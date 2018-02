Nekiestek a szurkolók a félcsőben síelgető magyar olimpikonnak

Egy nap alatt az egész világot bejárta a magyar színekben induló síakrobata, Elizabeth Swaney neve. A sportoló nem lenyűgöző teljesítményének köszönheti a világhírt, hanem annak, hogy kétszer is úgy jött le a félcsőben, hogy egyetlen trükköt sem mutatott be a phjongcshangi téli olimpián. Most a kommentelők is megmondták a magukét Swaney-nek.

Megosztotta a nézőket az eset, a tábor egyik fele szerint joga van amatőrként ott lenni az olimpián, főleg, ha saját zsebből finanszírozta felkészülését és utazását. A szurkolók másik része azt mondja, ilyen hozzáállással és tudással semmi keresnivalója az ötkarikás játékokon. A vita a virtuális térbe, egészen pontosn Swaney Instagram profiljára is átköltözött.

Áldottnak érzem magam, hogy az elmúlt éveket ezekkel a fantasztikus nőkkel tölthettem, akik inspiráltak engem. Kérlek, szurkolj nekik!" - írta instáján a női síakrobatika döntője alatt Elizabeth Swaney.

A posztnál megkezdődtek az odamondások. Van, aki szerint Elizabethnek szégyellnie kell magát, más arról érdeklődik, hogy legközelebb asztronautaként próbál-e szerencsét, esetleg vesz magának egy Grammy-díjat. Szűkszavú, de annál lényegretörőbb kommentet is találni, mint például: annyira rossz vagy." Olyan is akad, aki arról érdeklődik, hogy lehet, hogy ennyi idő alatt egyetlen trükköt sem tanult el a mezőny tagjaitól. Találtunk olyan hozzászólást is, melyben azt írja valaki, hogy Elizabeth egyszerűen csúfot űzött más kemény munkájából, és semmire sem lehet büszke.

Ezzel szemben vannak - nem tudni, hogy őszinte vagy ironizáló - rajongók is, akik hősnek tartják az amerika-magyar nőt, aki 24. lett a női síakrobatika félcső számában a téli olimpián.