:

férfi szuperóriás-műlesiklás, olimpiai bajnok:

Matthias Mayer (Ausztria) 1:24.44 perc

2. Beat Feuz (Svájc) 1:24.57

3. Kjetil Jansrud (Norvégia) 1:24.62