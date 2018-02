Jégsárkányok lepték el a Városligeti Műjégpályát

Hatalmas sikerrel zárutl az I. Jégsárkány Kupa, amelyet a Városligeti Műjégpályán rendezett meg a Magyar Kajak-Kenu Szövetség.

A csípős hideg és a késői időpont ellenére több százan eljöttek az impozáns környezetben, a Vajdahunyad vára tövében tartott rendhagyó eseményre, amelyen a rendezők által biztosított, élekre szerelt sárkányhajókban, speciális evezőkkel versenyeztek a résztvevők, így szezonon kívül is találkozhattak versenykörülmények között a sárkányhajósok.

Összesen 16 csapat nevezett, a négy futamból az első kettő jutott a középdöntőbe, majd rendeztek D, C, B és A döntőt is, végül a váci Dunai Sárkányok győztek.

„Életemben először ültem ilyen jégsárkányban, hatalmas élmény volt – mondta a Kajak-Kenu Szövetség honlapjának a célbaérés után a győztes csapat egyik tagja. – Sárkányhajózunk, de ez azért más mozgást igényel, a vízen előre teszed a lapátot és húzod magad, itt pedig lökni kellett a hajót. Nagyszerűen éreztük magunkat ezen a csodálatosan helyszínen, köszönjük a szervezőknek! Ha lesz jövőre is ilyen, biztosan eljövünk, hogy megvédjük a címünket."

Patyi Melinda, a sárkányhajó szakág vezetője is elégedetten konstatálta a rendezvény sikerességét.

„Nagyon boldog vagyok, hogy a sok nevező csapat mellett a nézők is ilyen szép számmal kilátogattak. Maga a jégsárkány két éve létezik, az idén januárban volt belőle először világbajnokság, gondoltuk, megpróbáljuk meghonosítani Magyarországon is, és mivel a vízen elég erősek vagyunk sárkányhajóban is, így reméljük, hogy jégsárkányban is egyre jobbak leszünk.

Felkészülni nem könnyű, hiszen kevés eszköz van még rá Magyarországon, de szeretnénk jövőre is megrendezni az eseményt, hogy legalább versenykörülmények között tudjanak gyakorolni a csapatok."