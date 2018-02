Cseh sikernap: a hokiválogatott legyőzte a kétszeres címvédő Kanadát

Két mérkőzést rendeztek magyar idő szerint szombat hajnalban a phjongcshangi téli olimpia jégkorongtornáján. A férfiaknál az A csoport rangadóján Csehország meglepetésre a szétlövésben legyőzte Kanadát, a nőknél az orosz olimpiai atléták válogatottja pedig simán nyert Svájc ellen és bejutott az elődöntőbe.

Kanada esélyeshez méltón kezdte a mérkőzést, már az első percben emberelőnybe került, amit szinte azonnal ki is használt Mason Raymond révén a címvédő. Körülbelül öt és fél perccel később Dominik Kubalik tette jóvá hibáját (az ő kiállításából született a kanadai gól), egy korongszerzés után valahogy sikerült túljuttatnia a pakkot Ben Scrivens kapuson, de talán ő sem tudja, hogyan. A játékrész második felében ismét emberfórba került Kanada, amelyet pont a két perc letelte előtt a tornán harmadik gólját szerző René Bourque értékesített.

2-1-es kanadai előnnyel indult a második játékrész, de mindössze 25 másodpercig tartott ki, ekkor a hátvéd Michal Jordan köszönt be.

Nem sokan gondolták volna, hogy innentől kezdve nem esik gól a maradék mintegy 40 percben, pedig így történt. Kanada jóval többet támadott és többet is lőtt kapura, de a cseheknek is volt rendkívül veszélyes helyzete. Jött a hosszabbítás, ahol szintén nem szerzett gól senki, így szétlövésre került sor. A kanadaiktól a büntető-specialista Wojtek Wolski betalált, rajta kívül viszont más nem, míg a cseheknél Petr Koukal és Jan Kovar kísérlete is sikeres volt, ami azt jelenti, hogy Csehország meglepetésre legyőzte Kanadát és vezeti az A csoportot.

A csoport, 2. forduló:

Csehország-Kanada 3-2 (1-2, 1-0, 0-0, 0-0, 1-0) - szétlövéssel

gól: Kubalik (7.), Jordan (21.), illetve Raymond (2.), Bourque (14.)

A hölgyeknél az orosz válogatott eredményes harmadik harmadbeli játékkal magabiztosan nyert a svájci csapat ellen a phjongcshangi téli olimpia női jégkorongtornáján.

A mérkőzést az elődöntőbe kerülésért rendezték, az oroszok a fináléért a legutóbbi négy játékokon győztes, most is favorit kanadaiakkal csapnak majd össze hétfőn.

Eredmény:

nők, az elődöntőbe jutásért:

Olimpiai Sportolók Oroszországból (OAR)-Svájc 6-2 (1-0, 2-2, 3-0)