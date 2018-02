Babos edzője: GS-győzelem ide vagy oda, ő egyéni játékos

Babos Tímea edzője a DIGI Sport híradójának elmondta, a magyar klasszist felpörgették a párosban aratott Grand Slam-sikerek, és egyéniben is szeretne ugyanilyen eredményes lenni.

Páros Grand Slam-győzelem Ausztráliában, egy egyéni trófea Tajvanon és talán címvédés Budapesten? Babos Tímea egy pillanatra sem áll meg. A magyar teniszező vasárnap érkezett haza Dohából, de hétfőn reggel már Budapesten ragadott ütőt, hiszen hamarosan címvédőként vág neki a Hungarian Ladies Opennek.

Bevallom őszintén, Tajvan után nagyon fáradt voltam, és a dohai versenyen is ezt még bőven éreztem, hihetetlen hosszú túra volt rengeteg meccsel. Viszont az, hogy most itthon lehetek és itthon játszhatok, ez nekem mindig nagyon sok motivációt ad. Remélem, nagyon sokan fognak kijönni drukkolni" – mondta a Sport 24-nek Babos Tímea.

„Elégedetlenségre semmi okom, Timi nagyon jól teljesített az elmúlt hónapokban – nyilatkozta Thomas Drouet, Babos Tímea edzője. – Grand Slam-győzelem ide vagy oda, motiváció is bőven maradt, hiszen ő elsősorban egyéni játékos. Persze, nagyon boldogok vagyunk a páros sikerektől, de úgy látom, hogy ez még jobban felpörgeti Timit, szeretne egyéniben is ugyanilyen sikeres lenni.

Erre szerdától hazai közönség előtt is esélye lesz Babosnak, aki ezúttal csak egyéniben versenyez majd. „Kisebb verseny, úgyhogy ha megnyerném párosban, akkor sem lépnék előre semmit a ranglistán, és erre is figyelnem kell.Illetve, ami számomra a fontosabb, a fizikai egészségem és állapotom, és ennyi folyamatos terhelés után sokkal fontosabb az, hogy az egyénire oda tudjak figyelni"– jegyezte meg Babos.

A világranglista-35. teniszező harmadik kiemeltként vág neki a tornának a BOK Csarnokban, ahol a német Tatjana Maria ellen kezdi meg a küzdelmeket. Nincsenek nagy elvárásaim, csak hogy nyújtsa a legjobbját. Hétről hétre jönnek a tornák, szóval minden meccs egy jó felkészülés is egyben a következőre" – fogalmazott Thomas Drouet.

„Azért játszom most már minden versenyen, hogy minél messzebb eljussak, azért játszom itthon is, hogy meg tudjam védeni a címemet. Nyilván nem könnyűek az ellenfelek, az első körben a kilencedik, az első nem kiemelt játékossal játszom,viszont jól ismerem Tatjana játékát, sokat edzettünk, illetve játszottunk is meccset egymás ellen.Úgyhogy jó meccs lesz biztosan, de abban is biztos vagyok, a hazai környezet nekem ad több lendületet" – mosolyodott el Babos.

Babos Tímea mellett a budapesti főtáblán szabadkártyával még két magyar teniszező, Stollár Fanny és Udvardy Panna is ott lesz.